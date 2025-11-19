Strumento AI di Video Parlanti con Visi Realistici

La tecnologia di face talking trasforma una foto statica in un video parlante realistico utilizzando l'intelligenza artificiale. Con HeyGen, puoi generare video di volti parlanti che appaiono naturali, espressivi e umani, senza l'uso di telecamere, riprese o flussi di lavoro di produzione complessi.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Educazione e formazione

Educazione e formazione

I video con volti che parlano spiegano lezioni, passaggi di onboarding e tutorial in modo chiaro e personale. Questo migliora la comprensione e mantiene l'interesse degli studenti senza la necessità di istruzioni dal vivo.

Marketing e comunicazione del prodotto

Marketing e comunicazione del prodotto

Utilizza il dialogo faccia a faccia per presentare le caratteristiche, spiegare i benefici o trasmettere annunci con una presenza umana. Questo costruisce fiducia mantenendo il messaggio coerente.

Aggiornamenti aziendali e interni

Aggiornamenti aziendali e interni

I team condividono politiche, aggiornamenti e istruzioni utilizzando volti noti in foto parlanti. Questo elimina la necessità di riunioni o registrazioni programmate.

Onboarding e assistenza clienti

Onboarding e assistenza clienti

I video con spiegazioni faccia a faccia guidano gli utenti passo dopo passo attraverso processi e flussi di lavoro. Questo riduce la confusione e migliora i tassi di completamento.

Narrativa e archivi digitali

Narrativa e archivi digitali

I creatori animano i ritratti per raccontare storie, biografie o contenuti storici con un impatto emotivo. Questo dà vita a immagini statiche.

Comunicazione multilingue

Comunicazione multilingue

Le organizzazioni trasmettono lo stesso messaggio a livello globale traducendo gli script pur mantenendo lo stesso volto parlante con il traduttore video.

Perché HeyGen è il miglior strumento di video con IA parlante per volti

La comunicazione faccia a faccia è pensata per quei momenti in cui la presenza umana migliora la chiarezza, la fiducia e il coinvolgimento, rendendola ideale per applicazioni di conversazione AI. HeyGen rende semplice creare video parlanti in modo coerente ed efficiente utilizzando la tecnologia di conversazione AI.

Comunicazione umana senza riprese

Il face talking ti permette di apparire sullo schermo come un avatar AI senza doverti registrare. Mantieni una connessione umana visibile pur eliminando lo stress, la configurazione e il tempo necessari per la registrazione di video dal vivo utilizzando avatar AI.

Aggiornamenti e iterazioni più veloci

Invece di rifare i video, i contenuti di conversazione facciale possono essere aggiornati modificando testo o audio. Ciò rende le revisioni istantanee e mantiene i contenuti sempre aggiornati.

Consegna coerente in ogni video

L'uso di un volto parlante garantisce la stessa apparenza facciale, tono e stile di presentazione in tutti i video, aiutando i team a mantenere una voce unificata e professionale.

Generazione di video parlato da foto a viso

Carica una singola foto ritratto e genera un video di un volto che parla con movimenti della bocca realistici ed espressioni facciali tramite il AI video generator. L'intelligenza artificiale analizza la struttura del viso per produrre un'animazione del parlato fluida e naturale che sembra autentica. Questo elimina la necessità di riprese, illuminazione o competenze in animazione.

immagine in video

Faccia che parla guidata dal testo

Crea video di volti parlanti digitando il tuo copione invece di registrare l'audio. La voce AI e i movimenti delle labbra rimangono perfettamente sincronizzati, permettendo modifiche rapide senza influire sul realismo. Questo è ideale per contenuti di grande volume e frequentemente aggiornati.

Uno smartphone mostra un'interfaccia dell'app TikTok scura su uno sfondo vibrante di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Sincronizzazione labiale naturale e controllo dell'espressione

I video con volti parlanti presentano una sincronizzazione labiale precisa abbinata a movimenti facciali sottili. Questo evita animazioni esagerate e crea una consegna credibile che mantiene gli spettatori concentrati e a proprio agio. Il risultato appare professionale e umano, migliorando l'efficacia dell'esperienza di conversazione AI.

Clonazione della voce

Supporto per conversazioni facciali multilingua

Genera video di volti parlanti in più lingue utilizzando lo stesso volto. Questo permette di comunicare a livello globale senza dover ricreare le immagini, riducendo i tempi di localizzazione pur mantenendo la coerenza del marchio.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il generatore di video da immagini AI

Dai vita al viso ideale con l'intelligenza artificiale che fa parlare i volti in quattro semplici passaggi.

Passo 1

Carica una foto

Scegli un ritratto chiaro e frontale. L'intelligenza artificiale prepara il viso per un'animazione realistica in un avatar AI.

Passaggio 2

Aggiungi testo o audio

Digita il tuo script o carica un file audio. Tempistica, espressione e movimento delle labbra vengono generati automaticamente.

Passaggio 3

Genera un video di un volto che parla

HeyGen crea un volto parlante naturale con sincronizzazione labiale accurata e movimento facciale.

Passaggio 4

Esporta e condividi

Scarica il tuo video e utilizzalo su siti web, piattaforme social o strumenti interni.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è il parlare a viso aperto?

Il face talking è una tecnologia AI che anima una foto statica per creare un'immagine parlante come se stesse parlando. Genera movimenti realistici delle labbra ed espressioni facciali che corrispondono al testo o all'input audio, creando un video parlato naturale a partire da una singola immagine.

Quanto sono realistici i video di volti che parlano?

I video con volti parlanti sono progettati per sembrare umani, non animati. I sottili movimenti del viso e la sincronizzazione labiale accurata nei video con teste parlanti aiutano a mantenere la fiducia e a prevenire l'effetto inquietante spesso osservato nelle animazioni di base.

Qual tipo di foto funziona meglio per la conversazione facciale?

Le foto ritratto chiare e frontali con buona illuminazione producono i migliori risultati. Le foto con tratti del viso visibili permettono all'IA di generare un movimento del parlato più fluido e accurato.

Posso creare video di volti che parlano utilizzando solo testo?

Sì, è possibile generare video con dialoghi facciali interamente a partire da testo utilizzando l'approccio text to video. L'intelligenza artificiale converte il testo in parlato e sincronizza automaticamente i movimenti facciali, eliminando la necessità di registrare la voce.

Un volto può parlare in più lingue?

Un singolo volto può essere personalizzato per parlare più lingue cambiando la sceneggiatura in un video di testa parlante personalizzato. Questo consente di mantenere un'identità visiva coerente adattando il contenuto per diverse regioni e pubblici.

Ho bisogno di competenze in montaggio video o animazione?

Non sono richieste competenze tecniche. I video con volti parlanti vengono creati attraverso un flusso di lavoro semplice utilizzando una foto e uno script, rendendo il processo accessibile a chiunque.

Posso riutilizzare lo stesso avatar parlante?

Sì, una volta creato un avatar parlante con volto, può essere riutilizzato in un numero illimitato di video. Questo supporta la creazione di contenuti scalabili senza ripetere le fasi di configurazione.

Per chi è più adatto il parlare faccia a faccia?

La conversazione faccia a faccia è ideale per educatori, marketer, aziende e creatori che necessitano di una comunicazione video umana senza la necessità di riprese o produzioni complesse.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background