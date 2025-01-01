Colenso BBDO, l'agenzia pubblicitaria con sede in Nuova Zelanda, ha una storia di catturare l'attenzione globale dai confini del mondo attraverso le sue campagne innovative. Hanno perfezionato l'arte di creare campagne che mescolano dispetto e ingegnosità e, più recentemente, la tecnologia AI con HeyGen.
Per il suo cliente, Skinny Mobile, l'amato fornitore di servizi di telecomunicazione in Nuova Zelanda, Colenso ha lanciato 'The Unlimited Spokesperson', una campagna di marketing che non solo ha avviato conversazioni, ma ha anche celebrato i suoi clienti più entusiasti. Attraverso 'The Unlimited Spokesperson', Colenso si è messa alla ricerca del cliente più felice di Skinny, per clonarlo digitalmente e trasformarlo in un ambasciatore del marchio in cambio di una vita di chiamate e messaggi gratuiti.
La ricerca li ha portati da Liz, una fedelissima cliente di Skinny che viveva fuori dai percorsi più battuti a Kerikeri e che in precedenza aveva lavorato come ingegnere delle telecomunicazioni. Era la persona perfetta per la campagna.
La ricerca della piattaforma AI giusta
Per Colenso, trovare la tecnologia perfetta non è stato semplice come trovare il portavoce ideale. Sotto la guida esperta di Creature Post. Il team ha messo alla prova una serie di strumenti AI, integrando HeyGen come parte della loro formula vincente per potenziare la sua campagna.
“HeyGen è una parte inestimabile del nostro kit di strumenti per dare vita alla campagna. È incredibile sui social, e l'abbiamo integrato ampiamente nel nostro processo di produzione degli spot televisivi,” ha detto Anna Flaws, Lead Integrated Producer presso Colenso.
Per Colenso, il semplice poter testare la licenza enterprise prima di impegnarsi è stato un punto di svolta. Come condivide Anna, “Il nostro account manager, Cathal, è riuscito a fornirci una prova, il che ha reso tutto molto più semplice. Dalla nostra prova, eravamo sicuri che HeyGen Enterprise avrebbe fatto ciò di cui avevamo bisogno prima di effettuare il grande acquisto.”
Inoltre, la facilità e la semplicità della piattaforma hanno concluso l'affare. “Siamo stati in grado di lavorare sulla colorazione e l'illuminazione nel modo giusto per integrare HeyGen in modo che sembri sia cinematografico che naturale. Tutti sono rimasti molto colpiti dai risultati,” afferma Hadleigh Sinclair, Direttore Creativo presso Colenso.
Dopo aver trovato il giusto equilibrio di tecnologia, hanno sfruttato l'avatar di studio di HeyGen e la tecnologia di avatar istantaneo per creare un clone digitale di Liz altamente flessibile e facile da usare: il nuovo volto di Skinny Mobile. Oltre a HeyGen, hanno creato un potente toolkit che sfrutta Flux per sfondi stravaganti, Topaz per l'upscaling, Runway, insieme a una pletora di altri strumenti racchiusi in una Comfy UI per unire tutti i pezzi. Questo ha permesso loro di trasformare Liz in qualsiasi creatività immaginassero: un vichingo, un allenatore di calcio, un astronauta, un presentatore di notizie, quello che vuoi. A Skinny è piaciuto, il pubblico ha capito, e il mandato di Liz di “renderlo più strano” ha spinto Colenso a superare i limiti della creatività.
Creazione del manuale per campagne di successo con l'AI
Colenso si è trovato nella posizione insolita di avere una tecnologia che funzionava fin troppo bene. Hadleigh condivide, “È davvero difficile distinguere tra la versione AI di Liz e la vera Liz, a meno che non si sappia cosa cercare. Abbiamo effettivamente finito per riprocessare gli output di HeyGen attraverso Runway in modo da poter in qualche modo riottenere quell'estetica complessiva dell'AI e essere più trasparenti riguardo al nostro utilizzo dell'AI.”
Il risultato ha lasciato sia Skinny che Liz ugualmente impressionati. Il team di Skinny non si è limitato ad approvare la campagna: l'hanno sostenuta con entusiasmo, riconoscendo immediatamente il suo potenziale innovativo per il marchio e l'uso unico dell'intelligenza artificiale. Liz ha assistito alla sua evoluzione digitale trasformarsi in qualcosa che andava oltre la sua immaginazione, passando da ambasciatrice di Skinny a iniziatrice di conversazioni culturali.
Parte di ciò che ha reso questa campagna diversa è stata la capacità di HeyGen di risolvere una sfida persistente nell'utilizzo dell'IA: la coerenza del personaggio. Dove le piattaforme precedenti risultavano in avatar che sembravano leggermente diversi da una scena all'altra, HeyGen ha aiutato Colenso a ottenere una presenza del personaggio senza interruzioni che mantenesse l'essenza di Liz sia che apparisse come una professionista giornalista o un'astronauta.
Per Colenso, la campagna non era solo un modo per utilizzare l'AI per il gusto di farlo—era questione di spingere i confini della creatività, abbracciare l'insolito e persino iniziare a scrivere il manuale su come l'AI viene utilizzata in Nuova Zelanda. La campagna ha avuto un grande impatto soprattutto perché celebrava l'AI, invitando il pubblico in una conversazione sulle possibilità creative piuttosto che cercare di nasconderla. E forse il più grande indicatore del successo della campagna è l'apertura del pubblico verso l'AI—quando fatta nel modo giusto ovviamente—mentre Colenso continua a ideare concetti creativamente impattanti e ambiziosi per i suoi clienti.