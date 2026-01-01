あなたのビジネスに近い企業が、Repurpose.io と HeyGen をどのように活用して動画制作を拡大し、成長を加速させているかをご覧ください。

マルチプラットフォームでのコンテンツ配信 HeyGenで生成したAI動画をRepurpose.ioを使ってYouTube、TikTok、Instagram、LinkedInなどのプラットフォームに自動公開し、あらゆるチャネルで一貫したブランドプレゼンスを実現します。

動画スクリプトをスナック感覚のコンテンツに再活用 長尺のAI動画を短いクリップやハイライトに変換し、Repurpose.io を使ってあらゆるプラットフォームに幅広く配信しましょう。ウェビナー、インタビュー、教育コンテンツなどを、一口サイズでシェアしやすい形式に再パッケージするのに最適です。