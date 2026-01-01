Repurpose.io + HeyGen
Repurpose.io は、クリエイターやマーケターが動画、ポッドキャスト、ライブ配信コンテンツを自動的に再利用し、複数のソーシャルメディアチャネルに配信できるようにするコンテンツ自動化プラットフォームです。
世界をリードするツールと統合
ユースケース
あなたのビジネスに近い企業が、Repurpose.io と HeyGen をどのように活用して動画制作を拡大し、成長を加速させているかをご覧ください。
マルチプラットフォームでのコンテンツ配信
HeyGenで生成したAI動画をRepurpose.ioを使ってYouTube、TikTok、Instagram、LinkedInなどのプラットフォームに自動公開し、あらゆるチャネルで一貫したブランドプレゼンスを実現します。
動画スクリプトをスナック感覚のコンテンツに再活用
長尺のAI動画を短いクリップやハイライトに変換し、Repurpose.io を使ってあらゆるプラットフォームに幅広く配信しましょう。ウェビナー、インタビュー、教育コンテンツなどを、一口サイズでシェアしやすい形式に再パッケージするのに最適です。
自動化されたソーシャルメディア動画キャンペーン
製品ローンチやプロモーションなどのイベントやキャンペーンをきっかけにHeyGen動画が自動生成されるワークフローを構築し、その後Repurpose.ioを通じて自動的にスケジューリングと配信を行うことで、リーチとエンゲージメントを最大化します。
AIで動画制作を始めましょう
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている事例をご覧ください。