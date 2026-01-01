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AI編集スタジオ

仕事用のメールアドレスで初めてHeyGenにサインアップすると、自動的にワークスペースの管理者（Admin）になります。Adminロールでは、請求、セキュリティ、権限設定などを含むすべての機能にフルアクセスできるため、最初の日から正しい基盤を整えることができます。ログイン後は、まずワークスペースに名前を付けて作成します。通常は会社名やチーム名を使い、すぐに認識してもらえるようプロフィール画像やロゴをアップロードします。

そこからワークスペース設定に進みます。ここではワークスペース名の変更や、必要に応じて画像の差し替えができ、ブランドに合わせて環境をカスタマイズし始めることができます。設定が整ったら、次はチームメンバーを招待します。［Members］タブでは、メールアドレスでメンバーを招待し、ロールを割り当てられます。Adminは請求とセキュリティを管理し、Editorはコンテンツの作成と編集を行い、Viewerは変更を加えずに動画へアクセスできます。招待ごとに適切なアクセスレベルを付与することで、チームで効率的にコラボレーションできます。

Adminとして、セキュリティの管理もあなたの役割です。［Security］設定では、Okta や Microsoft Entra ID などのプロバイダーを使ったシングルサインオン（SSO）の有効化、二要素認証（2FA）の設定、ロールベースの権限管理の適用が行えます。これらのコントロールにより、ワークスペースの安全性が保たれ、コンテンツがしっかり保護されます。

これらのステップを完了すると、コラボレーションと動画制作の準備が整った、フルに構成済みのHeyGenワークスペースが出来上がります。この基盤があることで、整理された状態を保ちつつ、ブランドを守り、チーム全体での制作をスケールさせやすくなります。

以上がHeyGenの概要です。次のモジュールでは、ブランドキットのカスタマイズ方法、AI Studioの活用、そしてアバター・ボイス・テンプレートを使った最初の動画制作について詳しく見ていきます。