Crea esseri umani digitali che offrono una comunicazione video chiara e umana utilizzando il generatore di video AI di HeyGen. Trasforma testo o immagini in video professionali con esseri umani digitali dotati di discorso naturale, espressioni e consegna multilingue senza l'uso di telecamere, attori o costi di produzione.
Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video
I siti web e i portali spesso sovraccaricano gli utenti di testo. Gli umani digitali spiegano processi e risposte tramite video, aiutando i clienti a comprendere le informazioni più rapidamente e riducendo l'attrito del supporto.
I marchi hanno bisogno di una voce riconoscibile, specialmente quando utilizzano avatar umani virtuali. Gli umani digitali agiscono come rappresentanti del marchio coerenti per campagne, annunci e narrazioni di prodotti senza ritardi di programmazione o di produzione.
I video di formazione tradizionali diventano obsoleti rapidamente. Gli umani digitali permettono ai team di aggiornare gli script e rigenerare i contenuti di formazione istantaneamente senza dover rifare le riprese.
Una comunicazione chiara costruisce fiducia. Gli umani digitali presentano politiche, aggiornamenti e istruzioni in un formato video accessibile che è più facile da comprendere per i cittadini.
Gli studenti interagiscono di più con i presentatori umani, specialmente quando possono vedere espressioni facciali realistiche. Gli umani digitali, alimentati dall'apprendimento automatico, forniscono una consegna di lezioni strutturata e ripetibile attraverso i corsi mantenendo una qualità costante.
I team interni perdono tempo a ripetere spiegazioni. Gli umani digitali forniscono risposte video standardizzate per le risorse umane, l'IT e le operazioni, migliorando l'efficienza in tutta l'organizzazione.
Perché HeyGen è il miglior creatore di umani digitali
HeyGen rende gli umani digitali pratici per un uso aziendale reale. I team creano presentatori video umani coerenti e controllabili che spiegano, guidano e comunicano chiaramente attraverso canali, lingue e pubblici senza i limiti della produzione dal vivo.
Gli umani digitali offrono lo stesso volto, la stessa voce e la stessa consegna ogni volta. Questo elimina la variabilità dei presentatori dal vivo e garantisce una comunicazione affidabile attraverso campagne, regioni e team.
Ogni essere digitale segue script e contenuti approvati. Questo mantiene i messaggi precisi, conformi e allineati con gli obiettivi aziendali evitando risposte imprevedibili.
Genera, aggiorna e localizza umani digitali su larga scala. Un unico script può alimentare centinaia di video con metahumani senza bisogno di ulteriori registrazioni o lavori di produzione.
Identità persistente del presentatore digitale
Crea un umano digitale che agisca come presentatore a lungo termine per il tuo marchio, prodotto o organizzazione. Lo stesso umano digitale può apparire in video, aggiornamenti e campagne, costruendo familiarità e fiducia e riducendo la dipendenza da talenti dal vivo.
Consegna delle prestazioni controllata dal testo
Gli umani digitali sono controllati interamente da testo. Regola il ritmo, l'enfasi e la struttura direttamente nello script, e HeyGen genera la corrispondente performance di animazione senza bisogno di ri-registrazioni o editing manuale.
Prestazioni facciali ad alta fedeltà
Gli umani digitali offrono movimenti facciali realistici sincronizzati con il parlato. Espressioni sottili, focalizzazione degli occhi e forme della bocca sono sincronizzate con precisione, producendo video che appaiono rifiniti e professionali per una comunicazione seria.
Continuità linguistica globale
Crea esseri umani digitali che parlano in più di 175 lingue mantenendo la stessa identità visiva. La traduzione video garantisce una consegna coerente in diverse regioni senza dover assumere presentatori o produrre video separati, grazie alla tecnologia degli umani digitali.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come utilizzare il creatore di umani digitali AI
Crea esseri umani digitali attraverso un chiaro flusso di lavoro in quattro passaggi che trasforma il testo in video nella comunicazione.
Scegli l'aspetto e lo stile di presentazione per il tuo umano digitale. Definisci lingua, tono e scopo comunicativo per il tuo avatar umano digitale.
Aggiungi il tuo messaggio come testo. HeyGen analizza la struttura e il ritmo per preparare una consegna naturale e facile da seguire.
Regola lo stile vocale, i sottotitoli, il layout e il branding. Assicurati che l'umano digitale sia in linea con il tuo pubblico e il caso d'uso.
Genera il video finale dell'umano digitale e condividilo su siti web, piattaforme o sistemi interni. Aggiorna in qualsiasi momento modificando il testo per riflettere i cambiamenti in tempo reale.
Gli umani digitali sono presentatori video umani generati dall'IA che trasmettono contenuti parlati attraverso video realistici. Sono utilizzati per comunicare informazioni, orientamenti e messaggi senza la presenza di presentatori dal vivo.
Gli umani digitali sono utilizzati per l'assistenza ai clienti, la formazione, l'educazione, la comunicazione del marchio e la messaggistica interna dove sono richiesti coerenza e scalabilità.
Sì. Gli umani digitali HeyGen possono parlare oltre 175 lingue utilizzando la generazione di video multilingue e il traduttore video mantenendo la stessa identità visiva.
No. Gli umani digitali sono creati interamente da testo. Non sono necessarie telecamere, microfoni, studi o sessioni di registrazione dal vivo.
Gli aggiornamenti sono semplici e possono essere animati per un coinvolgimento migliore. Modifica lo script e rigenera il video. Non c'è bisogno di registrare nuovamente o ricostruire il contenuto.
Sì. Puoi personalizzare lo stile vocale, i sottotitoli, i layout, i colori e la presentazione visiva per adattarli alle esigenze del tuo marchio.
HeyGen produce un ritmo naturale, movimenti sincronizzati delle labbra e espressioni facciali adatte per la comunicazione professionale e aziendale.
Sì. HeyGen segue pratiche di sicurezza di livello aziendale, e tutti gli script e i video digitali umani generati rimangono sotto il tuo controllo, garantendo l'integrità del tuo contenuto di umani virtuali.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.