Presentatore IA

Prova il nostro Presentatore AI

Il Presentatore AI ti permette di creare video professionali condotti da un presentatore senza bisogno di riprese. Scrivi semplicemente uno script, scegli un presentatore virtuale e genera video rifiniti con una consegna coerente in pochi minuti. È l'ideale per la formazione, spiegazioni di prodotto, aggiornamenti interni e marketing, senza telecamere, riprese multiple o flussi di lavoro di montaggio.