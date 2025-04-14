Link al Generatore di Video Istantanei Online con Intelligenza Artificiale

Trasforma qualsiasi link in un video utilizzando il generatore di video AI di HeyGen. Incolla un URL e genera un video completo e professionale con immagini, didascalie e narrazione. Non è necessario scaricare software di editing o seguire flussi di lavoro di produzione per passare da un link a un video pronto per la condivisione.

Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Rielaborazione dei contenuti su larga scala

I video lunghi e le pagine spesso sono sottoutilizzati. Il collegamento alla creazione di video trasforma i link esistenti in video più brevi e coinvolgenti che prolungano la durata e la portata del contenuto.

Marketing e distribuzione sui social

Creare video per ogni piattaforma richiede tempo. I link ai flussi di lavoro video generano risorse pronte per essere condivise che i team di marketing possono pubblicare rapidamente su vari canali.

Formazione e conoscenza interna

La documentazione e le sessioni registrate sono difficili da rivedere. Trasformare i link in video crea contenuti di apprendimento strutturati che i dipendenti possono guardare su richiesta.

Educazione sul prodotto e spiegazioni

Gli utenti preferiscono la guida visiva al testo. Il collegamento alla generazione di video trasforma i link dei prodotti in video esplicativi chiari che evidenziano i concetti chiave visivamente.

Materiali di supporto alle vendite

I team di vendita necessitano di materiali coerenti. Il collegamento alla creazione di video trasforma le risorse esistenti in video condivisibili che i rappresentanti possono riutilizzare in diverse regioni.

Flussi di lavoro per la comunicazione globale

Localizzare manualmente i video è costoso. Genera video multilingue da un unico link e mantieni un messaggio coerente attraverso le lingue e i mercati.

Perché HeyGen è il miglior generatore di link a video

HeyGen semplifica la creazione di video trasformando automaticamente i link in video strutturati. I team utilizzano i link ai flussi di lavoro video per riutilizzare i contenuti, migliorare la chiarezza e aumentare la produzione di video senza editing manuale o configurazione tecnica.

Converti i link in video strutturati

HeyGen analizza il contenuto dietro un link e lo trasforma in un video chiaro basato su scene. Le informazioni sono organizzate visivamente così che gli spettatori possano seguire il messaggio senza dover cercare nel contenuto originale lungo.

Elimina il lavoro di editing manuale

La creazione di video tradizionale basata su collegamenti richiede il download di file e la modifica delle timeline. HeyGen elimina questi passaggi generando automaticamente il video completo a partire dall'URL.

Progettato per velocità e riutilizzo

I collegamenti ai flussi di lavoro video consentono ai team di riutilizzare contenuti esistenti più volte e di caricarli su varie piattaforme. Aggiorna testo, lingua o layout e rigenera il video senza dover ricominciare la produzione da zero.

Generazione di video basata su URL

Incolla qualsiasi link supportato e HeyGen genererà un video completo dal contenuto di origine. Scene, ritmo e elementi visivi vengono assemblati automaticamente per creare un file video chiaro e visibile senza configurazione manuale.

immagine in video

Sottotitoli e narrazione automatici

Ogni collegamento al video include sottotitoli e doppiaggi generati tramite intelligenza artificiale. Questo migliora l'accessibilità, la ritenzione degli spettatori e la chiarezza, eliminando la necessità di file di sottotitoli o di narrazioni registrate.

Uno smartphone mostra un'interfaccia dell'app TikTok scura su uno sfondo vibrante di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Formattazione video pronta per la piattaforma

HeyGen formatta video generati da link per diverse piattaforme. I rapporti d'aspetto, le lunghezze e i layout si adattano automaticamente in modo che i video siano pronti per essere condivisi senza modifiche aggiuntive.

Clonazione della voce

Collegamento multilingue all'uscita video

Genera video da link in oltre 175 lingue e scarica facilmente i file video. HeyGen traduce gli script, rigenera la narrazione e preserva la struttura in modo che il pubblico globale riceva lo stesso messaggio in modo chiaro.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il generatore di link a video

Crea video da link utilizzando un semplice flusso di lavoro in quattro passaggi progettato per velocità e flessibilità.

Passo 1

Incolla il tuo link

Aggiungi l'URL che vuoi convertire in un video. HeyGen analizza il contenuto collegato e lo prepara per la generazione strutturata di video utilizzando l'AI da URL a video.

Passaggio 2

Scegli le preferenze video

Seleziona lingua, durata, layout e stile vocale. Queste impostazioni controllano come il link verrà trasformato in un video.

Passaggio 3

Rivedi e perfeziona

Modifica testo, didascalie o struttura se necessario. Le modifiche vengono apportate tramite i controlli del testo piuttosto che con l'editing video manuale.

Passaggio 4

Genera e condividi

Genera il video finale e condividilo su siti web, piattaforme social come TikTok o strumenti interni. Aggiorna in qualsiasi momento modificando il testo nel video editor.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cosa significa collegamento al video?

Collegare a un video significa convertire un URL in un video completo. HeyGen analizza il contenuto dietro il link e genera automaticamente immagini, narrazione e sottotitoli.

Quali tipi di link sono supportati?

HeyGen supporta link da comuni piattaforme video e fonti di contenuto. Il sistema estrae informazioni pertinenti per creare un video strutturato e visibile.

Ho bisogno di esperienza nel montaggio video?

No. Il collegamento ai flussi di lavoro video elimina le timeline e la modifica manuale. Controlli il risultato utilizzando solo testo e impostazioni nell'editor video.

Posso modificare i video creati dai link?

Sì. Puoi aggiornare il testo, le didascalie, lo stile vocale o la struttura e rigenerare il video senza dover ricostruire tutto utilizzando un URL al video.

Il link al video supporta più lingue?

Sì. HeyGen supporta la generazione di video multilingue e la traduzione dei video in oltre 175 lingue da un unico link, rendendo facile il caricamento.

Quali formati video posso esportare?

I video vengono esportati come file MP4 adatti per siti web, piattaforme di apprendimento e distribuzione sui social media.

Posso rigenerare i video se il contenuto cambia?

Sì. Quando il contenuto di origine cambia, puoi aggiornare e rigenerare il video per mantenerlo aggiornato.

Il mio contenuto è sicuro?

HeyGen segue pratiche di sicurezza di livello aziendale. Tutti i link e i video generati rimangono privati e sotto il tuo controllo.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

