あなたのビジネスと同じような企業が、HeyGen と MindStamp をどのように活用して動画制作を拡大し、成長を加速させているかをご覧ください。

インタラクティブなトレーニングとオンボーディング動画 HeyGen の AI アバターと、クイズやプロンプト、分岐ロジックなどの Mindstamp のインタラクティブ機能を組み合わせて、学習者の定着率を高める、魅力的でトラッキング可能なトレーニングコンテンツを作成しましょう。

リードの質を見極める、パーソナライズされた営業動画 HeyGen を使ってパーソナライズされた動画ピッチを作成し、Mindstamp にクリック可能な CTA、問い合わせフォーム、または質問を埋め込んで、見込み顧客をスコアリングし、リアルタイムでセールスファネルの次のステップへと誘導しましょう。