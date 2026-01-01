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Faceswap 사용 방법

Face Swap은 아바타를 손쉽게 커스터마이징할 수 있도록 HeyGen이 제공하는 간소화된 워크플로우입니다. 처음부터 아바타를 새로 만드는 대신, 기존 아바타를 선택해 사진 한 장만으로 얼굴을 교체할 수 있습니다.

기본 아바타를 선택하고 선명한 정면 이미지를 업로드하면, HeyGen이 몇 초 만에 새로운 버전을 생성하여 바로 내 아바타 컬렉션에 저장합니다. 이렇게 업데이트된 아바타는 모든 프로젝트에서 즉시 사용할 수 있습니다.

페이스 스왑 사용하기

시작하려면 앱을 열고, ‘모두 보기’를 클릭한 다음 Face Swap을 선택하세요.

업데이트하려는 아바타를 검색한 다음, 함께 작업하고 싶은 룩을 선택하세요.

아바타의 얼굴을 바꾸세요

기본 아바타를 선택한 후, 적용하고 싶은 얼굴이 정면으로 잘 보이도록 선명한 사진을 업로드하세요.

아바타 미리보기를 클릭하여 변환된 모습이 어떻게 보이는지 확인하세요. 결과가 마음에 들면 저장하세요. 마음에 들지 않으면 돌아가서 다른 이미지를 업로드하거나 선택을 조정할 수 있습니다.

저장하면 선택한 아바타에 새로운 룩으로 페이스 스왑 결과가 자동으로 추가됩니다. 이렇게 추가된 룩은 HeyGen 전역의 모든 영상 프로젝트에서 즉시 사용할 수 있습니다.