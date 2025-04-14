Trasforma qualsiasi link in un video utilizzando il generatore di video AI di HeyGen. Incolla un URL e genera un video completo e professionale con immagini, didascalie e narrazione. Non è necessario scaricare software di editing o seguire flussi di lavoro di produzione per passare da un link a un video pronto per la condivisione.
I video lunghi e le pagine spesso sono sottoutilizzati. Il collegamento alla creazione di video trasforma i link esistenti in video più brevi e coinvolgenti che prolungano la durata e la portata del contenuto.
Creare video per ogni piattaforma richiede tempo. I link ai flussi di lavoro video generano risorse pronte per essere condivise che i team di marketing possono pubblicare rapidamente su vari canali.
La documentazione e le sessioni registrate sono difficili da rivedere. Trasformare i link in video crea contenuti di apprendimento strutturati che i dipendenti possono guardare su richiesta.
Gli utenti preferiscono la guida visiva al testo. Il collegamento alla generazione di video trasforma i link dei prodotti in video esplicativi chiari che evidenziano i concetti chiave visivamente.
I team di vendita necessitano di materiali coerenti. Il collegamento alla creazione di video trasforma le risorse esistenti in video condivisibili che i rappresentanti possono riutilizzare in diverse regioni.
Localizzare manualmente i video è costoso. Genera video multilingue da un unico link e mantieni un messaggio coerente attraverso le lingue e i mercati.
Perché HeyGen è il miglior generatore di link a video
HeyGen semplifica la creazione di video trasformando automaticamente i link in video strutturati. I team utilizzano i link ai flussi di lavoro video per riutilizzare i contenuti, migliorare la chiarezza e aumentare la produzione di video senza editing manuale o configurazione tecnica.
HeyGen analizza il contenuto dietro un link e lo trasforma in un video chiaro basato su scene. Le informazioni sono organizzate visivamente così che gli spettatori possano seguire il messaggio senza dover cercare nel contenuto originale lungo.
La creazione di video tradizionale basata su collegamenti richiede il download di file e la modifica delle timeline. HeyGen elimina questi passaggi generando automaticamente il video completo a partire dall'URL.
I collegamenti ai flussi di lavoro video consentono ai team di riutilizzare contenuti esistenti più volte e di caricarli su varie piattaforme. Aggiorna testo, lingua o layout e rigenera il video senza dover ricominciare la produzione da zero.
Generazione di video basata su URL
Incolla qualsiasi link supportato e HeyGen genererà un video completo dal contenuto di origine. Scene, ritmo e elementi visivi vengono assemblati automaticamente per creare un file video chiaro e visibile senza configurazione manuale.
Sottotitoli e narrazione automatici
Ogni collegamento al video include sottotitoli e doppiaggi generati tramite intelligenza artificiale. Questo migliora l'accessibilità, la ritenzione degli spettatori e la chiarezza, eliminando la necessità di file di sottotitoli o di narrazioni registrate.
Formattazione video pronta per la piattaforma
HeyGen formatta video generati da link per diverse piattaforme. I rapporti d'aspetto, le lunghezze e i layout si adattano automaticamente in modo che i video siano pronti per essere condivisi senza modifiche aggiuntive.
Collegamento multilingue all'uscita video
Genera video da link in oltre 175 lingue e scarica facilmente i file video. HeyGen traduce gli script, rigenera la narrazione e preserva la struttura in modo che il pubblico globale riceva lo stesso messaggio in modo chiaro.
Come utilizzare il generatore di link a video
Crea video da link utilizzando un semplice flusso di lavoro in quattro passaggi progettato per velocità e flessibilità.
Aggiungi l'URL che vuoi convertire in un video. HeyGen analizza il contenuto collegato e lo prepara per la generazione strutturata di video utilizzando l'AI da URL a video.
Seleziona lingua, durata, layout e stile vocale. Queste impostazioni controllano come il link verrà trasformato in un video.
Modifica testo, didascalie o struttura se necessario. Le modifiche vengono apportate tramite i controlli del testo piuttosto che con l'editing video manuale.
Genera il video finale e condividilo su siti web, piattaforme social come TikTok o strumenti interni. Aggiorna in qualsiasi momento modificando il testo nel video editor.
Collegare a un video significa convertire un URL in un video completo. HeyGen analizza il contenuto dietro il link e genera automaticamente immagini, narrazione e sottotitoli.
HeyGen supporta link da comuni piattaforme video e fonti di contenuto. Il sistema estrae informazioni pertinenti per creare un video strutturato e visibile.
No. Il collegamento ai flussi di lavoro video elimina le timeline e la modifica manuale. Controlli il risultato utilizzando solo testo e impostazioni nell'editor video.
Sì. Puoi aggiornare il testo, le didascalie, lo stile vocale o la struttura e rigenerare il video senza dover ricostruire tutto utilizzando un URL al video.
Sì. HeyGen supporta la generazione di video multilingue e la traduzione dei video in oltre 175 lingue da un unico link, rendendo facile il caricamento.
I video vengono esportati come file MP4 adatti per siti web, piattaforme di apprendimento e distribuzione sui social media.
Sì. Quando il contenuto di origine cambia, puoi aggiornare e rigenerare il video per mantenerlo aggiornato.
HeyGen segue pratiche di sicurezza di livello aziendale. Tutti i link e i video generati rimangono privati e sotto il tuo controllo.
