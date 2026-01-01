HeyGen × Autohive
Autohive エージェントは、あなたのビジネス業務を処理します。これからは、動画制作も任せることができます。HeyGen をエージェント機能として有効化すれば、AI チームメイトがアバター動画を生成し、フォトアバターを作成し、ブランドに沿ったコンテンツを制作できるようになります。
HeyGenを起動すれば、あとは担当者にお任せください
すべての Autohive エージェントには「機能パネル」があります。HeyGen を有効にすると、そのエージェントはアバター一覧、ボイス選択、フォトアバター生成、動画作成、ステータス確認など、HeyGen のフル機能の動画制作ツールキットにアクセスできるようになります。これらはすべて、会話の中での自然言語操作や、自動化ワークフロー内のステップとして操作できます。
APIコールの設定やJSONの記述は一切不要です。あなたはエージェントに、必要なことをシンプルな英語で伝えるだけ。どのHeyGenツールを使うべきかはエージェントが判断し、ツールを呼び出して、完成した動画リンクをあなたのワークスペースに返します。あとはそのリンクをメールに埋め込んだり、CRMに追加したり、顧客と共有したりするだけです。
“エンタープライズ顧客向けに、45秒の製品アップデート動画を作成してください。経営層向けアバターを使用し、プロフェッショナルなトーンで、言語は英語にしてください。”
HeyGen を Autohive ワークスペースに接続する
Autohive で「Your profile」→「Connections」または「Manage workspace」に移動します。HeyGen 連携カードを見つけて「Connect」をクリックします。HeyGen の「Settings」→「API」で取得した HeyGen API キーによる認可を求められます。
エージェントを開き、HeyGen を有効にする
既存のエージェントを開き、「Agent settings」→「Add capabilities」に進みます。HeyGen 機能をオンに切り替えてください。そのエージェントにどの HeyGen ツールへのアクセス権を与えるか個別に選択することも、すべてを一括で有効にすることもできます。
エージェントに自然な言葉で指示する
それ以上の設定は不要です。エージェントと会話を始め、必要な動画について説明してください（アバタースタイル、トーン、言語、台本の方向性など）。エージェントが最適なHeyGenのツールを選び、あなたのリクエストを実行します。
ワークフローやスケジュールされたタスクで活用できます
直接の会話にとどまらず、HeyGen のステップを Autohive のワークフローやスケジュールタスクに追加することで、手動でトリガーをかけなくても、既存のビジネスオートメーションの一部として動画生成を自動的に実行できるようにします。
HeyGenでエージェントができること
エージェントごとに一度この機能を有効化すれば、以下のすべてのツールが、会話内の自然言語やスケジュールされたワークフロー、自動化されたタスクを通じて利用できるようになります。
アバター動画を作成
エージェントへの簡単な指示だけで、カスタムテキスト、背景、ナレーション、オーバーレイを組み合わせた、プロ品質のマルチシーン・アバター動画を生成できます。
フォトアバター動画を生成
1枚の写真から、年齢・性別・人種・ポーズ・スタイルを自由にカスタマイズした話す動画を作成できます。録画は一切不要です。
アバターを閲覧して選択
HeyGenアカウント内の利用可能なすべてのストックアバターとカスタムアバターを一覧表示し、詳細情報やプレビューURLを取得して、エージェントが目的に最適なアバターを選択できるようにします。
数百種類の音声にアクセス
言語、性別、年齢、感情に加え、地域のアクセントやロケール別に音声を閲覧できるため、エージェントが各動画に最適な声を自動的に選択します。
完成した動画を追跡して取得
レンダリングの進行状況を確認し、完了後にダウンロード用URLを取得できます。別のツールに動画リンクを渡す必要があるあらゆるワークフローで、後続ステップとして利用可能です。
あらゆる市場に対応したローカル言語
利用可能な言語ロケールと地域のアクセントを確認し、1つのエージェント指示から、あらゆる視聴者に最適な言語バリアントで動画を生成できます。
あなたのエージェントがエンドツーエンドで対応できるタスク
これまで「…そして誰かが動画を撮らないといけない」で行き詰まっていた作業も、もうそこで止まりません。エージェントが最後まで対応し、完成した動画リンクまで届けてくれます。
コンテンツ再利用の自動化
あるエージェントがポッドキャストを文字起こしし、要約を書き、その後アバターがナレーションする動画バージョンを制作します。これにより、1つのコンテンツを人間の手を一切介さずに複数のフォーマットへと展開できます。
パーソナライズされた営業アプローチ
営業担当者は見込み客データを取得し、パーソナライズされたスクリプトを作成し、スケジュールに沿って実行されるアウトリーチワークフローの一環として各コンタクト向けに HeyGen アバター動画を生成して配信します。
オンデマンド研修動画
L&D担当者は、あらゆるトレーニング依頼に対して、アバターがナレーションする短い解説動画を自動生成して応えます。制作待ちもスケジューリングも不要。数分で完成した動画が手に入ります。
大規模な多言語コンテンツ
動画を生成したら、同じエージェントに対して、HeyGen のボイスロケールデータを使って追加の言語バージョンを作成するよう指示しましょう。1人のエージェントで複数の市場に対応でき、再収録は一切不要です。
顧客オンボーディングワークフロー
新しい顧客がシステムに追加されると、スケジュールされた Autohive ワークフローが起動し、担当者が対応する前に、その顧客の名前や購入した商品でパーソナライズされた HeyGen のウェルカム動画が自動的に送信されます。
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