Creatore di Umani Digitali per Video AI Realistici

Crea esseri umani digitali che offrono una comunicazione video chiara e umana utilizzando il generatore di video AI di HeyGen. Trasforma testo o immagini in video professionali con esseri umani digitali dotati di discorso naturale, espressioni e consegna multilingue senza l'uso di telecamere, attori o costi di produzione.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

Istruzioni rivolte al cliente

Istruzioni rivolte al cliente

I siti web e i portali spesso sovraccaricano gli utenti di testo. Gli umani digitali spiegano processi e risposte tramite video, aiutando i clienti a comprendere le informazioni più rapidamente e riducendo l'attrito del supporto.

Rappresentazione del marchio e narrazione

Rappresentazione del marchio e narrazione

I marchi hanno bisogno di una voce riconoscibile, specialmente quando utilizzano avatar umani virtuali. Gli umani digitali agiscono come rappresentanti del marchio coerenti per campagne, annunci e narrazioni di prodotti senza ritardi di programmazione o di produzione.

Programmi di formazione per i dipendenti

Programmi di formazione per i dipendenti

I video di formazione tradizionali diventano obsoleti rapidamente. Gli umani digitali permettono ai team di aggiornare gli script e rigenerare i contenuti di formazione istantaneamente senza dover rifare le riprese.

Comunicazione del settore pubblico

Comunicazione del settore pubblico

Una comunicazione chiara costruisce fiducia. Gli umani digitali presentano politiche, aggiornamenti e istruzioni in un formato video accessibile che è più facile da comprendere per i cittadini.

Educazione e erogazione dei corsi

Educazione e erogazione dei corsi

Gli studenti interagiscono di più con i presentatori umani, specialmente quando possono vedere espressioni facciali realistiche. Gli umani digitali, alimentati dall'apprendimento automatico, forniscono una consegna di lezioni strutturata e ripetibile attraverso i corsi mantenendo una qualità costante.

Distribuzione interna della conoscenza

Distribuzione interna della conoscenza

I team interni perdono tempo a ripetere spiegazioni. Gli umani digitali forniscono risposte video standardizzate per le risorse umane, l'IT e le operazioni, migliorando l'efficienza in tutta l'organizzazione.

Perché HeyGen è il miglior creatore di umani digitali

HeyGen rende gli umani digitali pratici per un uso aziendale reale. I team creano presentatori video umani coerenti e controllabili che spiegano, guidano e comunicano chiaramente attraverso canali, lingue e pubblici senza i limiti della produzione dal vivo.

Presenza umana costante

Gli umani digitali offrono lo stesso volto, la stessa voce e la stessa consegna ogni volta. Questo elimina la variabilità dei presentatori dal vivo e garantisce una comunicazione affidabile attraverso campagne, regioni e team.

Precisione regolata dallo script

Ogni essere digitale segue script e contenuti approvati. Questo mantiene i messaggi precisi, conformi e allineati con gli obiettivi aziendali evitando risposte imprevedibili.

Scalabilità pronta per l'impresa

Genera, aggiorna e localizza umani digitali su larga scala. Un unico script può alimentare centinaia di video con metahumani senza bisogno di ulteriori registrazioni o lavori di produzione.

Identità persistente del presentatore digitale

Crea un umano digitale che agisca come presentatore a lungo termine per il tuo marchio, prodotto o organizzazione. Lo stesso umano digitale può apparire in video, aggiornamenti e campagne, costruendo familiarità e fiducia e riducendo la dipendenza da talenti dal vivo.

immagine in video

Consegna delle prestazioni controllata dal testo

Gli umani digitali sono controllati interamente da testo. Regola il ritmo, l'enfasi e la struttura direttamente nello script, e HeyGen genera la corrispondente performance di animazione senza bisogno di ri-registrazioni o editing manuale.

Uno smartphone mostra un'interfaccia dell'app TikTok scura su uno sfondo vibrante di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Prestazioni facciali ad alta fedeltà

Gli umani digitali offrono movimenti facciali realistici sincronizzati con il parlato. Espressioni sottili, focalizzazione degli occhi e forme della bocca sono sincronizzate con precisione, producendo video che appaiono rifiniti e professionali per una comunicazione seria.

Clonazione della voce

Continuità linguistica globale

Crea esseri umani digitali che parlano in più di 175 lingue mantenendo la stessa identità visiva. La traduzione video garantisce una consegna coerente in diverse regioni senza dover assumere presentatori o produrre video separati, grazie alla tecnologia degli umani digitali.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, semplicità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il creatore di umani digitali AI

Crea esseri umani digitali attraverso un chiaro flusso di lavoro in quattro passaggi che trasforma il testo in video nella comunicazione.

Passo 1

Seleziona un umano digitale

Scegli l'aspetto e lo stile di presentazione per il tuo umano digitale. Definisci lingua, tono e scopo comunicativo per il tuo avatar umano digitale.

Passaggio 2

Scrivi il tuo script

Aggiungi il tuo messaggio come testo. HeyGen analizza la struttura e il ritmo per preparare una consegna naturale e facile da seguire.

Passaggio 3

Personalizza la presentazione

Regola lo stile vocale, i sottotitoli, il layout e il branding. Assicurati che l'umano digitale sia in linea con il tuo pubblico e il caso d'uso.

Passaggio 4

Genera e distribuisci

Genera il video finale dell'umano digitale e condividilo su siti web, piattaforme o sistemi interni. Aggiorna in qualsiasi momento modificando il testo per riflettere i cambiamenti in tempo reale.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cosa sono gli umani digitali?

Gli umani digitali sono presentatori video umani generati dall'IA che trasmettono contenuti parlati attraverso video realistici. Sono utilizzati per comunicare informazioni, orientamenti e messaggi senza la presenza di presentatori dal vivo.

Come vengono utilizzati gli umani digitali nel business?

Gli umani digitali sono utilizzati per l'assistenza ai clienti, la formazione, l'educazione, la comunicazione del marchio e la messaggistica interna dove sono richiesti coerenza e scalabilità.

I digital human supportano più lingue?

Sì. Gli umani digitali HeyGen possono parlare oltre 175 lingue utilizzando la generazione di video multilingue e il traduttore video mantenendo la stessa identità visiva.

Ho bisogno di attrezzature per riprese o produzione?

No. Gli umani digitali sono creati interamente da testo. Non sono necessarie telecamere, microfoni, studi o sessioni di registrazione dal vivo.

Quanto è facile aggiornare un video di un umano digitale?

Gli aggiornamenti sono semplici e possono essere animati per un coinvolgimento migliore. Modifica lo script e rigenera il video. Non c'è bisogno di registrare nuovamente o ricostruire il contenuto.

Posso controllare il branding e la presentazione?

Sì. Puoi personalizzare lo stile vocale, i sottotitoli, i layout, i colori e la presentazione visiva per adattarli alle esigenze del tuo marchio.

Quanto sono realistici gli umani digitali di HeyGen?

HeyGen produce un ritmo naturale, movimenti sincronizzati delle labbra e espressioni facciali adatte per la comunicazione professionale e aziendale.

Il possesso dei contenuti e la sicurezza sono supportati?

Sì. HeyGen segue pratiche di sicurezza di livello aziendale, e tutti gli script e i video digitali umani generati rimangono sotto il tuo controllo, garantendo l'integrità del tuo contenuto di umani virtuali.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

