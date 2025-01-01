Curt Landry Ministries è un'organizzazione umanitaria senza scopo di lucro dedicata all'opera di sensibilizzazione e alla costruzione della comunità. Fornisce spazi virtuali e fisici accoglienti dove le persone possono interagire con gli insegnamenti biblici approfondendo al contempo la comprensione e l'apprezzamento del patrimonio ebraico e della sua fondamentale connessione con il Cristianesimo.

Darrell Puckett, Direttore Creativo dei Media presso Curt Landry Ministries, supervisiona tutti gli aspetti creativi dell'organizzazione, bilanciando l'innovazione con un approccio orientato al business. Puckett dà priorità ai dati, all'analisi e alla portata organica per ampliare il vangelo del ministero e aumentarne l'impatto.

La sua squadra, spinta dalla passione per diffondere il messaggio profetico e spirituale di Curt Landry a un pubblico globale, ha esplorato varie opzioni per scalare rapidamente i contenuti in più lingue. Dopo aver testato diversi concorrenti, Darrell e la sua squadra hanno utilizzato HeyGen per ampliare la portata, scalare i contenuti multilingue e trasformare le capacità di outreach globale.

Raggiungere diverse nazioni nelle lingue native

Darrell desiderava portare la parola parlata al livello successivo raggiungendo pubblici globali diversificati in modo autentico e vicino alla gente. Il ministero di Curt Landry ha un'iniziativa intitolata "Raggiungere le Nazioni", che mira a raggiungere le persone nella loro lingua madre con i contenuti spirituali del Rabbino Curt.



Dopo aver lavorato per il ministero per due anni e mezzo, uno degli obiettivi principali di Darrell è rendere gli insegnamenti spirituali del Rabbino Curt accessibili in più lingue attraverso il loro canale YouTube. I tradizionali processi di traduzione e doppiaggio erano costosi, richiedevano molto tempo e spesso erano inconsistenti. I loro requisiti principali erano toni vocali realistici, sincronizzazione labiale accurata e mantenimento della cadenza emotiva, tutti aspetti fondamentali per i contenuti spirituali.



“Avere una parola parlata nella propria lingua è incredibilmente potente. Volevamo assicurarci che il messaggio del rabbino Curt Landry risuonasse autenticamente, ma farlo manualmente non era scalabile,” ha detto Darrell. “L'IA doveva essere quasi perfetta. Quando le persone guardano contenuti religiosi, si connettono profondamente con la personalità e l'emozione dell'oratore.”



Mantenere una profondità emotiva con l'IA



La piattaforma video AI di HeyGen si è rapidamente affermata come lo strumento più affidabile per le loro esigenze. È in grado di mantenere la profondità emotiva, il tono e il ritmo degli speaker originali, fornendo al contempo una sincronizzazione labiale realistica nelle lingue tradotte.



Il team ha iniziato traducendo i contenuti in spagnolo, lanciando il canale YouTube “Curt Landry en Español” come prova del concetto. Il flusso di lavoro include il taglio di contenuti lunghi, come i servizi dello Shabbat e i podcast, in segmenti video gestibili. Il team carica i feed video puliti su HeyGen per la traduzione e l'elaborazione, esamina il risultato con un membro del team bilingue per garantire l'accuratezza e la rilevanza culturale, e distribuisce i contenuti tramite YouTube, piattaforme di social media e l'app One New Man Network di Curt Landry Ministries.



In media, il team traduce quattro servizi dello Shabbat al mese, per un totale di circa 4,5 ore di contenuti. Inoltre, producono quattro principali episodi di podcast al mese, ognuno della durata di circa 40 minuti, e creano un breve video al giorno, risultando in circa 30 cortometraggi al mese.



Sfruttando la tecnologia di traduzione video all'avanguardia di HeyGen, il ministero ha superato le barriere linguistiche, temporali e di risorse per trasmettere il suo messaggio in modo autentico ed efficiente a un pubblico mondiale. “Ci sta permettendo di raggiungere le persone nelle loro lingue, con la nostra piccola squadra, su una scala che non era mai stata possibile prima,” ha detto Darrell.



Crescita del pubblico quintuplicata e scalabilità globale

I risultati del progetto pilota in lingua spagnola sono stati sia rapidi che notevoli. Nel primo anno, il canale YouTube Curt Landry en Español è cresciuto da zero a oltre 5.700 iscritti, superando di gran lunga l'obiettivo iniziale del team di 1.000.

“La tecnologia era così precisa che abbiamo visto un'immediata adesione. Sembrava autentica e il pubblico si è rispecchiato in essa,” ha detto Darrell.

Il successo del canale spagnolo ha validato la strategia per le future lingue. Curt Landry Ministries prevede di lanciare un canale in lingua mandarino, seguito da traduzioni in ebraico e arabo. Entro la fine del 2025, l'obiettivo è di raggiungere 25.000 iscritti per Curt Landry en Español, con piani di integrare i contenuti nel sito web e nell'app mobile dell'organizzazione, offrendo un'esperienza più completa per il pubblico di lingua spagnola.

“Se chiudo gli occhi, ho bisogno che sia il più possibile fedele alla voce e alla tonalità originali, ma in una lingua diversa,” ha detto Darrell. “HeyGen ha centrato questo obiettivo, ed è per questo che si espande. Ora, sta al mio team prendere la strategia che sta dietro e svilupparla.”