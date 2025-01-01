background leftbackground right
The Weather Network fornisce informazioni meteorologiche 24 ore su 24, 365 giorni all'anno a più di 40 milioni di utenti al mese in vari mercati. Poiché il meteo è basato sulla località, The Weather Network aveva bisogno di un modo per fornire previsioni meteorologiche più localizzate per ogni comunità.

Per fare ciò, The Weather Network ha creato il suo primo avatar assistito dall'IA utilizzando HeyGen. Non sostituisce i presentatori del meteo in onda, ma consente loro di utilizzare avatar in messaggi sponsorizzati. Con il consenso esplicito dei suoi meteorologi, l'azienda può sfruttare l'IA per fornire previsioni iper-locali su larga scala e offrire alle comunità e alle economie locali l'opportunità di prepararsi e rispondere agli eventi legati al tempo.

Le aziende che operano nel settore dei media meteorologici e dei servizi informativi sono in una posizione ideale per sfruttare l'eccezionale potenza dell'intelligenza artificiale per comunicare meglio informazioni che possono salvare vite, raccontare storie coinvolgenti e aiutare le persone a prendere decisioni quotidiane," afferma Nana Banerjee, Presidente e CEO di Pelmorex Corporation.

