Crea inviti video accattivanti in pochi minuti con HeyGen. Il nostro creatore di inviti video ti aiuta a combinare foto, clip, musica e voce per realizzare inviti che sono personali, raffinati e semplici da cui rispondere. Dimentica le cartoline statiche, invia un video che entusiasmi gli ospiti e tieni traccia delle risposte con strumenti di condivisione semplici.
Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video
Condividi la tua storia con un breve filmato di foto e clip, includi date e dettagli del luogo e rendi semplice la gestione delle conferme di partecipazione.
Celebra con un invito vivace che stabilisce l'atmosfera, condivide le informazioni logistiche e anticipa i momenti salienti della festa.
Invia un invito personalizzato e coerente con il messaggio, con evidenze dei relatori, anticipazioni dell'agenda e link per la registrazione nei tuoi modelli di video per aumentare la partecipazione.
Crea inviti video dolci e condivisibili che rivelano i dettagli con musica, didascalie e un conto alla rovescia.
Utilizza sovraimpressioni del presentatore, introduzioni dell'istruttore e link cliccabili per rendere gli inviti agli eventi online professionali e facili da unirsi.
Promuovi raduni di quartiere, raccolte fondi e incontri di club con grafiche coinvolgenti nei tuoi modelli di invito per aumentare la partecipazione locale.
Perché HeyGen è il miglior creatore di inviti video
HeyGen crea video inviti rapidi, flessibili e piacevoli. Utilizza modelli, script assistiti dall'IA e controlli di design integrati per creare inviti che si adattino al tono del tuo evento, poi esporta o condividi con un solo link usando il creatore di video inviti. Non è richiesta esperienza di montaggio, tutto è ottimizzato per i social e la messaggistica.
Inizia con un modello, carica contenuti multimediali o utilizza un semplice comando, quindi regola con precisione testo, musica e tempistica per ottenere un invito rifinito in pochi minuti.
Aggiungi nomi, dettagli dell'evento, doppiaggi personalizzati e sovraimpressioni animate in modo che ogni ospite si senta direttamente invitato, senza dover rifare tutto il video.
Esporta file quadrati, verticali o in formato widescreen, oppure condividi un link ospitato per email e messaggistica tramite il tuo editor video. HeyGen garantisce che il tuo invito appaia perfetto su telefoni, feed social e desktop.
Modelli e layout guidati
Scegli tra un'ampia gamma di modelli specifici per ogni occasione, progettati per matrimoni, compleanni, eventi aziendali, lanci e altro ancora. Ogni modello gestisce automaticamente layout, ritmo e gerarchia visiva, così il tuo invito apparirà raffinato senza dover indovinare il design.
Suggerimenti per copioni e voci fuori campo
Ottieni suggerimenti di script potenziati dall'IA per aiutarti a scrivere messaggi di invito caldi e chiari in pochi secondi. Genera voiceover che suonano naturali in più lingue o registra il tuo messaggio direttamente all'interno del creatore di inviti video.
Musica, tempistica e sincronizzazione del ritmo
Scegli tra tracce di sottofondo royalty-free o carica la tua musica per creare l'atmosfera giusta per il tuo evento. Taglia l'audio per adattarlo alla lunghezza del tuo video e sincronizza automaticamente le immagini a tempo con il ritmo per rendere le transizioni fluide e intenzionali.
Sovrapposizioni di testo personalizzate e pulsanti RSVP animati
Aggiungi nomi, date, luoghi, codici di abbigliamento e indicazioni con sovrapposizioni di testo pulite e leggibili, pensate per schermi piccoli. Includi pulsanti RSVP animati o richiami che guidano gli ospiti a rispondere, salvare la data o cliccare per ulteriori dettagli.
Come utilizzare il creatore di inviti video
Crea un invito di matrimonio finito in quattro rapidi passaggi, con controlli per personalizzare ogni dettaglio.
Seleziona un modello che si adatti al tuo evento, oppure inizia da una tela vuota e scegli il rapporto d'aspetto per la piattaforma che utilizzerai.
Carica i media, incolla i dettagli dell'evento e utilizza i suggerimenti di script AI per scrivere un messaggio cordiale e chiaro che si adatti alla durata.
Seleziona una musica di sottofondo, genera o registra una voce fuori campo e aggiungi un pulsante RSVP o un link per raccogliere le risposte.
Rendi l'invito come un MP4, oppure usa un link ospitato per inviarlo via email o messaggio agli invitati immediatamente. Aggiorna il progetto in qualsiasi momento e rigenera una versione aggiornata.
Un creatore di inviti video è un AI video generator che combina immagini, video, testo, musica e voce in un breve video d'invito che puoi condividere tramite link, email o piattaforme social.
No. HeyGen fornisce modelli, suggerimenti per script AI e controlli guidati in modo che chiunque possa produrre rapidamente un invito raffinato.
Sì. Puoi includere inviti RSVP animati nel video e utilizzare i link condivisi ospitati da HeyGen o le opzioni di incorporamento per raccogliere le risposte.
Esporta file MP4 ottimizzati per dispositivi mobili e web. Puoi anche generare link ospitati per la condivisione immediata e scaricare file SRT per i sottotitoli se necessari nei tuoi progetti di montaggio video.
Sì. Registra direttamente nell'editor video, oppure utilizza la generazione vocale AI in più lingue e accenti per adattarsi al tuo tono.
Sì. HeyGen offre modelli per matrimoni, compleanni, eventi aziendali, baby shower, incontri virtuali e molte altre occasioni.
Sì. Scegli tra le tracce royalty-free nella libreria, carica la tua musica e tagliala o ripetila per adattarla alla durata dell'invito.
La maggior parte degli inviti ottiene i migliori risultati quando dura tra i 15 e i 60 secondi. I video più brevi funzionano bene per la condivisione sui social, mentre gli inviti più lunghi sono utili per annunci in stile narrativo.
Sì. Utilizza dei segnaposto per i nomi e i piccoli dettagli, poi duplica un progetto e scambia le variabili per creare rapidamente versioni personalizzate del tuo invito di matrimonio.
Sì. Apri il progetto, apporta modifiche e genera un nuovo file o condividi un link ospitato aggiornato in modo che gli ospiti vedano sempre le ultime informazioni.
Sì. HeyGen tratta i caricamenti e i progetti generati come risorse private e sicure sulla sua piattaforma di creazione video. Tu controlli l'accesso e le impostazioni di condivisione per ogni invito.
Puoi provare HeyGen gratuitamente, anche se la creazione e il salvataggio di progetti, e l'esportazione senza filigrane, potrebbero richiedere la registrazione a seconda delle caratteristiche del piano.
