AIエージェントは、すでにあなたのワークフローの一部です。HeyGen の MCP サーバーは、プロフェッショナルな動画制作を、あらゆる MCP 互換エージェントから利用できるようにします。別個のステップも、別個のインテグレーションも必要ありません。

HeyGen MCP により、動画がエージェントのネイティブ機能になります

統合の手間は一切不要 API 連携の構築や保守を行うことなく、HeyGen のあらゆる動画機能に接続できます。変更ログを追う必要もありません。

すでにお使いの環境で機能します すでに Claude Web、Claude Code、Claude Desktop、Gemini CLI、または Cursor をお使いですか？HeyGen は、あなたのチームが日々使っているツールと連携できます。

デフォルトで安全 HeyGenアカウントに紐づいたOAuth認証。ローテーションや漏えいの心配があるAPIキーは不要です。あなたの動画も、アカウントも、クレジットも、すべてあなたのものです。

あなたのアバターとボイス HeyGenアカウントで利用可能なカスタムアバターやボイスは、ブランド用アセットを含め、すべてRemote MCPを通じて利用できます。

175以上の言語と方言 エージェントは、AI を活用したリップシンクと翻訳機能により、175 以上の言語と方言で、多言語の動画コンテンツを大規模かつオンデマンドで生成できます。