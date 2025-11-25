Creatore di Umani Virtuali per Video Online Realistici

Crea un umano virtuale che fornisce comunicazioni video professionali utilizzando il generatore di video AI di HeyGen. Trasforma testo o immagini in avatar umani virtuali realistici con discorso naturale, movimento facciale e consegna multilingue senza l'uso di telecamere, studi o presentatori dal vivo, utilizzando tecniche di animazione avanzate.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Formazione e inserimento dei dipendenti

Formazione e inserimento dei dipendenti

I video di formazione dal vivo sono lenti nell'aggiornamento e difficili da scalare, specialmente se confrontati con soluzioni di realtà virtuale in tempo reale. Gli umani virtuali forniscono istruzioni coerenti durante l'onboarding, la conformità e la formazione basata sul ruolo, consentendo aggiornamenti istantanei man mano che il contenuto cambia.

Educazione su prodotto e funzionalità

Educazione su prodotto e funzionalità

Spiegare ripetutamente le funzionalità davanti alla telecamera è inefficiente. Gli umani virtuali presentano spiegazioni strutturate del prodotto su video, aiutando gli utenti a comprendere i flussi di lavoro e il valore senza pianificare dimostrazioni.

Annunci e aggiornamenti aziendali

Annunci e aggiornamenti aziendali

I dirigenti non devono registrare ogni messaggio. Gli umani virtuali forniscono aggiornamenti interni, cambiamenti nelle politiche e messaggi direttivi in un formato video professionale e accessibile.

Educazione e supporto al cliente

Educazione e supporto al cliente

I contenuti di aiuto scritti vengono spesso ignorati. Gli umani virtuali guidano i clienti attraverso i processi in modo visivo, migliorando la comprensione e riducendo le domande ripetute.

Abilitazione alle vendite e coinvolgimento

Abilitazione alle vendite e coinvolgimento

I team di vendita necessitano di un messaggio coerente in tutte le regioni. Gli umani virtuali forniscono spiegazioni video standardizzate che i rappresentanti possono riutilizzare e localizzare senza nuove registrazioni, consentendo aggiornamenti in tempo reale.

Comunicazioni globali su larga scala

Comunicazioni globali su larga scala

La produzione di video localizzati tradizionalmente richiede più presentatori, ma con gli avatar, questo processo può essere semplificato. Gli umani virtuali permettono di utilizzare un unico copione a livello globale con una lingua accurata e una consegna coerente.

Perché HeyGen è il miglior creatore di video con umani virtuali

HeyGen rende gli umani virtuali pratici per i flussi di lavoro aziendali reali. I team li utilizzano per sostituire i presentatori dal vivo, ridurre i costi di produzione e mantenere una comunicazione umana coerente attraverso la formazione, le vendite e la messaggistica globale.

Produzione senza persone

Gli umani virtuali eliminano la necessità di attori, presentatori o sessioni di registrazione. I video vengono generati direttamente dal testo, eliminando ritardi di programmazione, riprese aggiuntive e colli di bottiglia nella produzione, consentendo esperienze immersive attraverso l'intelligenza artificiale.

Consistenza del messaggio su larga scala

Ogni avatar umano virtuale trasmette esattamente lo stesso messaggio, tono e struttura, garantendo un'esperienza uniforme su tutte le piattaforme. Ciò assicura precisione e coerenza tra i vari dipartimenti, regioni e nelle comunicazioni ripetute.

Progettato per team globali

HeyGen consente agli umani virtuali di comunicare attraverso lingue e mercati diversi mantenendo la stessa identità visiva e qualità di consegna in ogni versione.

Presentatori virtuali basati su script

Gli umani virtuali agiscono come presentatori sullo schermo che parlano direttamente agli spettatori utilizzando contenuti sceneggiati. Questo permette ai team di spiegare concetti, processi e aggiornamenti in modo chiaro mantenendo una presenza umana senza fare affidamento su talenti dal vivo.

immagine in video

Controllo delle prestazioni tramite testo

Modifica ciò che dice l'umano virtuale editando lo script. Cambia la formulazione, il ritmo o l'enfasi e rigenera il video istantaneamente, evitando timeline manuali, registrazioni ripetute o modifiche in post-produzione.

