background leftbackground right
Traduzione di videoAltro

Come il Presidente dell'Argentina ha utilizzato HeyGen per tradurre il discorso al Forum Economico Mondiale

INDUSTRIA:Altro
DIPARTIMENTO:Localizzazione
POSIZIONE:🌍 Cologny, Svizzera
Scopri i risultati che HeyGen può ottenere per te.

Oltrepassa confini e barriere linguistiche.

Il World Economic Forum è l'organizzazione internazionale per la cooperazione pubblico-privata, che offre una piattaforma globale, imparziale e senza scopo di lucro per connessioni significative tra le parti interessate. Al recente World Economic Forum di Davos, in Svizzera, il Presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha utilizzato la Traduzione Video di HeyGen per tradurre il suo discorso in tempo reale dallo spagnolo a molteplici lingue, tra cui inglese, francese, mandarino e arabo.

Con HeyGen, Javier Milei ha potuto trasmettere il suo intero discorso, mantenendo il proprio accento senza ricorrere al doppiaggio, a un pubblico globale, superando confini geografici e barriere linguistiche. A differenza del doppiaggio, HeyGen può sincronizzare accuratamente le labbra con le voci e riprodurre l'accento, la voce e il tono dell'oratore senza ritardi in oltre 175 lingue.

Storie dei clienti consigliate

Resource Image
TrainingAvatar Video

Quando si tratta di ricercare e prevedere con precisione l'interazione dei nuovi farmaci all'interno del corpo umano, gli strumenti hanno un ruolo fondamentale nel ridurre i tempi e le percentuali di fallimento.

Scopri di più
Resource Image
MarketingAvatar Video

Scopri come Attention Grabbing Media ha utilizzato le soluzioni guidate dall'intelligenza artificiale di HeyGen per creare contenuti video coinvolgenti e coinvolgere efficacemente il loro pubblico.

Scopri di più
Resource Image
MarketingAvatar Video

Scopri come Colenso BBDO ha sfruttato HeyGen per clonare digitalmente il cliente più felice di Skinny Mobile, lanciando una campagna virale che ha ridefinito il racconto creativo.

Scopri di più

Inizia a creare video con l'IA

Scopri come aziende come la tua scalano la creazione di contenuti e promuovono la crescita con il video IA più innovativo.

CTA background