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Avatar IV 사용 방법

이 강의에서는 HeyGen의 가장 진보된 감정 표현 아바타 모델인 Avatar IV를 사용해 아바타에 생동감을 불어넣는 방법을 배우게 됩니다.

Avatar IV를 사용하면 카메라, 촬영, 스튜디오 세트 없이도 사진이나 영상만으로 실제 같은 말하는 퍼포먼스를 생성할 수 있습니다.

Photo to Video로 동영상을 만들기

HeyGen 홈페이지에서 앱을 열고 Photo to Video를 선택하세요.

사진을 업로드하거나 샘플 이미지를 선택하세요. 그런 다음 스크립트를 작성하거나 오디오 파일을 업로드하여 콘텐츠를 추가하세요. 영감이 필요하다면 ‘Surprise Me’를 클릭해 자동으로 스크립트를 생성해 보세요.

최상의 결과를 위해 동영상 길이를 180초 이하로 유지하세요.

작성된 스크립트를 사용 중이라면, 음성을 선택하세요. 기존에 보유한 음성 중에서 선택하거나 HeyGen Library에서 고르거나, 사용자 지정 프롬프트를 입력해 Voice Design으로 새로운 음성을 생성할 수 있습니다.

동작과 표현력 구성하기

다음으로 모션 생성 모드를 선택하세요. 더 빠른 결과를 원하면 Faster를, 더 높은 품질의 결과를 원하면 Quality를 선택하세요. 단, Quality 모드는 크레딧을 두 배로 사용한다는 점을 유의하세요.

아바타가 얼마나 생동감 있게 보이길 원하는지에 따라 표현 수준을 낮음, 보통, 높음 중에서 설정하세요.

Custom Motion 필드에서 모션 큐를 직접 입력하거나, 미리 설정된 옵션을 선택하여 아바타의 움직임을 제어할 수 있습니다.

해상도를 720p에서 1080p로 조정할 수도 있습니다.

모든 준비가 끝나면 ‘생성’을 클릭하세요. 처리 완료 후 동영상은 ‘프로젝트’에 표시됩니다.

AI Studio에서 Avatar IV 사용하기

AI Studio 내에서 Avatar IV를 직접 적용할 수도 있습니다.

아바타를 선택한 다음, 스크립트 편집기에서 음성 선택기 옆에 있는 아바타 엔진 메뉴를 여세요. 여기에서 Avatar Unlimited와 Avatar IV 사이를 전환할 수 있습니다.

Avatar IV를 선택한 다음 생성 모드를 고르고, 표현력을 조절하고, 사용자 지정 모션 프롬프트나 프리셋을 추가하세요. 프리셋을 새로고침하여 새로운 변형들을 살펴볼 수 있습니다.

설정을 모두 마쳤다면, 동영상을 렌더링하기 위해 Generate를 클릭하세요.

최종 검토 후 제출

Avatar IV 동영상은 생성 크레딧을 사용하며, HeyGen이 이를 자동으로 계산합니다.

설정을 확인한 후 ‘제출’을 클릭하여 최종 영상을 생성하세요.

이제 Avatar IV를 사용해 현실감 있고 감정 표현이 풍부한 토킹 아바타를 만드는 방법을 익히셨습니다. 이 기능은 개인 메시지, 창의적인 스토리텔링, 그리고 빠르고 손쉽게 제작할 수 있는 고품질 AI 생성 콘텐츠에 이상적입니다.