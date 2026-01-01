Plainly + HeyGen

Plainly は、カスタマイズ可能なテンプレートと動的コンテンツを活用し、大量のパーソナライズされたデータドリブン動画を作成できる動画自動化プラットフォームです。

HeyGen と一緒に Plainly を使う
世界をリードするツールと統合
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
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ユースケース

あなたのビジネスに近い企業が、Plainly と HeyGen をどのように活用して動画制作をスケールし、成長を加速させているかをご覧ください。

Plainly を始める

大規模にパーソナライズされたマーケティング動画

HeyGen の AI アバターと Plainly のダイナミックテンプレートを組み合わせて、視聴者一人ひとりの名前、所在地、好みに合わせた、何百本・何千本ものパーソナライズされた動画広告やメールキャンペーンを自動生成しましょう。

自動化された顧客コミュニケーション

顧客データを活用して、HeyGen のリアルなアバターと Plainly のカスタマイズ可能な動画フォーマットを組み合わせた、自動ウェルカムメッセージ、更新リマインダー、製品アップデート動画を配信しましょう。

スケーラブルな営業アウトリーチ

営業チームに、HeyGenによる人間らしい動画表現と、Plainlyによるシームレスなデータドリブンなカスタマイズを組み合わせ、スケールしながら超パーソナライズされた動画ピッチやフォローアップを送信できるツールを提供します。

AIで動画制作を始めましょう

あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。

無料で始める
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