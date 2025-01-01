Creatore gratuito di deepfake AI

Crea video di scambio facciale AI realistici in pochi minuti. Trasforma una singola foto in un video realistico con mappatura avanzata del viso, corrispondenza delle espressioni e tecnologia di sincronizzazione labiale. Non sono necessarie competenze di editing. Funziona online e inizia gratuitamente senza bisogno di accedere.

Choose or upload image

Sample face 1
Sample face 2
Sample face 3
Sample face 4

Tap to browse

Select a high quality photo that shows the face you want to swap out

2

Upload new face

Sample target face

Tap to browse

Select a high quality photo of the face you want to use

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.
Benefici

Genera video deepfake molto realistici

Questo generatore di deepfake crea video di scambio facciale di alta qualità utilizzando un'analisi facciale dettagliata e un'integrazione fluida dei movimenti. Mappa la struttura del tuo viso e copia le espressioni sul video di destinazione, producendo risultati realistici senza editing manuale. Puoi creare video deepfake per divertimento, narrazione, marketing e contenuti online in pochi clic. Lo strumento incoraggia anche un uso responsabile ricordando agli utenti di lavorare con immagini di cui hanno i diritti e di evitare contenuti fuorvianti.

Migliora la narrazione con Deepfake generati dall'intelligenza artificiale

Gli strumenti deepfake alimentati da intelligenza artificiale aprono nuove vie per creare video personalizzati, animazioni di personaggi e storie visive. La piattaforma include strumenti da foto a video, scambi di volto realistici, avatar parlanti e supporto per il sincronismo labiale multilingue. Queste caratteristiche lo rendono ideale per creatori, educatori e aziende che necessitano di contenuti video personalizzati.

Gli utenti possono scegliere da un'ampia libreria di avatar o trasformare le proprie foto in personaggi animati. Abiti personalizzati, espressioni facciali e opzioni vocali aiutano ad adattarsi al tono di qualsiasi progetto. Che tu voglia uno scambio di volti accurato o un personaggio parlante per marketing o formazione, il sistema fornisce risultati naturali e convincenti.

deepfake

Caratteristiche di Deepfake Maker

Scambio di volti precisoScambia i volti in qualsiasi video con un abbinamento espressivo fluido, regolazione naturale dell'illuminazione e movimento realistico. L'intelligenza artificiale ricrea il movimento degli occhi, le forme della bocca e gli angoli della testa per produrre un risultato credibile.

Cambiavalute AI: Cambia stili di abbigliamento digitalmente senza un servizio fotografico. Questa funzionalità è ideale per il marketing, il branding, le spiegazioni di prodotto o la narrazione basata sui personaggi.

Immagine in Video: Carica una foto chiara e trasformala in un video parlato. Lo strumento anima il volto con sincronizzazione labiale naturale ed espressioni dettagliate, rendendolo utile per introduzioni, tutorial e brevi messaggi.

Generatore di Deepfake in GIF: Crea brevi GIF cicliche per reazioni, meme, grafiche promozionali e contenuti basati su messaggi. Il sistema GIF supporta il rendering veloce e la compatibilità con i social media.

Miglioratore Video IA: Migliora filmati di bassa qualità aumentando nitidezza, luminosità e chiarezza dei fotogrammi. Video vecchi o granulosi possono essere migliorati fino alla qualità HD per essere utilizzati in presentazioni o campagne.

Personaggi e Avatar AI: Scegli tra avatar AI realistici o crea una versione digitale di te stesso. Gli avatar aiutano ad ampliare i contenuti per la formazione aziendale, il marketing o gli account social.

Modelli di tendenza: Utilizza scene video preconfezionate, personaggi parlanti e stili brevi e popolari pensati per TikTok, Instagram, YouTube e altre piattaforme.

deepfake

Cosa puoi creare

Crea velocemente clip deepfake, reazioni GIF e brevi video di tendenza per TikTok, Instagram, Snapchat, e YouTube.

Marketing e pubblicità: crea video esplicativi di prodotti, clip di portavoce e video personalizzati utilizzando la sostituzione del volto, il cambio di abbigliamento e modelli pronti all'uso.

La formazione e l'educazione creano istruttori o presentatori di intelligenza artificiale per lezioni, inserimento e formazione interna. Aggiungi sottotitoli utilizzando il Generatore di Sottotitoli

Comunicazione aziendale Crea annunci, aggiornamenti e presentazioni raffinati senza bisogno di riprese. Unisci clip con Unire Due Video

Crea messaggi di compleanno, animazioni di personaggi, auguri divertenti o video familiari con il dovuto permesso.

deepfake
Come funziona

Crea il tuo video deepfake in 4 semplici passaggi

Diventa il volto del tuo proprio regno digitale. Il tuo avatar generato dall'intelligenza artificiale cattura la tua personalità, espressioni e movimenti aumentando il coinvolgimento.

Passo 1

Crea il tuo avatar video

Diventa il volto del tuo proprio regno digitale. Il tuo avatar generato dall'intelligenza artificiale cattura la tua personalità, espressioni e movimenti aumentando il coinvolgimento.

Passaggio 2

Modifica aspetto e carica volto

Regola i dettagli per ottenere l'aspetto perfetto. Carica un volto da scambiare e mantieni le espressioni naturali e coerenti.

Passo 3

Anteprima del tuo deepfake

Rivedi i risultati, apporta le modifiche se necessario e preparati all'esportazione. Il nostro rendering di qualità da studio mantiene i dettagli nitidi.

Passaggio 4

Esporta e condividi

Scarica il tuo video e condividilo sui social network con un clic. Supporto multilingua e opzioni vocali inclusi.

Un iMac Apple mostra un cruscotto dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Hai domande? Abbiamo risposte

Qual è il miglior creatore di deep fake con un'interfaccia user-friendly?

Questo creatore di deepfake è progettato per un utilizzo rapido e semplice. L'interfaccia aiuta i principianti a caricare una foto, scegliere un video e generare un deepfake finito senza conoscenze tecniche. Include anche opzioni avanzate per utenti che desiderano risultati professionali.

Come posso creare facilmente video deep fake realistici?

Utilizza un'immagine nitida e scegli un modello video di alta qualità. L'intelligenza artificiale si occupa dello scambio di volti, dell'abbinamento delle espressioni e del sincronismo labiale. Questo crea video deepfake realistici pronti per essere scaricati e condivisi.

Quali sono le principali piattaforme online per creare contenuti deep fake?

Questa piattaforma è uno dei principali creatori di deepfake online perché include la tecnologia di scambio volti, strumenti da immagine a video, creazione di GIF e funzionalità per avatar. Molti concorrenti offrono solo una o due di queste caratteristiche.

Ci sono creatori di deep fake economici per principianti?

Sì. La modalità gratuita consente agli utenti di testare la creazione di deepfake senza alcun costo. I piani di livello base sono pensati per individui e piccole imprese che desiderano un accesso completo senza grandi spese.

Quali strumenti di deep fake supportano lo scambio di volti personalizzati?

Gli utenti possono caricare le proprie foto per scambi di volto personalizzati. L'intelligenza artificiale mappa i tratti del viso sul video o avatar selezionato e produce un risultato accurato di deepfake.

Come posso confrontare le caratteristiche dei più popolari creatori di deep fake?

Guarda il realismo, i modelli disponibili, le opzioni di sicurezza e il supporto linguistico. Questa piattaforma offre la sostituzione del volto, strumenti per avatar, miglioramento della qualità video e generazione di GIF. Si integra anche con strumenti come il Avatar di Testo a Voce

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

