Creatore di inviti video per inviti condivisibili e creativi

Crea inviti video accattivanti in pochi minuti con HeyGen. Il nostro creatore di inviti video ti aiuta a combinare foto, clip, musica e voce per realizzare inviti che sono personali, raffinati e semplici da cui rispondere. Dimentica le cartoline statiche, invia un video che entusiasmi gli ospiti e tieni traccia delle risposte con strumenti di condivisione semplici.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Matrimoni e partecipazioni

Matrimoni e partecipazioni

Condividi la tua storia con un breve filmato di foto e clip, includi date e dettagli del luogo e rendi semplice la gestione delle conferme di partecipazione.

Feste di compleanno e celebrazioni di traguardi importanti

Feste di compleanno e celebrazioni di traguardi importanti

Celebra con un invito vivace che stabilisce l'atmosfera, condivide le informazioni logistiche e anticipa i momenti salienti della festa.

Eventi aziendali e lanci

Eventi aziendali e lanci

Invia un invito personalizzato e coerente con il messaggio, con evidenze dei relatori, anticipazioni dell'agenda e link per la registrazione nei tuoi modelli di video per aumentare la partecipazione.

Feste prenascita e rivelazioni del sesso del bambino

Feste prenascita e rivelazioni del sesso del bambino

Crea inviti video dolci e condivisibili che rivelano i dettagli con musica, didascalie e un conto alla rovescia.

Eventi virtuali e webinar

Eventi virtuali e webinar

Utilizza sovraimpressioni del presentatore, introduzioni dell'istruttore e link cliccabili per rendere gli inviti agli eventi online professionali e facili da unirsi.

Comunità e incontri locali

Comunità e incontri locali

Promuovi raduni di quartiere, raccolte fondi e incontri di club con grafiche coinvolgenti nei tuoi modelli di invito per aumentare la partecipazione locale.

Perché HeyGen è il miglior creatore di inviti video

HeyGen crea video inviti rapidi, flessibili e piacevoli. Utilizza modelli, script assistiti dall'IA e controlli di design integrati per creare inviti che si adattino al tono del tuo evento, poi esporta o condividi con un solo link usando il creatore di video inviti. Non è richiesta esperienza di montaggio, tutto è ottimizzato per i social e la messaggistica.

Creazione rapida, finitura professionale

Inizia con un modello, carica contenuti multimediali o utilizza un semplice comando, quindi regola con precisione testo, musica e tempistica per ottenere un invito rifinito in pochi minuti.

Personalizzazione su larga scala

Aggiungi nomi, dettagli dell'evento, doppiaggi personalizzati e sovraimpressioni animate in modo che ogni ospite si senta direttamente invitato, senza dover rifare tutto il video.

Pronto per qualsiasi piattaforma o formato

Esporta file quadrati, verticali o in formato widescreen, oppure condividi un link ospitato per email e messaggistica tramite il tuo editor video. HeyGen garantisce che il tuo invito appaia perfetto su telefoni, feed social e desktop.

Modelli e layout guidati

Scegli tra un'ampia gamma di modelli specifici per ogni occasione, progettati per matrimoni, compleanni, eventi aziendali, lanci e altro ancora. Ogni modello gestisce automaticamente layout, ritmo e gerarchia visiva, così il tuo invito apparirà raffinato senza dover indovinare il design.

Più fotogrammi video di un uomo, con uno striscione 'Traduci in qualsiasi lingua' e bandiere di paesi.

Suggerimenti per copioni e voci fuori campo

Ottieni suggerimenti di script potenziati dall'IA per aiutarti a scrivere messaggi di invito caldi e chiari in pochi secondi. Genera voiceover che suonano naturali in più lingue o registra il tuo messaggio direttamente all'interno del creatore di inviti video.

Tre individui in cornici in stile videochiamata, con un sovraimpressione che dimostra 'Voci Clonate' dove le voci umane vengono convertite in voci AI in 175 lingue.

Musica, tempistica e sincronizzazione del ritmo

Scegli tra tracce di sottofondo royalty-free o carica la tua musica per creare l'atmosfera giusta per il tuo evento. Taglia l'audio per adattarlo alla lunghezza del tuo video e sincronizza automaticamente le immagini a tempo con il ritmo per rendere le transizioni fluide e intenzionali.

Due cornici sovrapposte mostrano un uomo che suona la chitarra in una macchina su una spiaggia e una persona che filma accanto a una macchina. Sopra sono sovrapposti un pulsante di riproduzione viola e un'icona scintillante.

