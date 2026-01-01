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디지털 트윈을 만드는 방법

이제까지와는 완전히 다르게 영상을 나만의 스타일로 꾸미고 싶으신가요? HeyGen의 디지털 트윈 기능을 사용하면, 당신의 스타일과 표정, 목소리까지 그대로 담은 아바타를 만들 수 있습니다. 카메라 앞에 항상 직접 나서지 않고도, 영상 속에 가장 나답게 등장할 수 있는 방법입니다.

아바타 탭에서 시작하기

HeyGen 계정에 로그인한 후 대시보드에서 Avatars 탭을 여세요. 여기에서 기존 Digital Twin을 선택하거나 새로 생성할 수 있습니다.

아바타 만들기를 클릭한 다음 시작하기를 선택하세요. 최상의 품질을 위해 녹화 팁을 확인하세요. 또한 제스처 감지를 활성화할지 여부를 묻게 되는데, 이 기능은 영상에서 큰 움직임을 포착해 동영상에서 재사용할 수 있는 제스처로 저장합니다.

다음으로, 영상을 어떤 방식으로 제공할지 선택하세요. 동영상을 업로드하거나 웹캠으로 직접 녹화하거나, 휴대폰을 사용해 녹화할 수 있습니다.

영상 촬영을 위한 모범 사례

최상의 결과를 얻으려면 약 2분 길이의 영상을 업로드하거나 직접 녹화하세요. 움직임은 자연스럽게 유지하고 과장된 제스처는 피해서 아바타가 지나치게 과장되어 보이지 않도록 하세요.

가능하다면 항상 고해상도 카메라나 스마트폰을 사용하세요. 테스트만 하는 경우라면 30초 분량의 영상이면 충분합니다. 촬영한 영상을 업로드하거나 브라우저에서 바로 녹화할 수 있습니다.

영상을 업로드하고 제출하세요

동영상을 업로드한 후에는 주변 소리를 유지하거나, 오디오 볼륨을 정규화하고, 배경을 제거하며, 아바타를 4K 해상도로 내보내는 등의 추가 옵션을 선택할 수 있습니다.

그다음에는 아바타를 만든 후에 완료할 수 있는 짧은 웹캠 인증 영상을 촬영하라는 안내가 표시됩니다. HeyGen은 촬영한 영상을 분석해 개선이 필요할 수 있는 부분을 강조해서 보여줍니다.

모든 것이 괜찮아 보이면 Submit을 클릭하세요. 그러면 HeyGen이 디지털 트윈을 생성하여 자산 라이브러리에 추가합니다.

디지털 트윈을 편집하세요

아바타가 생성된 후에는 언제든지 수정할 수 있습니다. 아바타를 선택한 다음 ‘Edit Avatar’를 클릭하세요.

여기에서 배경을 제거하거나 조정하고, 해상도를 변경하며, 음성을 선택하거나 업데이트할 수 있습니다. 완료되면 ‘변경 사항 저장’을 클릭하세요.

추가 아바타 룩 만들기

동영상에 다양성을 더하기 위해 아바타 룩을 추가로 만들 수도 있습니다. 룩은 서로 다른 의상, 포즈 또는 배경을 특징으로 하는 디지털 트윈의 변형입니다.

룩을 만들려면 1분 길이의 동영상이나 맞춤 사진 세트를 업로드하세요. 사진을 업로드할 때는 다양한 각도와 표정을 담은 클로즈업 샷과 전신 샷을 섞어서 포함해 주세요. 검증이 완료되면 새로 만든 룩을 모든 프로젝트에서 사용할 수 있습니다.

이제 HeyGen에서 바로 사용할 수 있는 나만의 디지털 트윈이 준비되었습니다. 맞춤형 룩과 풍부한 표현 기능을 활용해 쉽고 빠르게 매력적인 개인 맞춤형 영상을 만들 수 있습니다.