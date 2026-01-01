映画のように動き出す、あなたのデジタルツイン
Seedance 2.0 が HeyGen 全体に統合されました。認証済みのデジタルツインをシネマティックな映像の中で動かしながら、1つのプロンプトからスクロールを止めるような魅力的なBロールを生成し、さらに任意のシーンを最初と最後のフレームまで正確にコントロールして拡張できます。プロ仕様の動画クオリティを、撮影クルーなしで実現します。
3つのツールを1つのプラットフォームで。あなたに合った作り方を選べます
Seedance 2.0 は HeyGen 内の 3 つの異なるツール全体に統合されています。それぞれが異なるクリエイティブワークフロー向けに作られています。1 つだけ使うことも、3 つすべてを組み合わせて使うこともできます。
あなたのデジタルツインを、映画のようなSeedance映像の中に配置しましょう
Avatar Shotsでは、認証済みのデジタルツインが、Seedanceが生成した映像の中で動き、ジェスチャーをし、演技するシネマティックなシーンを作成できます。あらゆる環境、カメラアングル、動きのタイプを選択でき、実写のようなモーションと、すべてのショットで一貫してロックされたキャラクター表現を実現します。
生き生きとしたキャラクターの動き
あらゆるカットで、実際の重さを感じさせる身体性と説得力をもって歩き、ジェスチャーし、演技すること。
ショット間で一貫した likeness を保つ
顔立ちや服装、ビジュアルアイデンティティが、最初のフレームから最後のフレームまで一貫して固定され、変形やディテールのブレが一切ありません。
1つのシーン内の複数アバター
複数の検証済みデジタルツインを1つのシネマティックなシーンに配置し、フレーム内のすべてのキャラクターの動きを同期させることができます。
どんな背景でも、どんなショットタイプでも
ドリーやクレーンショット、FPV、ワイドなエスタブリッシングショットからクローズアップまで、あなたのプロンプトに応じて変化するシネマティックなカメラワークで撮影します。
あなたのアイデンティティを、完全に保護します。Seedance のパブリック API では、人の顔の利用を許可していません。HeyGen のファーストパーティーによる同意管理と本人確認インフラがあるからこそ、他のどのプラットフォームでも実現できない、あなたの認証済みデジタルツインを Seedance の映像内に登場させることができるのです。
1つのプロンプトから、完成した動画まで一気に作成
Video Agent は、あなたのプロンプトから台本、構成、編集、ナレーションまでを含む完全な動画を自動生成します。シネマティックな Seedance 映像の中にデジタルツインを自動的に合成し、公開準備の整った完成動画として出力します。
脚本から完成動画まで
プロンプトを入力するかスクリプトを貼り付けるだけで、Video Agent が構成を作成し、カットを選び、編集済みの完成動画を生成します。
動画1本あたり最長3分
本当に伝えたいメッセージを届けるには十分な長さでありながら、視聴者の注意を保てる短さで、シネマティックなSeedanceのショットが自動でつなぎ合わされた動画です。
1つのシーン内の複数アバター
構成やテンポ、編集はすべてお任せできるので、追加の制作作業なしで、どんなチャンネルにもそのまま公開できます。
本人確認済みのアイデンティティを標準搭載
すべての動画は、あなたの認証済みデジタルツインを使用し、HeyGen のファーストパーティ同意インフラストラクチャによって保護されています。
品質を犠牲にせず、大量制作のために設計されています。Video Agent は、キャンペーン、講座、チャンネルなどで一貫して動画を作り続ける必要があるチームやクリエイターのためのツールです。
プロンプトまたは参照画像からシネマティックなBロールを生成
AIビデオジェネレーターを使えば、テキストから動画、画像から動画を生成する「Seedance 2.0」に直接アクセスできます。シーンを文章で説明したり、参考画像をアップロードしたりするだけで、最初と最後のフレームまで細かくコントロールされた、プレミアム品質のシネマティック映像を生成できます。
テキストからシネマティックなBロールへ
どんなシーンでも言葉で描写するだけで、Seedance が映画のような映像を生成し、監督レベルのカメラ操作と物理的に正確なモーションを実現します。
映像用の参照画像
商品写真やロケーション画像などのビジュアル素材をアップロードすると、その雰囲気やテイスト、被写体をすべてのフレームで一貫して保つことができます。
最初と最後のフレーム制御
シーンの開始位置と終了位置を正確に指定するだけで、その間をつなぐ映像を、シームレスなビジュアルの一貫性を保ちながらSeedanceがすべて自動生成します。
プロ並みの映像を、たったひと言で
ダイナミックなライティング、リアルな物理表現、そしてシネマティックなカメラワークを用いて、フルクルーがロケーションで撮影したように感じられるBロールを生成します。
シネマティックなBロールは、もはや予算で決めるものではありません。それは“プロンプト”です。基準が上がったなら、発想の仕方を編集し直しましょう。Seedance 2.0 を使って、不可能をあらゆるフレームの中に組み込んでください。
あらゆる用途に対応するシネマティック動画
フル尺のブランド動画から、スクロールを止めるソーシャルコンテンツまで、HeyGen 内の Seedance 2.0 は、あらゆるフォーマットとオーディエンスに対応したプロ品質の映像を提供します。
ブランドおよび製品紹介動画
あなたのデジタルツインがシネマティックな環境でプレゼンする、完全なブランド動画を制作しましょう。ピッチデック、製品発表、企業からのお知らせまで、ブランドイメージにふさわしいクオリティの映像を実現します。
ソーシャルメディアおよび広告コンテンツ
スクロールを止めるシネマティックなBロールやアバターショットを生成します。商品名、ロケーション、スタイルなどのリファレンスを入力するだけで、Seedanceがあなたのクリエイティブブリーフにぴったり合った映像素材を自動で作成します。
研修と教育
あなたのデジタルツインを使って、完全なトレーニングモジュールや教育コンテンツを作成できます。1つのプロンプトから、最長3分の構成済み・編集済み動画が生成され、あらゆるLMSや学習プラットフォームにそのまま埋め込める状態になります。
ソートリーダーシップとパーソナルブランド
毎回カメラの前に立たなくても、継続的に発信できます。あなたの認証済みデジタルツインが、映画のようなシーンで、あなたのパーソナルブランドにふさわしいリアリティと存在感をもって、伝えたいメッセージをオーディエンスに届けます。
製品デモとショーケース
商品写真をアップロードするだけで、その写真を中心にしたシネマティックな映像を生成します。ダイナミックなライティング、リアルな動き、さまざまなアングル。スタジオもカメラマンも制作予算もいらない、スクロールを止める魅力的な商品コンテンツを実現します。
複数人およびパネル形式のコンテンツ
複数の認証済みアバターを、ひとつのシネマティックなシーン内に配置できます。会話、インタビュー、パネルディスカッション形式のコンテンツを、フレーム内のすべてのキャラクターで一貫した容姿と同期した動きで表現します。
作りたいものは何でも、今なら作ることができます
Seedance 2.0 は Avatar Shots、Video Agent、AI Video Generator を通じて動作します。世界で最もシネマティックな AI 動画モデルが、あなたが作るあらゆるツールの中に組み込まれました。G2 でリアリズム第1位の評価。あなたのデジタルツイン、あなたの認証されたアイデンティティ、そしてあなたの物語。