ホーム アカデミー セットアップチェックリスト はじめに

はじめに

「はじめに」チェックリストを使って、アカウントの設定を完了しましょう。「はじめに」は HeyGen ダッシュボードに組み込まれているチェックリストです。初めてアカウントにログインすると、ダッシュボード上に表示されます。新しい管理者が HeyGen ワークスペースを有効化し、チームが共同作業を始められるようにするための、最初の重要なステップを案内するよう設計されています。

はじめにパネルにアクセスする

HeyGenアカウントにログインし、ダッシュボードを開きます。

新しい管理者として初めてサインインすると、「はじめに」パネルが表示されます。このチェックリストは HeyGen ダッシュボードに組み込まれており、ワークスペースを有効化し、チームが共同作業を始められるよう準備するのに役立ちます。

ダッシュボードから「Get Started」を選択して、オンボーディングを開始します。

オンボーディングの手順を理解する

「はじめに」チェックリストには、次の3つの主要なステップが含まれます。

ワークスペースを設定する

メンバーを招待する

セキュリティ設定を構成する

各ステップは、必要なタスクを完了すると自動的にチェックされます。チェックリストにはいつでも戻ることができ、1回のセッションですべてを完了する必要はありません。

ワークスペースを設定しましょう

このステップでは、HeyGen 環境をあなた専用にカスタマイズします。

ブランド情報を追加し、主要なアセットをアップロードし、ワークスペース設定を調整して、チームのアイデンティティに合うように整え、すぐに使える状態にします。

メンバーを招待する

このステップで、チームメンバーを HeyGen に招待しましょう。

ワークスペースにメンバーを招待し、適切なロールと権限を割り当てることで、全員が効果的にコラボレーションするために必要なアクセス権を持てるようにします。

セキュリティ設定を構成する

このステップでは、ワークスペースが保護されていることを確実にします。

Okta や Azure などのプロバイダーを利用したシングルサインオンなどのセキュリティ機能を設定し、アカウントを安全に保つためのアクセス制御を構成します。

各ステップが完了すると、「はじめに」パネル上で完了済みとしてマークされます。すべてのステップを終えると、あなたのワークスペースは、ブランドが反映された安全でコラボレーションしやすいチームの拠点になります。