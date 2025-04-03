Presentatore virtuale IA per reportage di qualità televisiva

Crea segmenti di notizie raffinati, avvisi e trasmissioni multilingue con il presentatore di notizie AI di HeyGen. Produci video pronti per lo studio da copioni, articoli o URL con presentatori virtuali realistici, sincronizzazione labiale perfetta e immagini sicure per la trasmissione — tutto senza una troupe di riprese.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Redazioni e stazioni locali

Ricarica il tempo d'antenna, produci riassunti orari o pubblica segmenti localizzati senza personale aggiuntivo in onda. Utilizza i conduttori per segmenti ripetibili e per ampliare la copertura.

Comunicazioni aziendali e interne

Fornisci aggiornamenti esecutivi coerenti, annunci di utili o riassunti di formazione con un ancoraggio personalizzato e tempistica precisa.

Team di PR, brand e marketing

Pubblica briefing sui prodotti tempestivi, resoconti degli eventi e dichiarazioni di crisi con una consegna professionale e messaggi approvati.

Canali educativi e divulgativi

Trasforma lezioni, briefing e riassunti di ricerche in video narrati in stile giornalistico che aumentano la comprensione e la memorizzazione.

Clip social e sindacazione

Producete brevi clip di notizie e contenuti verticali ottimizzati per i feed sociali e le reti di editori per espandere rapidamente la portata.

Perché HeyGen è il miglior presentatore di notiziari AI in video

HeyGen combina la generazione di avatar realistici, pipeline rapide da script a video e localizzazione di livello aziendale per fornire contenuti di notizie affidabili su larga scala. Pubblica aggiornamenti urgenti, edizioni regionali e programmi ricorrenti mantenendo un tono coerente, un'immagine coordinata e la conformità.

Produzione 24/7 che si scala

Genera copertura continua e segmenti su richiesta senza vincoli di personale. Gli anchor di HeyGen non si stancano mai e possono gestire flussi di lavoro di notizie programmati, in tempo reale e sempreverdi utilizzando contenuti generati dall'intelligenza artificiale.

Realismo e controllo di qualità da trasmissione

Scegli tra conduttori di livello professionale, regola i gesti e perfeziona la consegna. Il nostro sincronismo labiale, le microespressioni facciali e i controlli del tempo creano presentatori credibili sullo schermo.

Copertura globale con localizzazione intelligente

Traduci script, sintetizza doppiaggi con voce naturale e preserva la tempistica per sottotitoli e sincronizzazione labiale in modo che le tue notizie arrivino in modo naturale in diverse lingue e regioni utilizzando la tecnologia IA.

Conduttori IA pronti per lo studio

Crea avatar di conduttori realistici con aspetto, abbigliamento e sfondi selezionabili. Utilizza modelli di notiziari predefiniti o personalizza un conduttore unico per adattarlo all'identità del tuo marchio.

immagine in video

Flussi di lavoro da trasmettere via script

Incolla un articolo, carica uno script o fornisci un URL. HeyGen converte il testo in uno script temporizzato, abbina B-roll, inserisce terzi inferiori e produce un completo segmento video di un presentatore di notizie AI pronto per l'esportazione.

Uno smartphone mostra un'interfaccia dell'app TikTok scura su uno sfondo vibrante di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Sincronizzazione labiale perfetta e mappatura dei gesti

I nostri modelli allineano i movimenti della bocca alla parola e applicano gesti naturali per enfasi. Le scene multi-avatar permettono ai presentatori di intervistarsi a vicenda o di condurre segmenti di dibattito.

Clonazione della voce

Esportazioni di alta qualità per qualsiasi piattaforma

Esporta MP4, sottotitoli SRT, marcatori di capitolo e clip pronte per i social. Crea pacchetti pronti per la TV, incorporamenti web o brevi notizie verticali per la distribuzione sui social.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
Come funziona

Come utilizzare il generatore di conduttori di telegiornale AI

Dai vita ai tuoi video di notiziario con il generatore di presentatori di notizie AI di HeyGen in quattro semplici passaggi.

