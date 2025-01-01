Oltrepassa confini e barriere linguistiche.

Il World Economic Forum è l'organizzazione internazionale per la cooperazione pubblico-privata, che offre una piattaforma globale, imparziale e senza scopo di lucro per connessioni significative tra le parti interessate. Al recente World Economic Forum di Davos, in Svizzera, il Presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha utilizzato la Traduzione Video di HeyGen per tradurre il suo discorso in tempo reale dallo spagnolo a molteplici lingue, tra cui inglese, francese, mandarino e arabo.

Con HeyGen, Javier Milei ha potuto trasmettere il suo intero discorso, mantenendo il proprio accento senza ricorrere al doppiaggio, a un pubblico globale, superando confini geografici e barriere linguistiche. A differenza del doppiaggio, HeyGen può sincronizzare accuratamente le labbra con le voci e riprodurre l'accento, la voce e il tono dell'oratore senza ritardi in oltre 175 lingue.