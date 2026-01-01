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룩을 연출하는 방법

원하는 모든 상황의 사진이 없더라도 아바타의 포즈, 의상, 배경을 바꿔서 영상에 더 역동적인 느낌을 주고 싶으신가요? HeyGen의 Looks 기능을 사용하면 몇 장의 사진만으로도 AI 프롬프트를 통해 완벽한 변형 버전을 만들어낼 수 있습니다. 이렇게 하면 각 프로젝트의 톤, 맥락, 스타일에 맞게 아바타를 손쉽게 조정할 수 있습니다.

룩이란 무엇인가요

룩은 당신의 포토 아바타를 위한 대체 스타일입니다. 디지털 트윈을 위한 의상 교체나 장면 전환이라고 생각하시면 됩니다.

각 아바타는 최대 500개의 룩을 가질 수 있으며, 언제든지 원하는 대로 교체하거나 삭제할 수 있어 콘텐츠가 발전함에 따라 완전한 유연성을 제공합니다.

Generate Looks 기능을 사용하면 하나의 Photo Avatar로부터 간단한 텍스트 프롬프트만으로 여러 가지 변형 이미지를 만들 수 있습니다. 이렇게 생성된 Looks를 통해 동일한 디지털 아이덴티티를 유지하면서 포즈, 의상, 배경을 자유롭게 바꿀 수 있습니다.

새로운 룩을 만들어 보세요

왼쪽 메뉴에서 아바타 탭을 엽니다. 포토 아바타를 선택한 다음, 시작하려면 ‘룩 편집’을 클릭하세요.

여기에서 사용하려는 생성 모델을 선택하세요.

새로운 룩에는 Flux LoRa를 사용하세요

Flux LoRa는 완전히 새로운 룩을 처음부터 만드는 데 가장 적합합니다.

Flux LoRa를 사용할 때는 이미지 형식과 크기를 설정하고, 룩 팩을 생성하며, 아바타에 특정 오브젝트를 추가할 수 있습니다. 스타일을 선택하고 프롬프트를 입력한 뒤, ‘Generate’를 클릭하세요.

HeyGen은 네 가지 룩 변형을 생성하여 아바타에 추가하며, 생성이 완료되면 이를 검토하고 마음에 드는 것을 선택할 수 있습니다.

기존 룩을 수정하려면 Nano Banana를 사용하세요

기존 룩을 더 다듬거나 조정하려면 Nano Banana 모델로 전환하세요.

기본 룩을 선택한 다음 프롬프트를 입력하세요. 생성 과정을 안내하기 위해 최대 세 개의 참고 이미지를 업로드할 수도 있습니다.

‘생성’을 클릭하면, HeyGen이 사용자의 지시에 따라 업데이트된 룩을 생성합니다.