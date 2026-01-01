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大規模にパーソナライズされたマーケティング動画 HeyGen の AI アバターと Plainly のダイナミックテンプレートを組み合わせて、視聴者一人ひとりの名前、所在地、好みに合わせた、何百本・何千本ものパーソナライズされた動画広告やメールキャンペーンを自動生成しましょう。

自動化された顧客コミュニケーション 顧客データを活用して、HeyGen のリアルなアバターと Plainly のカスタマイズ可能な動画フォーマットを組み合わせた、自動ウェルカムメッセージ、更新リマインダー、製品アップデート動画を配信しましょう。