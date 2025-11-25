Crea un umano virtuale che fornisce comunicazioni video professionali utilizzando il generatore di video AI di HeyGen. Trasforma testo o immagini in avatar umani virtuali realistici con discorso naturale, movimento facciale e consegna multilingue senza l'uso di telecamere, studi o presentatori dal vivo, utilizzando tecniche di animazione avanzate.
Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video
I video di formazione dal vivo sono lenti nell'aggiornamento e difficili da scalare, specialmente se confrontati con soluzioni di realtà virtuale in tempo reale. Gli umani virtuali forniscono istruzioni coerenti durante l'onboarding, la conformità e la formazione basata sul ruolo, consentendo aggiornamenti istantanei man mano che il contenuto cambia.
Spiegare ripetutamente le funzionalità davanti alla telecamera è inefficiente. Gli umani virtuali presentano spiegazioni strutturate del prodotto su video, aiutando gli utenti a comprendere i flussi di lavoro e il valore senza pianificare dimostrazioni.
I dirigenti non devono registrare ogni messaggio. Gli umani virtuali forniscono aggiornamenti interni, cambiamenti nelle politiche e messaggi direttivi in un formato video professionale e accessibile.
I contenuti di aiuto scritti vengono spesso ignorati. Gli umani virtuali guidano i clienti attraverso i processi in modo visivo, migliorando la comprensione e riducendo le domande ripetute.
I team di vendita necessitano di un messaggio coerente in tutte le regioni. Gli umani virtuali forniscono spiegazioni video standardizzate che i rappresentanti possono riutilizzare e localizzare senza nuove registrazioni, consentendo aggiornamenti in tempo reale.
La produzione di video localizzati tradizionalmente richiede più presentatori, ma con gli avatar, questo processo può essere semplificato. Gli umani virtuali permettono di utilizzare un unico copione a livello globale con una lingua accurata e una consegna coerente.
Perché HeyGen è il miglior creatore di video con umani virtuali
HeyGen rende gli umani virtuali pratici per i flussi di lavoro aziendali reali. I team li utilizzano per sostituire i presentatori dal vivo, ridurre i costi di produzione e mantenere una comunicazione umana coerente attraverso la formazione, le vendite e la messaggistica globale.
Gli umani virtuali eliminano la necessità di attori, presentatori o sessioni di registrazione. I video vengono generati direttamente dal testo, eliminando ritardi di programmazione, riprese aggiuntive e colli di bottiglia nella produzione, consentendo esperienze immersive attraverso l'intelligenza artificiale.
Ogni avatar umano virtuale trasmette esattamente lo stesso messaggio, tono e struttura, garantendo un'esperienza uniforme su tutte le piattaforme. Ciò assicura precisione e coerenza tra i vari dipartimenti, regioni e nelle comunicazioni ripetute.
HeyGen consente agli umani virtuali di comunicare attraverso lingue e mercati diversi mantenendo la stessa identità visiva e qualità di consegna in ogni versione.
Presentatori virtuali basati su script
Gli umani virtuali agiscono come presentatori sullo schermo che parlano direttamente agli spettatori utilizzando contenuti sceneggiati. Questo permette ai team di spiegare concetti, processi e aggiornamenti in modo chiaro mantenendo una presenza umana senza fare affidamento su talenti dal vivo.
Controllo delle prestazioni tramite testo
Modifica ciò che dice l'umano virtuale editando lo script. Cambia la formulazione, il ritmo o l'enfasi e rigenera il video istantaneamente, evitando timeline manuali, registrazioni ripetute o modifiche in post-produzione.
Identità visiva coerente attraverso i video
Un umano virtuale mantiene lo stesso aspetto in tutti i video. Questo costruisce familiarità e fiducia nel tempo, specialmente per programmi di formazione, annunci ricorrenti o educazione sui prodotti.
Consegna virtuale di un umano multilingue
Genera video di umani virtuali in oltre 175 lingue, offrendo un'esperienza coinvolgente per un pubblico variegato. La traduzione video di HeyGen preserva il ritmo, il movimento del viso e la chiarezza in modo che il pubblico globale riceva la stessa esperienza coinvolgente senza dover ricreare i contenuti.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.
Come utilizzare il creatore di video di umani virtuali AI
Crea video di umani virtuali utilizzando un semplice flusso di lavoro in quattro passaggi progettato per velocità e controllo.
Scegli l'aspetto e lo stile di presentazione del tuo umano virtuale. Definisci lingua, tono e il tipo di comunicazione che desideri trasmettere.
Aggiungi il tuo testo e struttura il messaggio. HeyGen analizza il ritmo e la consegna per garantire che l'umano virtuale comunichi in modo chiaro e naturale, migliorando la qualità complessiva dell'animazione.
Regola lo stile vocale, i sottotitoli, lo sfondo e il branding. Assicurati che l'umano virtuale sia in linea con il tuo pubblico e gli standard organizzativi.
Genera il video finale e condividilo su piattaforme di apprendimento, siti web o strumenti interni. Aggiorna i contenuti in qualsiasi momento modificando il testo e rigenerando con avatar generati dal computer per un'esperienza fluida.
Un umano virtuale è un presentatore video generato da intelligenza artificiale che trasmette contenuti sceneggiati attraverso un discorso realistico e movimenti facciali. Offre una presenza umana senza richiedere attori dal vivo o riprese.
Gli umani virtuali sono utilizzati per la formazione, l'integrazione, l'educazione sui prodotti, le comunicazioni interne e la guida ai clienti dove sono richiesti coerenza e scalabilità.
Sì. Gli umani virtuali HeyGen supportano la generazione di video multilingue e il traduttore video in oltre 175 lingue mantenendo la stessa identità visiva.
No. I video di umani virtuali sono creati interamente da testo, utilizzando animazione avanzata e intelligenza artificiale per simulare interazioni simili a quelle umane. Non c'è bisogno di telecamere, microfoni, studi o presentatori quando si utilizzano avatar generati al computer.
Gli aggiornamenti sono semplici. Modifica lo script e rigenera il video. Non c'è bisogno di registrare nuovamente o ricostruire i contenuti.
Sì. Puoi personalizzare la voce, i sottotitoli, il layout, i colori e la presentazione visiva per garantire che l'umano virtuale corrisponda al tuo marchio.
HeyGen produce un ritmo naturale, movimenti sincronizzati delle labbra e espressioni facciali adatte per una comunicazione professionale.
HeyGen segue pratiche di sicurezza di livello aziendale. Tutti gli script e i video di umani virtuali generati rimangono privati e sotto il tuo controllo.
