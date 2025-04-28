Trasforma qualsiasi immagine fissa in un video ritratto animato utilizzando il generatore di video AI di HeyGen. Carica una foto e genera movimenti facciali realistici, sincronizzazione labiale ed espressioni tramite intelligenza artificiale, senza l'uso di telecamere, attori o produzione video.
I video di formazione tradizionali richiedono presentatori e tempo di registrazione. I video ritratto dal vivo trasformano documenti e copioni in contenuti formativi centrati sull'umano senza necessità di riprese.
I leader possono comunicare aggiornamenti senza apparire in video. I ritratti dal vivo trasmettono messaggi in modo chiaro pur mantenendo una presenza professionale e personale.
I materiali didattici statici riducono il coinvolgimento. I video ritratto dal vivo rendono le lezioni vivaci, aiutando gli studenti a trattenere le informazioni attraverso segnali visivi e verbali.
Crea saluti personalizzati, annunci o comunicazioni utilizzando ritratti animati che danno vita al tuo messaggio. Genera comunicazioni video scalabili senza dover registrare messaggi individuali.
Rendi vivide le foto d'archivio per musei, istruzione o narrazione attraverso sorprendenti animazioni di ritratti dal vivo. I ritratti animati aggiungono movimento e voce rispettando l'immagine originale.
Localizzare i contenuti filmati è costoso. I video ritratti dal vivo possono essere tradotti e rigenerati rapidamente, mantenendo un'identità visiva coerente in diverse regioni.
Perché HeyGen è il miglior generatore di video ritratto dal vivo
HeyGen rende la creazione di ritratti dal vivo semplice, veloce e pronta per la produzione. Trasformando le foto in video espressivi, i team creano contenuti centrati sull'umano senza registrazione, riprese o flussi di lavoro di animazione complessi.
Crea un ritratto animato da una singola immagine. Nessuna ripresa, nessuna preparazione. L'intelligenza artificiale genera movimenti naturali della testa, espressioni e discorso sincronizzati al tuo copione o audio, migliorando l'esperienza complessiva del ritratto.
I video ritratto dal vivo includono un sincronismo labiale accurato, movimento degli occhi e tempistica delle espressioni, creando risultati credibili adatti per affari, educazione e casi d'uso nella comunicazione.
Genera e aggiorna ritratti dal vivo su larga scala. Modifica testo o audio e rigenera il video senza dover ri-animare o ricostruire gli asset, utilizzando l'intelligenza artificiale per un'animazione di ritratti migliorata.
Animazione facciale da foto a video
Carica un ritratto e genera un video ritratto animato con movimenti facciali naturali. HeyGen anima il movimento della testa, le espressioni e le forme della bocca per abbinarle al discorso mantenendo l'identità della foto originale.
Movimento guidato da script o audio
Crea video ritratti dal vivo utilizzando testo in video o audio caricato. L'intelligenza artificiale sincronizza l'animazione facciale e il lip sync in modo preciso con il contenuto parlato per una consegna chiara e credibile.
Supporto per più volti e immagini
Animare più volti attraverso diverse immagini mantenendo una coerenza visiva. La generazione di ritratti dal vivo funziona con vari stili fotografici e proporzioni senza la necessità di cuciture manuali.
Ritratto dal vivo multilingue in uscita
Traduci script e genera video ritratti dal vivo in oltre 175 lingue. La traduzione video mantiene il movimento del viso e la sincronizzazione labiale, consentendo di localizzare i contenuti a partire da una singola foto.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.
Come utilizzare il generatore di video ritratti dal vivo
Crea video ritratti dal vivo attraverso un semplice flusso di lavoro in quattro passaggi che trasforma una foto in animazioni video espressive.
Scegli una foto nitida con un viso ben visibile. HeyGen prepara automaticamente l'immagine per l'animazione di ritratti dal vivo, garantendo un'integrazione perfetta.
Incolla il tuo script o carica l'audio. Il sistema analizza i modelli di discorso e i tempi per preparare il movimento facciale.
Regola lingua, stile vocale, sottotitoli e sfondo. Applica il branding per adattarlo al tuo caso d'uso.
HeyGen genera il video ritratto dal vivo con movimento sincronizzato, voce e sincronizzazione labiale, pronto per essere scaricato o condiviso.
Un ritratto dal vivo è un video generato da intelligenza artificiale creato a partire da una singola foto. L'immagine viene animata con movimenti del viso, espressioni e sincronizzazione labiale per produrre un video parlato realistico.
HeyGen produce animazioni facciali dall'aspetto naturale con tempistica ed espressione accurate. I risultati sono adatti per la formazione professionale, la comunicazione e l'uso didattico, specialmente con la tecnologia del ritratto dal vivo.
No. I video ritratti dal vivo sono creati a partire da foto e testo o audio, rendendo la comunicazione più dinamica. Non sono necessarie telecamere, microfoni o studi.
Sì. Puoi caricare file audio o utilizzare testo per creare video. HeyGen sincronizza automaticamente il movimento facciale al contenuto parlato, migliorando l'esperienza del ritratto dal vivo.
Sì. HeyGen supporta la generazione di video multilingue e la funzionalità di traduzione video, consentendo ai ritratti dal vivo di parlare in oltre 175 lingue.
Sì. Modifica lo script o l'audio e rigenera il video. Non c'è bisogno di ri-animare o caricare una nuova foto.
HeyGen segue pratiche di sicurezza di livello aziendale. Le immagini caricate e i video generati rimangono privati e sotto il tuo controllo.
Utilizza foto chiare e frontali e script concisi. Messaggi brevi e focalizzati producono i risultati più naturali e coinvolgenti nei ritratti dal vivo, massimizzando la ritenzione degli spettatori.
