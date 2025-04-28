Generatore di Video Ritratto Animato da una Singola Foto

Trasforma qualsiasi immagine fissa in un video ritratto animato utilizzando il generatore di video AI di HeyGen. Carica una foto e genera movimenti facciali realistici, sincronizzazione labiale ed espressioni tramite intelligenza artificiale, senza l'uso di telecamere, attori o produzione video.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Video di formazione e inserimento

Video di formazione e inserimento

I video di formazione tradizionali richiedono presentatori e tempo di registrazione. I video ritratto dal vivo trasformano documenti e copioni in contenuti formativi centrati sull'umano senza necessità di riprese.

Comunicazioni aziendali

Comunicazioni aziendali

I leader possono comunicare aggiornamenti senza apparire in video. I ritratti dal vivo trasmettono messaggi in modo chiaro pur mantenendo una presenza professionale e personale.

Spiegazioni educative

Spiegazioni educative

I materiali didattici statici riducono il coinvolgimento. I video ritratto dal vivo rendono le lezioni vivaci, aiutando gli studenti a trattenere le informazioni attraverso segnali visivi e verbali.

Messaggi video personalizzati

Messaggi video personalizzati

Crea saluti personalizzati, annunci o comunicazioni utilizzando ritratti animati che danno vita al tuo messaggio. Genera comunicazioni video scalabili senza dover registrare messaggi individuali.

Contenuti storici e d'archivio

Contenuti storici e d'archivio

Rendi vivide le foto d'archivio per musei, istruzione o narrazione attraverso sorprendenti animazioni di ritratti dal vivo. I ritratti animati aggiungono movimento e voce rispettando l'immagine originale.

Localizzazione globale dei contenuti

Localizzazione globale dei contenuti

Localizzare i contenuti filmati è costoso. I video ritratti dal vivo possono essere tradotti e rigenerati rapidamente, mantenendo un'identità visiva coerente in diverse regioni.

Perché HeyGen è il miglior generatore di video ritratto dal vivo

HeyGen rende la creazione di ritratti dal vivo semplice, veloce e pronta per la produzione. Trasformando le foto in video espressivi, i team creano contenuti centrati sull'umano senza registrazione, riprese o flussi di lavoro di animazione complessi.

Da foto a video istantaneamente

Crea un ritratto animato da una singola immagine. Nessuna ripresa, nessuna preparazione. L'intelligenza artificiale genera movimenti naturali della testa, espressioni e discorso sincronizzati al tuo copione o audio, migliorando l'esperienza complessiva del ritratto.

Animazione facciale realistica

I video ritratto dal vivo includono un sincronismo labiale accurato, movimento degli occhi e tempistica delle espressioni, creando risultati credibili adatti per affari, educazione e casi d'uso nella comunicazione.

Creazione di contenuti scalabili

Genera e aggiorna ritratti dal vivo su larga scala. Modifica testo o audio e rigenera il video senza dover ri-animare o ricostruire gli asset, utilizzando l'intelligenza artificiale per un'animazione di ritratti migliorata.

Animazione facciale da foto a video

Carica un ritratto e genera un video ritratto animato con movimenti facciali naturali. HeyGen anima il movimento della testa, le espressioni e le forme della bocca per abbinarle al discorso mantenendo l'identità della foto originale.

immagine in video

Movimento guidato da script o audio

Crea video ritratti dal vivo utilizzando testo in video o audio caricato. L'intelligenza artificiale sincronizza l'animazione facciale e il lip sync in modo preciso con il contenuto parlato per una consegna chiara e credibile.

Uno smartphone mostra un'interfaccia dell'app TikTok scura su uno sfondo vibrante di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Supporto per più volti e immagini

Animare più volti attraverso diverse immagini mantenendo una coerenza visiva. La generazione di ritratti dal vivo funziona con vari stili fotografici e proporzioni senza la necessità di cuciture manuali.

Clonazione della voce

Ritratto dal vivo multilingue in uscita

Traduci script e genera video ritratti dal vivo in oltre 175 lingue. La traduzione video mantiene il movimento del viso e la sincronizzazione labiale, consentendo di localizzare i contenuti a partire da una singola foto.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il generatore di video ritratti dal vivo

Crea video ritratti dal vivo attraverso un semplice flusso di lavoro in quattro passaggi che trasforma una foto in animazioni video espressive.

Passo 1

Carica un ritratto

Scegli una foto nitida con un viso ben visibile. HeyGen prepara automaticamente l'immagine per l'animazione di ritratti dal vivo, garantendo un'integrazione perfetta.

Passaggio 2

Aggiungi testo o audio

Incolla il tuo script o carica l'audio. Il sistema analizza i modelli di discorso e i tempi per preparare il movimento facciale.

Passaggio 3

Personalizza la consegna

Regola lingua, stile vocale, sottotitoli e sfondo. Applica il branding per adattarlo al tuo caso d'uso.

Passaggio 4

Genera il video

HeyGen genera il video ritratto dal vivo con movimento sincronizzato, voce e sincronizzazione labiale, pronto per essere scaricato o condiviso.

Un iMac Apple mostra un cruscotto dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un ritratto dal vivo?

Un ritratto dal vivo è un video generato da intelligenza artificiale creato a partire da una singola foto. L'immagine viene animata con movimenti del viso, espressioni e sincronizzazione labiale per produrre un video parlato realistico.

Quanto sono realistici i video di ritratti dal vivo?

HeyGen produce animazioni facciali dall'aspetto naturale con tempistica ed espressione accurate. I risultati sono adatti per la formazione professionale, la comunicazione e l'uso didattico, specialmente con la tecnologia del ritratto dal vivo.

Ho bisogno di attrezzature per la registrazione video?

No. I video ritratti dal vivo sono creati a partire da foto e testo o audio, rendendo la comunicazione più dinamica. Non sono necessarie telecamere, microfoni o studi.

Posso usare la mia voce o il mio testo?

Sì. Puoi caricare file audio o utilizzare testo per creare video. HeyGen sincronizza automaticamente il movimento facciale al contenuto parlato, migliorando l'esperienza del ritratto dal vivo.

È possibile creare ritratti viventi in diverse lingue?

Sì. HeyGen supporta la generazione di video multilingue e la funzionalità di traduzione video, consentendo ai ritratti dal vivo di parlare in oltre 175 lingue.

Posso aggiornare un video ritratto dal vivo?

Sì. Modifica lo script o l'audio e rigenera il video. Non c'è bisogno di ri-animare o caricare una nuova foto.

La mia foto è al sicuro?

HeyGen segue pratiche di sicurezza di livello aziendale. Le immagini caricate e i video generati rimangono privati e sotto il tuo controllo.

Quali sono le migliori pratiche per i video ritratti dal vivo?

Utilizza foto chiare e frontali e script concisi. Messaggi brevi e focalizzati producono i risultati più naturali e coinvolgenti nei ritratti dal vivo, massimizzando la ritenzione degli spettatori.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background