Colenso BBDO, l'agenzia pubblicitaria con sede in Nuova Zelanda, ha una storia di catturare l'attenzione globale dai confini del mondo attraverso le sue campagne innovative. Hanno perfezionato l'arte di creare campagne che mescolano dispetto e ingegnosità e, più recentemente, la tecnologia AI con HeyGen.

Per il suo cliente, Skinny Mobile, l'amato fornitore di servizi di telecomunicazione in Nuova Zelanda, Colenso ha lanciato 'The Unlimited Spokesperson', una campagna di marketing che non solo ha avviato conversazioni, ma ha anche celebrato i suoi clienti più entusiasti. Attraverso 'The Unlimited Spokesperson', Colenso si è messa alla ricerca del cliente più felice di Skinny, per clonarlo digitalmente e trasformarlo in un ambasciatore del marchio in cambio di una vita di chiamate e messaggi gratuiti.

La ricerca li ha portati da Liz, una fedelissima cliente di Skinny che viveva fuori dai percorsi più battuti a Kerikeri e che in precedenza aveva lavorato come ingegnere delle telecomunicazioni. Era la persona perfetta per la campagna.

La ricerca della piattaforma AI giusta

Per Colenso, trovare la tecnologia perfetta non è stato semplice come trovare il portavoce ideale. Sotto la guida esperta di Creature Post. Il team ha messo alla prova una serie di strumenti AI, integrando HeyGen come parte della loro formula vincente per potenziare la sua campagna.

“HeyGen è una parte inestimabile del nostro kit di strumenti per dare vita alla campagna. È incredibile sui social, e l'abbiamo integrato ampiamente nel nostro processo di produzione degli spot televisivi,” ha detto Anna Flaws, Lead Integrated Producer presso Colenso.