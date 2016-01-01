Presentatore IA

Video di presentazione AI in oltre 175 lingue e dialetti

Il Presentatore AI di HeyGen ti aiuta a creare video raffinati senza l'uso di telecamere, studi o talenti davanti alla telecamera. Invece di registrarti, scrivi uno script, scegli un presentatore e lascia che HeyGen generi un video che trasmetta il tuo messaggio in modo chiaro e coerente.

  • Oltre 1000 presentatori IA realistici
  • Parla in oltre 175 lingue e dialetti
  • Genera video professionali in pochi minuti
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro Presentatore AI

Il Presentatore AI ti permette di creare video professionali condotti da un presentatore senza bisogno di riprese. Scrivi semplicemente uno script, scegli un presentatore virtuale e genera video rifiniti con una consegna coerente in pochi minuti. È l'ideale per la formazione, spiegazioni di prodotto, aggiornamenti interni e marketing, senza telecamere, riprese multiple o flussi di lavoro di montaggio.

Recensioni

Come creare video con presentatori IA?

Trasforma qualsiasi idea, documento o materiale di formazione in un video coinvolgente con un presentatore AI realistico.

HeyGen rende la creazione di video professionali semplice, veloce e scalabile.

Passo 1

Apri una nuova bozza di video

Accedi a HeyGen, apri una bozza esistente, scegli un modello predefinito o inizia un progetto da zero.

Passo 2

Scegli il tuo presentatore AI

Scegli tra oltre 1100 avatar come il Business Casual Lily o crea il tuo presentatore personalizzato usando una singola immagine o video.

Passaggio 3

Aggiungi il tuo script o la tua voce

Scrivi o incolla il tuo testo e utilizza l'assistente per script AI di HeyGen per perfezionare il tuo messaggio. Puoi anche caricare il tuo audio o selezionare una delle oltre 600 voci di sintesi vocale.

Passaggio 4

Genera e scarica il tuo video

Crea il tuo video guidato dal presentatore in pochi minuti, esamina il risultato e scaricalo o condividilo immediatamente.

Pannello di creazione video HeyGen AI con inserimento URL per la generazione di script e vari strumenti video.

Funzionalità potenti che rendono il nostro Presentatore AI eccezionale


Presentatore IA

Presentatori IA personalizzabili

Scegli tra oltre 1100 presentatori AI o crea uno che rispecchi il tuo marchio, il leader della tua azienda o te stesso. Aggiungi loghi, sfondi, gesti o abiti per rendere ogni presentazione in linea con il tuo marchio e autentica.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci
Presentatore IA

Presentatori IA che parlano oltre 175 lingue e dialetti

Localizza i tuoi contenuti senza sforzo. I tuoi presentatori AI possono parlare più di 100 lingue e dialetti con una pronuncia perfetta e un sincronismo labiale naturale.

Mantieni la voce originale o clona la tua per video multilingue che suonino reali e coerenti.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci
Presentatore IA

Strumenti di intelligenza artificiale che aumentano l'efficienza

  • Modelli professionali: Crea bozze in pochi minuti
  • Documento in Video: Trasforma PDF o PPT in video formativi narrati
  • Assistente Script IA: Dialogo in workshop con supporto potenziato da GPT
  • Voci di sintesi vocale: Scegli tra più di 600 opzioni di voci
  • Personalizzazione del marchio: Aggiungi il tuo logo ed elementi del brand
  • Nessuna attrezzatura richiesta: dite addio a telecamere e registrazioni manuali
una foto e un video di una donna dai capelli ricci

Domande frequenti sui presentatori IA

Cos'è un Presentatore IA?

Un Presentatore AI è un presentatore virtuale su schermo che consegna il tuo script sotto forma di video. Con HeyGen, puoi creare contenuti professionali guidati da un presentatore senza l'uso di telecamere o riprese, rendendo la creazione di video più veloce, più consistente e più facile da scalare.

Come creo un video presentato da un'intelligenza artificiale?

Accedi a HeyGen, scegli il tuo presentatore/avatar AI, aggiungi il tuo script o voce, personalizza il branding e genera un video di qualità professionale in pochi minuti.

Gli presentatori AI possono essere utilizzati per la formazione e l'integrazione?

Sì. Molte squadre utilizzano i Presentatori AI di HeyGen per l'orientamento, la conformità e la formazione interna. I video guidati dai presentatori aiutano a fornire spiegazioni coerenti e sono facili da aggiornare man mano che i processi o le politiche cambiano

Posso usare la mia voce nel mio video presentato dall'IA?

Sì. Puoi caricare la tua registrazione vocale o clonarla utilizzando la tecnologia di clonazione vocale di HeyGen, consentendo al tuo presentatore AI di parlare in modo naturale con il tuo tono e accento.

Gli speaker IA sono adatti per il marketing e le vendite?

Loro sono. I team utilizzano i Presentatori IA di HeyGen per dimostrazioni di prodotto, annunci e contenuti di vendita educativi. Quando combinato con la Piattaforma Video Personalizzata, è possibile personalizzare i messaggi per diversi pubblici.

Posso personalizzare la voce e l'aspetto del presentatore?

Sì. HeyGen offre diversi presentatori e stili per adattarsi al tuo marchio. Per un maggiore controllo sul tono della voce e sulla consegna, alcuni team utilizzano il Generatore di Voce AI insieme ai video dei presentatori.

Quanto tempo ci vuole per creare un video con un Presentatore AI?

La maggior parte dei video può essere creata in pochi minuti. Una volta pronto il tuo script, HeyGen genera velocemente il video del presentatore, e gli aggiornamenti richiedono solo la modifica del testo.

Ho bisogno di attrezzature per riprese?

No. Puoi creare video di presentatori AI di qualità professionale interamente online. Non sono necessarie telecamere, microfoni, studi o strumenti di montaggio; solo il tuo copione e la tua immaginazione.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