Passo 1

Inserisci il tuo contenuto

Incolla uno script, carica un articolo o fornisci un URL. Aggiungi metadati opzionali: lingua di origine, regione e lingue di destinazione per i tuoi contenuti generati dall'IA.

Passaggio 2

Scegli l'ancora & lo stile

Scegli un presentatore di studio o crea un avatar personalizzato con il generatore di conduttori di notizie AI. Seleziona il tono, l'inquadratura della camera e il modello (ultime notizie, al tavolo, reportage sul campo).

Passaggio 3

Localizza e affina

Traduci, scegli le opzioni vocali e modifica i gesti o il testo della fascia inferiore. Anteprima di una bozza e richiedi modifiche tramite controlli semplici nel generatore di video AI.

Passaggio 4

Genera e pubblica

Elabora file di trasmissione, sottotitoli e clip social utilizzando tecniche video avanzate basate sull'intelligenza artificiale. Programma le consegne tramite API o scarica i pacchetti per una pubblicazione immediata.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un presentatore di notizie IA?

Un presentatore di notizie AI è un avatar generativo che legge copioni e presenta notizie in un video realistico, in stile trasmissione. HeyGen combina testo in video, sintesi vocale e animazione dell'avatar per produrre segmenti di notizie raffinati senza l'uso di telecamere o personale in diretta.


Quanto è accurato il sincronismo labiale e la consegna?

Il motore di HeyGen allinea la fonetica con il movimento facciale per produrre un sincronismo labiale naturale e gesti corrispondenti. La regolazione della consegna consente di aggiustare il ritmo, l'enfasi e la formalità per adattarsi al tono del programma.


Posso tradurre e localizzare segmenti di notizie?

Sì. HeyGen traduce script, genera doppiaggi naturali in molte lingue e regola il tempismo dei sottotitoli in modo che i segmenti localizzati conservino ritmo e significato con il avanzato traduttore video.


È adatto per notizie di ultim'ora in diretta?

HeyGen supporta una rapida realizzazione e pipeline automatizzate per la produzione quasi in tempo reale di video di notizie utilizzando l'intelligenza artificiale. Per la copertura in diretta critica, abbina segmenti automatizzati con revisione editoriale umana secondo necessità.


Posso creare dei punti di ancoraggio personalizzati che si abbinino al nostro marchio?

Sì. Crea avatar personalizzati o applica kit di marca per guardaroba, trucco e grafiche di scena per garantire che ogni segmento rifletta la tua identità editoriale.


Quali formati di output sono supportati?

Esporta MP4 pronti per la trasmissione, pacchetti H264, sottotitoli SRT, immagini in miniatura e clip ottimizzate per social, web e TV.

Di chi sono i video che creo?

Mantieni la proprietà di tutti i contenuti generati dall'IA. HeyGen non rivendica diritti sui tuoi asset. Assicurati che qualsiasi contenuto di terze parti incluso sia correttamente autorizzato.

Come protegge HeyGen i contenuti editoriali sensibili?

HeyGen offre controlli di sicurezza aziendali, archiviazione crittografata e accesso basato sui ruoli per progetti video AI. Per le industrie regolamentate, sono disponibili opzioni di distribuzione privata e conformità.

Posso integrare HeyGen nel flusso di lavoro della mia redazione?

Sì. Utilizza la nostra REST API, i webhook e gli strumenti batch per automatizzare l'ingestione, la generazione, la programmazione e la distribuzione dei contenuti all'interno dei tuoi sistemi esistenti.

Quali controlli editoriali sono disponibili?

Modifica script, applica blocchi di testo legali, aggiungi attribuzioni di fonte e blocca i template per mantenere la coerenza del marchio. I flussi di lavoro di revisione e approvazione possono essere applicati prima della pubblicazione.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

