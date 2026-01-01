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AI를 사용해 새로운 아바타를 만드는 방법

이 강의에서는 HeyGen의 AI Avatar Designer를 사용하여 자신의 디지털 버전을 만들거나 완전히 새로운 AI 캐릭터를 디자인하는 방법을 배우게 됩니다.

이 워크플로우를 사용하면 외형을 정의하는 것부터 목소리를 선택하는 것까지, 몇 가지 단계만으로 맞춤형 아바타를 생성할 수 있습니다.

아바타 디자이너 시작하기

HeyGen 메뉴에서 Avatars를 열고 오른쪽에 있는 더하기(+) 아이콘을 클릭합니다.

Create Your Avatar 창에서 ‘Start from a Photo’를 선택합니다. 직접 사진을 업로드하거나 ‘Design with AI’를 선택해 프롬프트만으로 아바타를 생성할 수 있습니다.

기본 아바타 세부 정보 정의

다음으로 아바타의 이름, 나이, 성별, 인종과 같은 핵심 정보를 입력하세요. 이 정보는 AI가 더 정확하고 개인화된 결과를 생성하는 데 도움이 됩니다.

프롬프트로 외형을 사용자 지정하기

Appearance 섹션에서 아바타 프롬프트를 추가하세요. 원하는 아바타의 스타일, 특징, 전체적인 분위기 등을 포함해 어떻게 보이길 원하는지 설명하세요.

더 빠르게 시작하고 싶다면, ‘샘플 사용’을 클릭해 HeyGen의 예시 프롬프트를 불러온 뒤 필요에 따라 수정하세요.

방향, 포즈, 스타일을 선택하세요

아바타의 방향, 포즈, 시각적 스타일을 선택하세요. 이 옵션들은 아바타의 위치와 최종 이미지의 전체적인 분위기를 결정합니다.

모든 설정이 완료되면 ‘미리보기 생성’을 클릭하세요.

결과를 검토하고 개선하기

HeyGen은 사용자의 입력을 바탕으로 여러 가지 AI 이미지 변형을 생성합니다. 제공된 옵션을 살펴보고, 당신의 비전에 가장 잘 맞는 이미지를 선택하세요.

더 많은 옵션을 살펴보고 싶다면, ‘다시 생성’ 또는 ‘프롬프트 편집’을 클릭하여 설명을 다듬고 새로운 결과를 생성하세요.

저장하고 음성을 할당하기

완벽한 모습을 찾았으면 저장을 클릭하세요.

마무리하기 전에 아바타에 사용할 목소리를 선택하세요. 기존에 보유한 보이스 라이브러리에서 선택하거나 HeyGen이 자동으로 목소리를 지정하도록 할 수 있습니다.

확인 후 HeyGen이 아바타를 생성하여 아바타 라이브러리에 추가합니다.

당신은 이제 아이디어를 바탕으로 HeyGen의 AI로 정교하게 다듬은 완전 맞춤형 AI 아바타를 막 완성했습니다.