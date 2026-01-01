Seedance 2.0 が HeyGen 全体に統合されました。認証済みのデジタルツインをシネマティックな映像の中で動かしながら、1つのプロンプトからスクロールを止めるような魅力的なBロールを生成し、さらに任意のシーンを最初と最後のフレームまで正確にコントロールして拡張できます。プロ仕様の動画クオリティを、撮影クルーなしで実現します。

何が作れるか見てみよう

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Seedanceで、実在の人間の顔を認証している唯一のプラットフォーム

初日からファーストパーティーの同意取得を組み込み済み