HeyGen × n8n
HeyGen と n8n を組み合わせれば、カスタム連携を開発したり動画編集ソフトを開いたりすることなく、CRM イベント、フォーム送信、スケジュール、あるいは AI エージェントをトリガーにして、あらゆるワークフローの中に動画制作のステップを組み込むことができます。
あなたのワークフローが、今すぐ動画を生み出す
動画制作は通常、自動化スタックの完全に外側にあります。データは n8n を通って流れ、その出力を誰かが手作業で受け取り、動画に変換しています。その受け渡しこそがボトルネックになっています。
HeyGenノードを使えば、その工程は不要になります。n8nワークフローの好きな場所にHeyGenノードを追加し、直接入力したスクリプト、前のノードから取得したスクリプト、またはAIノードで生成したスクリプトを、アバターとボイス設定と一緒に渡します。ノードはHeyGen APIを呼び出し、完了までポーリングし、レンダリングされた動画のURLを次のステップ（Slackメッセージ、Google Driveへのアップロード、または必要な任意の場所）へ出力します。
ノードパネルを開き、「HeyGen」を検索します
n8n インスタンスにサインインし、エディターで任意のワークフローを開きます。右上の「+」をクリックしてノードパネルを開き、HeyGen を検索して、認証済みの HeyGen ノードを選択し、キャンバスに追加します。
インスタンス所有者の認証情報設定を完了する
検証済みノードは、n8n インスタンスのオーナーによる一度きりのセットアップが必要です。オーナーは、heygen.com/settings/api にあるあなたの HeyGen API キーをインスタンスの認証情報ストアに追加します。保存されると、そのノードは追加の設定なしで全ユーザーが利用できるようになります。
アバター、スクリプト、ボイスを使ってノードを設定します
HeyGenノードの設定で、HeyGenアカウントのライブラリからアバターIDとボイスを選択し、言語を指定します。そのうえで、スクリプト入力を直接入力するか、OpenAIノードやGoogle Sheetsノードなど前のノードの出力からマッピングして接続します。
待機ノードを追加し、その後ビデオ出力をルーティングします
HeyGen の動画はレンダリングに少し時間がかかります。HeyGen の後に Wait ノードを追加して完了ステータスをポーリングし、その後、video_url の出力を n8n が連携している 1,000 以上のアプリのいずれかに下流へルーティングしてください。
HeyGen ノードの入力と出力
HeyGen ノードへのあらゆる入力は、スプレッドシートの行、AI の応答、フォームフィールド、あるいは Webhook ペイロードなど、任意の上流ノードから動的にマッピングすることも、直接入力することもできます。
avatar_id
使用するアバターのIDです。アバターIDは、HeyGenアカウントのライブラリ、または「Get Avatars」ノードの操作から確認できます。
スクリプト
アバターが話すテキストです。エディタ内に直接入力することも、上流ノード（例：OpenAI の出力、Sheets のセル、Webhook のボディフィールドなど）からマッピングすることもできます。
voice_id
アバターが使用する音声です。利用可能なボイス ID は Get Voices オペレーションで取得するか、ご自身のアカウントに保存されているボイスを参照してください。
言語
ナレーションの言語コード（例：en、es、ja）。デフォルトは英語です。175以上の言語と方言に対応しています。
ディメンション
出力するアスペクト比を設定します。配信先のプラットフォームに応じて、横長（ランドスケープ）、縦長（ポートレート）、または正方形を使い分けてください。
背景
動画の背景として使用する 16 進数カラーコードまたは画像の URL を指定します。ブランディング用ノードやスプレッドシートのセルからマッピングすることで、動画ごとに異なる背景を設定できます。
n8nでHeyGenを使って自動化しているチーム
CRMのトリガー、フォーム、スケジュール、またはAIエージェントからスクリプトを生成するあらゆるワークフローは、その最後に動画を生成できるようになりました。
ニュースやコンテンツの自動配信
RSSフィードやニュースレターからコンテンツを取得し、OpenAIノードに渡してスクリプトを作成、HeyGenのアバター動画を生成し、TikTok、Instagramリール、YouTubeショートに完全自動・スケジュール投稿まで行えます。
大規模に展開できるパーソナライズド動画によるアプローチ
CRMのイベントや新規リードをきっかけにワークフローを起動し、AIノードで見込み顧客ごとにパーソナライズされたスクリプトを作成、HeyGenのアバター動画を生成して、録画作業なしでメールやLinkedIn経由で送信できます。
自動化されたブリーフィングとレポート
Googleスプレッドシート、データベース、または分析ツールから指標を取得し、AIノードでサマリーを作成、HeyGen でブリーフィング動画を生成して、カメラに一切触れることなく、毎週 Slack やメールでステークホルダーに配信できます。
トレーニングとオンボーディング用コンテンツ
新規ユーザーのサインアップやチームメンバーの参加をトリガーにワークフローを起動し、HeyGen でパーソナライズされたオンボーディング動画を自動生成して受信トレイに届けることで、L&D チームの工数を増やすことなく、L&D の成果をスケールさせましょう。
多言語コンテンツパイプライン
言語ノードでスクリプトを翻訳し、各バリアントを対応する声のHeyGenノードに渡すことで、同じワークフロー実行内で、再収録することなく、あらゆる市場向けのローカライズされたアバター動画を生成できます。
AIで動画制作を始めましょう
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。