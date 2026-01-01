動画制作は通常、自動化スタックの完全に外側にあります。データは n8n を通って流れ、その出力を誰かが手作業で受け取り、動画に変換しています。その受け渡しこそがボトルネックになっています。

HeyGenノードを使えば、その工程は不要になります。n8nワークフローの好きな場所にHeyGenノードを追加し、直接入力したスクリプト、前のノードから取得したスクリプト、またはAIノードで生成したスクリプトを、アバターとボイス設定と一緒に渡します。ノードはHeyGen APIを呼び出し、完了までポーリングし、レンダリングされた動画のURLを次のステップ（Slackメッセージ、Google Driveへのアップロード、または必要な任意の場所）へ出力します。