Uno smartphone mostra un'interfaccia dell'app TikTok scura su uno sfondo vibrante di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Identità visiva coerente attraverso i video

Un umano virtuale mantiene lo stesso aspetto in tutti i video. Questo costruisce familiarità e fiducia nel tempo, specialmente per programmi di formazione, annunci ricorrenti o educazione sui prodotti.

Clonazione della voce

Consegna virtuale di un umano multilingue

Genera video di umani virtuali in oltre 175 lingue, offrendo un'esperienza coinvolgente per un pubblico variegato. La traduzione video di HeyGen preserva il ritmo, il movimento del viso e la chiarezza in modo che il pubblico globale riceva la stessa esperienza coinvolgente senza dover ricreare i contenuti.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il creatore di video di umani virtuali AI

Crea video di umani virtuali utilizzando un semplice flusso di lavoro in quattro passaggi progettato per velocità e controllo.

Passo 1

Seleziona un umano virtuale

Scegli l'aspetto e lo stile di presentazione del tuo umano virtuale. Definisci lingua, tono e il tipo di comunicazione che desideri trasmettere.

Passaggio 2

Scrivi il tuo script

Aggiungi il tuo testo e struttura il messaggio. HeyGen analizza il ritmo e la consegna per garantire che l'umano virtuale comunichi in modo chiaro e naturale, migliorando la qualità complessiva dell'animazione.

Passaggio 3

Personalizza la presentazione

Regola lo stile vocale, i sottotitoli, lo sfondo e il branding. Assicurati che l'umano virtuale sia in linea con il tuo pubblico e gli standard organizzativi.

Passaggio 4

Genera e distribuisci

Genera il video finale e condividilo su piattaforme di apprendimento, siti web o strumenti interni. Aggiorna i contenuti in qualsiasi momento modificando il testo e rigenerando con avatar generati dal computer per un'esperienza fluida.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un umano virtuale?

Un umano virtuale è un presentatore video generato da intelligenza artificiale che trasmette contenuti sceneggiati attraverso un discorso realistico e movimenti facciali. Offre una presenza umana senza richiedere attori dal vivo o riprese.

Come vengono utilizzati gli umani virtuali nel business?

Gli umani virtuali sono utilizzati per la formazione, l'integrazione, l'educazione sui prodotti, le comunicazioni interne e la guida ai clienti dove sono richiesti coerenza e scalabilità.

I umani virtuali supportano più lingue?

Sì. Gli umani virtuali HeyGen supportano la generazione di video multilingue e il traduttore video in oltre 175 lingue mantenendo la stessa identità visiva.

Ho bisogno di attrezzature per filmare o registrare?

No. I video di umani virtuali sono creati interamente da testo, utilizzando animazione avanzata e intelligenza artificiale per simulare interazioni simili a quelle umane. Non c'è bisogno di telecamere, microfoni, studi o presentatori quando si utilizzano avatar generati al computer.

Quanto è facile aggiornare un video di un umano virtuale?

Gli aggiornamenti sono semplici. Modifica lo script e rigenera il video. Non c'è bisogno di registrare nuovamente o ricostruire i contenuti.

Posso controllare il branding e la presentazione?

Sì. Puoi personalizzare la voce, i sottotitoli, il layout, i colori e la presentazione visiva per garantire che l'umano virtuale corrisponda al tuo marchio.

Quanto sono realistici gli umani virtuali di HeyGen?

HeyGen produce un ritmo naturale, movimenti sincronizzati delle labbra e espressioni facciali adatte per una comunicazione professionale.

Il mio contenuto è sicuro?

HeyGen segue pratiche di sicurezza di livello aziendale. Tutti gli script e i video di umani virtuali generati rimangono privati e sotto il tuo controllo.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background