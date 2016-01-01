Presentatore IA

Il Presentatore AI di HeyGen ti aiuta a creare video raffinati senza l'uso di telecamere, studi o talenti davanti alla telecamera. Invece di registrarti, scrivi uno script, scegli un presentatore e lascia che HeyGen generi un video che trasmetta il tuo messaggio in modo chiaro e coerente.
Come creare video con presentatori IA?
Trasforma qualsiasi idea, documento o materiale di formazione in un video coinvolgente con un presentatore AI realistico.
HeyGen rende la creazione di video professionali semplice, veloce e scalabile.
Accedi a HeyGen, apri una bozza esistente, scegli un modello predefinito o inizia un progetto da zero.
Scegli tra oltre 1100 avatar come il Business Casual Lily o crea il tuo presentatore personalizzato usando una singola immagine o video.
Scrivi o incolla il tuo testo e utilizza l'assistente per script AI di HeyGen per perfezionare il tuo messaggio. Puoi anche caricare il tuo audio o selezionare una delle oltre 600 voci di sintesi vocale.
Crea il tuo video guidato dal presentatore in pochi minuti, esamina il risultato e scaricalo o condividilo immediatamente.
Funzionalità potenti che rendono il nostro Presentatore AI eccezionale
Presentatori IA personalizzabili
Scegli tra oltre 1100 presentatori AI o crea uno che rispecchi il tuo marchio, il leader della tua azienda o te stesso. Aggiungi loghi, sfondi, gesti o abiti per rendere ogni presentazione in linea con il tuo marchio e autentica.
Presentatori IA che parlano oltre 175 lingue e dialetti
Localizza i tuoi contenuti senza sforzo. I tuoi presentatori AI possono parlare più di 100 lingue e dialetti con una pronuncia perfetta e un sincronismo labiale naturale.
Mantieni la voce originale o clona la tua per video multilingue che suonino reali e coerenti.
Strumenti di intelligenza artificiale che aumentano l'efficienza
Un Presentatore AI è un presentatore virtuale su schermo che consegna il tuo script sotto forma di video. Con HeyGen, puoi creare contenuti professionali guidati da un presentatore senza l'uso di telecamere o riprese, rendendo la creazione di video più veloce, più consistente e più facile da scalare.
Accedi a HeyGen, scegli il tuo presentatore/avatar AI, aggiungi il tuo script o voce, personalizza il branding e genera un video di qualità professionale in pochi minuti.
Sì. Molte squadre utilizzano i Presentatori AI di HeyGen per l'orientamento, la conformità e la formazione interna. I video guidati dai presentatori aiutano a fornire spiegazioni coerenti e sono facili da aggiornare man mano che i processi o le politiche cambiano
Sì. Puoi caricare la tua registrazione vocale o clonarla utilizzando la tecnologia di clonazione vocale di HeyGen, consentendo al tuo presentatore AI di parlare in modo naturale con il tuo tono e accento.
Loro sono. I team utilizzano i Presentatori IA di HeyGen per dimostrazioni di prodotto, annunci e contenuti di vendita educativi. Quando combinato con la Piattaforma Video Personalizzata, è possibile personalizzare i messaggi per diversi pubblici.
Sì. HeyGen offre diversi presentatori e stili per adattarsi al tuo marchio. Per un maggiore controllo sul tono della voce e sulla consegna, alcuni team utilizzano il Generatore di Voce AI insieme ai video dei presentatori.
La maggior parte dei video può essere creata in pochi minuti. Una volta pronto il tuo script, HeyGen genera velocemente il video del presentatore, e gli aggiornamenti richiedono solo la modifica del testo.
No. Puoi creare video di presentatori AI di qualità professionale interamente online. Non sono necessarie telecamere, microfoni, studi o strumenti di montaggio; solo il tuo copione e la tua immaginazione.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.