Sovrapposizioni di testo personalizzate e pulsanti RSVP animati

Aggiungi nomi, date, luoghi, codici di abbigliamento e indicazioni con sovrapposizioni di testo pulite e leggibili, pensate per schermi piccoli. Includi pulsanti RSVP animati o richiami che guidano gli ospiti a rispondere, salvare la data o cliccare per ulteriori dettagli.

Lettore video interattivo che mostra una donna che tiene in mano una bottiglia di fondotinta, con un cursore che indica un pulsante "Ordina ora" e un pulsante "Aggiungi al carrello" visibile anche.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il creatore di inviti video

Crea un invito di matrimonio finito in quattro rapidi passaggi, con controlli per personalizzare ogni dettaglio.

Passo 1

Scegli un'occasione o un modello

Seleziona un modello che si adatti al tuo evento, oppure inizia da una tela vuota e scegli il rapporto d'aspetto per la piattaforma che utilizzerai.

Passo 2

Aggiungi foto, clip e testo

Carica i media, incolla i dettagli dell'evento e utilizza i suggerimenti di script AI per scrivere un messaggio cordiale e chiaro che si adatti alla durata.

Passo 3

Scegli le impostazioni per la musica, la voce e la conferma di partecipazione

Seleziona una musica di sottofondo, genera o registra una voce fuori campo e aggiungi un pulsante RSVP o un link per raccogliere le risposte.

Passaggio 4

Esporta, condividi o invia

Rendi l'invito come un MP4, oppure usa un link ospitato per inviarlo via email o messaggio agli invitati immediatamente. Aggiorna il progetto in qualsiasi momento e rigenera una versione aggiornata.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un creatore di inviti video?

Un creatore di inviti video è un AI video generator che combina immagini, video, testo, musica e voce in un breve video d'invito che puoi condividere tramite link, email o piattaforme social.

Ho bisogno di competenze di editing per creare un invito?

No. HeyGen fornisce modelli, suggerimenti per script AI e controlli guidati in modo che chiunque possa produrre rapidamente un invito raffinato.

Posso aggiungere un link o un pulsante RSVP al mio video?

Sì. Puoi includere inviti RSVP animati nel video e utilizzare i link condivisi ospitati da HeyGen o le opzioni di incorporamento per raccogliere le risposte.

Quali formati di file posso esportare?

Esporta file MP4 ottimizzati per dispositivi mobili e web. Puoi anche generare link ospitati per la condivisione immediata e scaricare file SRT per i sottotitoli se necessari nei tuoi progetti di montaggio video.

Posso registrare la mia voce fuori campo?

Sì. Registra direttamente nell'editor video, oppure utilizza la generazione vocale AI in più lingue e accenti per adattarsi al tuo tono.

Ci sono modelli per diverse occasioni?

Sì. HeyGen offre modelli per matrimoni, compleanni, eventi aziendali, baby shower, incontri virtuali e molte altre occasioni.

Posso usare della musica nel mio invito?

Sì. Scegli tra le tracce royalty-free nella libreria, carica la tua musica e tagliala o ripetila per adattarla alla durata dell'invito.

Quanto dovrebbe durare un invito video?

La maggior parte degli inviti ottiene i migliori risultati quando dura tra i 15 e i 60 secondi. I video più brevi funzionano bene per la condivisione sui social, mentre gli inviti più lunghi sono utili per annunci in stile narrativo.

Posso personalizzare gli inviti per molti destinatari?

Sì. Utilizza dei segnaposto per i nomi e i piccoli dettagli, poi duplica un progetto e scambia le variabili per creare rapidamente versioni personalizzate del tuo invito di matrimonio.

Posso aggiornare un invito dopo averlo inviato?

Sì. Apri il progetto, apporta modifiche e genera un nuovo file o condividi un link ospitato aggiornato in modo che gli ospiti vedano sempre le ultime informazioni.

I miei dati multimediali e degli ospiti sono al sicuro?

Sì. HeyGen tratta i caricamenti e i progetti generati come risorse private e sicure sulla sua piattaforma di creazione video. Tu controlli l'accesso e le impostazioni di condivisione per ogni invito.

Ho bisogno di un account per utilizzare HeyGen?

Puoi provare HeyGen gratuitamente, anche se la creazione e il salvataggio di progetti, e l'esportazione senza filigrane, potrebbero richiedere la registrazione a seconda delle caratteristiche del piano.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background