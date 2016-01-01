Crea video impressionanti in pochi minuti utilizzando la libreria di oltre 700 modelli video AI di HeyGen. Ogni modello offre un modo veloce per produrre contenuti di alta qualità che catturano l'attenzione, senza alcuna esperienza di montaggio. Più di 85.000 creatori e team si affidano già a HeyGen per semplificare e accelerare il loro processo di creazione video.
Lo strumento converte i file PowerPoint in video completamente prodotti utilizzando avatar AI, voiceover, animazioni e musica per aumentare il coinvolgimento e la chiarezza. Automatizza l'intero flusso di lavoro di creazione dall'upload all'esportazione, consentendo una rapida produzione di video professionali per affari, educazione e marketing.
Ottieni una sincronizzazione audio-video impeccabile
Vuoi che i tuoi video sembrino naturali, con voci e movimenti delle labbra sincronizzati, senza passare ore in un editor? L'intelligenza artificiale di HeyGen sincronizza automaticamente il parlato con il movimento della bocca, sia che tu stia utilizzando avatar AI o filmati reali.
Puoi partire da qualsiasi modello di video AI, aggiungere il tuo script o audio, scegliere una voce e lasciare che HeyGen gestisca il timing per te. Funziona in più lingue così puoi creare versioni localizzate dello stesso video senza dover registrare di nuovo. Questo aiuta creatori, formatori e team di marketing a produrre video rifiniti che risultano autentici e facili da guardare
Migliori pratiche per il sincronizzamento labiale nell'intelligenza artificiale
Ottenere un sincronismo labiale fluido e naturale inizia con alcuni semplici passaggi. Queste linee guida ti aiutano a ottenere i migliori risultati quando crei video con avatar AI o sincronizzi l'audio con filmati reali.
•Scegli una Voce di Qualità: Scegli una voce AI chiara e naturale che corrisponda al tuo messaggio. La piattaforma offre più di 300 voci in 175 lingue.
•Usa Audio Pulito: Se carichi il tuo audio, scegli una registrazione senza rumori. L'audio pulito aiuta l'IA a produrre un movimento della bocca più accurato.
•Abbina Tono ed Espressione: Scegli un avatar con espressioni che si adattino al tuo script. Questo crea video più credibili e mantiene gli spettatori coinvolti.
•Traduci e Sincronizza in un Solo Passaggio: Usa la traduzione AI integrata quando hai bisogno di sincronizzazione labiale multilingue. Il sistema adatta automaticamente tempistica e forme della bocca per ogni lingua.
Coinvolgi il tuo pubblico con un sincronizzazione labiale AI realistica
Il sincronismo labiale realistico rende i tuoi video più piacevoli da guardare e aiuta il tuo messaggio a sembrare più autentico. Invece di regolare manualmente i fotogrammi, l'intelligenza artificiale allinea ogni parola con un movimento della bocca accurato in pochi secondi. Questo funziona sia per avatar personalizzati che per riprese reali, offrendoti un modo rapido per produrre contenuti chiari e rifiniti.
Se stai creando video di formazione, clip di marketing, video esplicativi o video multilingue, l'intelligenza artificiale gestisce per te tutti i tempi e le espressioni. Con integrazioni come Zapier, puoi automatizzare il processo su più progetti e mantenere il tuo flusso di lavoro efficiente.
Se hai bisogno di aiuto nella scrittura del tuo script, prova HeyGen AI Video Script Generator per creare script pronti all'uso in pochi secondi.
Crea video perfettamente sincronizzati in 4 semplici passaggi
Dai vita ai tuoi video con un sincronismo labiale accurato e multilingue. Segui questi passaggi per trasformare qualsiasi copione o audio in un video finito.
Inizia scrivendo il tuo script o caricando un audio chiaro. Utilizza il testo da leggere, l'audio registrato o il testo tradotto in base al tuo progetto.
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI o utilizza i tuoi filmati. Ognuno è progettato per adattarsi a espressioni naturali e movimenti chiari della bocca.
Scegli tra più di 300 voci in 175 lingue. Abbina tono e stile o carica un video reale per la sincronizzazione AI.
L'intelligenza artificiale sincronizza automaticamente labbra, voce ed espressioni. Esporta il tuo video finito in pochi secondi e condividilo ovunque.
I modelli di video AI di HeyGen sono layout predefiniti progettati per aiutarti a creare video raffinati in pochi minuti senza editing manuale. Ogni modello include scene preconfezionate, transizioni e ritmi in modo che tu possa concentrarti sul tuo messaggio invece di costruire tutto da zero. Esplora i modelli qui: Modelli di Video AI
Sì. Puoi modificare il testo, caricare immagini, sostituire clip, regolare i colori e aggiungere il tuo logo per adattarlo all'identità del tuo marchio. Ogni modello è completamente personalizzabile, rendendo semplice creare video coerenti e in linea con il marchio per marketing, formazione e contenuti social.
Sì. Puoi aggiungere gli avatar AI di HeyGen a qualsiasi modello e utilizzare il sincronizzatore labiale AI preciso per una consegna naturale del discorso. Gli avatar supportano più lingue, rendendo semplice creare versioni localizzate o multilingue dello stesso video senza dover registrare nuovamente nulla.
Non è richiesta esperienza. L'editor è di tipo drag-and-drop e funziona direttamente nel tuo browser, quindi principianti e team possono creare video di alta qualità rapidamente. Gli strumenti AI gestiscono automaticamente tempistica, struttura della scena e aggiustamenti del layout.
Sì. Puoi iniziare con del testo, caricare audio, o aggiungere immagini e clip. L'IA adatta i tuoi media al modello scelto e allinea le immagini, il ritmo e la voce per creare un risultato professionale. Per aiuto nella scrittura di script, prova il AI Video Script Generator.
Puoi produrre video per i social media, video esplicativi, pubblicità in stile UGC, presentazioni aziendali, tour virtuali di immobili, tutorial e contenuti di marketing. Con oltre 700 modelli, puoi creare video per quasi ogni nicchia, pubblico o piattaforma.
Puoi esportare il tuo video finito in HD o 4K a seconda del tuo piano. I video vengono scaricati in formato MP4 per una facile condivisione su TikTok, Instagram, YouTube o piattaforme aziendali. Per ridimensionare i video su diverse piattaforme, utilizza lo strumento Repurpose Video Tool.
