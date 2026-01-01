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사진을 사용해 아바타 만드는 방법

이 강의에서는 자신의 사진을 사용해 맞춤형 아바타를 만드는 방법을 배우게 됩니다. 이는 동영상 촬영이나 장비 설치 없이도 디지털 트윈을 손쉽고 빠르게 구현할 수 있는 방법입니다.

아바타 페이지에서 시작하세요

HeyGen 대시보드에서 왼쪽 내비게이션의 Avatars를 클릭하세요. 그런 다음 Create New Avatar를 선택하고 Start with Photo를 선택합니다.

사진을 업로드하세요

최근에 찍은 고화질 사진으로, 오직 당신만 또렷하게 보이는 사진을 업로드해 주세요. 최상의 결과를 위해 클로즈업과 전신 사진을 섞어서, 다양한 각도에서 찍힌 것과 웃는 표정, 무표정, 진지한 표정 등 여러 표정을 포함해 주세요. 현재의 당신 모습을 정확하게 보여주는 사진을 사용해 주세요.

포토 아바타는 현실적인 얼굴 특징과 비율을 가진 사람과 유사한 얼굴 사진으로만 생성해야 합니다. 이미지가 만화나 일러스트라면 Avatar IV를 사용하는 것이 더 적합합니다.

아바타를 생성하거나 추가하기

사진을 업로드한 후, 기존 룩에 사진을 추가할지 새 아바타를 새로 만들지 선택하세요. 새 아바타를 만드는 경우 이름을 입력하고, 나이·성별·인종을 선택한 뒤 약관을 확인하고 ‘계속’ 버튼을 클릭하세요.

음성을 선택하세요

다음으로 아바타에 사용할 목소리를 선택하세요. HeyGen Voice Library에서 선택하거나, 나만의 커스텀 보이스를 사용하거나, 새로운 목소리를 직접 만들어 사용할 수 있습니다.

선택이 완료되면 HeyGen이 아바타 생성을 시작합니다.

아바타 관리하기

생성이 완료되면 사진 아바타가 내 아바타 목록에 표시됩니다. 거기에서 새 룩을 추가하거나, 기존 룩을 수정하거나, 언제든지 아바타 이름을 변경할 수 있습니다.

언제든지 아바타를 삭제해야 할 경우, 아바타의 점 세 개 메뉴를 클릭한 다음 ‘삭제’를 선택하세요.