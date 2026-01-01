すべての Autohive エージェントには「機能パネル」があります。HeyGen を有効にすると、そのエージェントはアバター一覧、ボイス選択、フォトアバター生成、動画作成、ステータス確認など、HeyGen のフル機能の動画制作ツールキットにアクセスできるようになります。これらはすべて、会話の中での自然言語操作や、自動化ワークフロー内のステップとして操作できます。

APIコールの設定やJSONの記述は一切不要です。あなたはエージェントに、必要なことをシンプルな英語で伝えるだけ。どのHeyGenツールを使うべきかはエージェントが判断し、ツールを呼び出して、完成した動画リンクをあなたのワークスペースに返します。あとはそのリンクをメールに埋め込んだり、CRMに追加したり、顧客と共有したりするだけです。