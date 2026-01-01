MindStamp + HeyGen
Mindstamp は、従来の動画を、質問やボタン、パーソナライズされたコンテンツを備えた魅力的でクリック可能な体験へと変えるインタラクティブ動画プラットフォームです。
世界をリードするツールと統合
ユースケース
あなたのビジネスと同じような企業が、HeyGen と MindStamp をどのように活用して動画制作を拡大し、成長を加速させているかをご覧ください。
インタラクティブなトレーニングとオンボーディング動画
HeyGen の AI アバターと、クイズやプロンプト、分岐ロジックなどの Mindstamp のインタラクティブ機能を組み合わせて、学習者の定着率を高める、魅力的でトラッキング可能なトレーニングコンテンツを作成しましょう。
リードの質を見極める、パーソナライズされた営業動画
HeyGen を使ってパーソナライズされた動画ピッチを作成し、Mindstamp にクリック可能な CTA、問い合わせフォーム、または質問を埋め込んで、見込み顧客をスコアリングし、リアルタイムでセールスファネルの次のステップへと誘導しましょう。
顧客教育と製品デモ
HeyGenの人間らしいナレーションと、Mindstampのホットスポット、ツールチップ、分岐ポイントを組み合わせることで、従来のプロダクトウォークスルーをインタラクティブな動画体験へと変換し、ユーザーが自分のペースで機能を探索できるようにします。
AIで動画制作を始めましょう
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。