Plainly + HeyGen
Plainly は、カスタマイズ可能なテンプレートと動的コンテンツを活用し、大量のパーソナライズされたデータドリブン動画を作成できる動画自動化プラットフォームです。
世界をリードするツールと統合
ユースケース
あなたのビジネスに近い企業が、Plainly と HeyGen をどのように活用して動画制作をスケールし、成長を加速させているかをご覧ください。
大規模にパーソナライズされたマーケティング動画
HeyGen の AI アバターと Plainly のダイナミックテンプレートを組み合わせて、視聴者一人ひとりの名前、所在地、好みに合わせた、何百本・何千本ものパーソナライズされた動画広告やメールキャンペーンを自動生成しましょう。
自動化された顧客コミュニケーション
顧客データを活用して、HeyGen のリアルなアバターと Plainly のカスタマイズ可能な動画フォーマットを組み合わせた、自動ウェルカムメッセージ、更新リマインダー、製品アップデート動画を配信しましょう。
スケーラブルな営業アウトリーチ
営業チームに、HeyGenによる人間らしい動画表現と、Plainlyによるシームレスなデータドリブンなカスタマイズを組み合わせ、スケールしながら超パーソナライズされた動画ピッチやフォローアップを送信できるツールを提供します。
AIで動画制作を始めましょう
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。