HeyGen MCP：
動画生成
あらゆるAIエージェント向け
Model Context Protocol（MCP）を通じて、HeyGen を Claude Web、Claude Code、Gemini CLI、Cursor などに接続できます。あなたのエージェントは、既存の HeyGen プランを利用して、動画の作成・管理・取得を行います。追加課金は一切ありません。
HeyGen MCP により、動画がエージェントのネイティブ機能になります
AIエージェントは、すでにあなたのワークフローの一部です。HeyGen の MCP サーバーは、プロフェッショナルな動画制作を、あらゆる MCP 互換エージェントから利用できるようにします。別個のステップも、別個のインテグレーションも必要ありません。
統合の手間は一切不要
API 連携の構築や保守を行うことなく、HeyGen のあらゆる動画機能に接続できます。変更ログを追う必要もありません。
すでにお使いの環境で機能します
すでに Claude Web、Claude Code、Claude Desktop、Gemini CLI、または Cursor をお使いですか？HeyGen は、あなたのチームが日々使っているツールと連携できます。
デフォルトで安全
HeyGenアカウントに紐づいたOAuth認証。ローテーションや漏えいの心配があるAPIキーは不要です。あなたの動画も、アカウントも、クレジットも、すべてあなたのものです。
あなたのアバターとボイス
HeyGenアカウントで利用可能なカスタムアバターやボイスは、ブランド用アセットを含め、すべてRemote MCPを通じて利用できます。
175以上の言語と方言
エージェントは、AI を活用したリップシンクと翻訳機能により、175 以上の言語と方言で、多言語の動画コンテンツを大規模かつオンデマンドで生成できます。
追加の請求はありません
動画生成には、現在ご利用中の HeyGen プランに含まれるクレジットが使用されます。無料アカウントを含む、すべてのプランでご利用いただけます。
ご不明な点はありませんか？私たちがお答えします
APIキーは必要ですか？
いいえ。Remote MCP は HeyGen アカウント（Web プラン）に紐づいた OAuth 認証を使用しており、API キーは不要です。
HeyGen の MCP に追加料金はかかりますか？
いいえ。動画生成には、現在ご利用中の HeyGen プランに含まれているプレミアムクレジットが使用されます。別途 API 料金や追加の請求は発生しません。
どのHeyGenプランでMCPを利用できますか？
MCPはすべてのHeyGenプランで利用できます。より多くご利用になる場合は、Creatorプラン以上へのアップグレードをおすすめします。
自分で作成したアバターやボイスを使うことはできますか？
はい。HeyGenアカウントで利用可能なすべてのアバターとボイス（カスタムで作成したアセットを含む）は、HeyGen MCP を通じて利用できます。
これはHeyGen APIとどう違うのですか？
HeyGen API は、プログラムから直接操作できる REST エンドポイントを提供します。Remote MCP はそれらの機能をラップすることで、統合コードを書かなくても、AI エージェントが会話形式で利用できるようにします。