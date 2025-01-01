Quando si tratta di ricercare e prevedere con precisione come i nuovi farmaci interagiranno all'interno del corpo umano, gli strumenti giocano un ruolo fondamentale nel ridurre i tempi e le percentuali di fallimento. È qui che entra in gioco il software di simulazione farmaceutica, che supporta la scoperta di farmaci, la ricerca dello sviluppo e le presentazioni regolatorie.

Abbiamo parlato con qualcuno che offre una gamma di software basati sulla simulazione utilizzati per prevedere il comportamento dei farmaci all'interno del corpo e per formare i professionisti sanitari. Con previsioni più accurate, i ricercatori possono concentrarsi sullo sviluppo di trattamenti più sicuri ed efficaci, semplificando un processo tradizionalmente costoso e incerto. I loro team si concentrano sulla creazione di risorse che non solo educano ma anche danno potere agli utenti di padroneggiare i protocolli delle sperimentazioni cliniche e le migliori pratiche.

Con l'assistenza di HeyGen, il team di produzione del software di simulazione ha ridotto con successo i tempi di consegna dei video della metà, migliorando notevolmente i video di consulenza e formazione. HeyGen è stato fondamentale nel permettere al team di spingere i limiti della tecnologia e della ricerca salvavita, accelerando in ultima analisi lo sviluppo di farmaci e contribuendo alla scoperta di trattamenti rivoluzionari.

La Sfida

La sfida che il loro team di produzione ha affrontato era l'alto costo e il notevole tempo che comporta la produzione video tipica.

Il team produce moduli di formazione in stile simulazione per l'industria medica. Ogni modulo include da 50 a 100 video che richiedono fino a due settimane per modulo per cercare le location, assumere una squadra di produzione e gestire le riprese e il processo di montaggio.

Prima di lavorare con HeyGen, il team di produzione si trovava di fronte a colli di bottiglia che consumavano molto tempo nel processo di ripresa e montaggio, come la pronuncia errata di termini medici complessi e nomi di farmaci, che spesso portavano a spendere più tempo e denaro per rifare i video dei moduli. Inoltre, il suo team si trovava in una situazione senza via d'uscita quando doveva tradurre contenuti per i loro clienti internazionali: o raddoppiare il budget per usare una funzione di doppiaggio che non imita accuratamente gli attori o aggiungere altre cinque settimane di riprese per girare in una lingua diversa.

Per affrontare questo processo estensivo e costoso, si sono rivolti a HeyGen.

La Soluzione

Utilizzando gli avatar realistici di HeyGen, il team di produzione non deve più rifilmare continuamente i moduli. Invece, il team ha creato una nuova integrazione di flusso di lavoro tra l'API di HeyGen e il loro strumento di contenuto, consentendo agli utenti di inserire avatar realistici nei loro moduli video.

Ad esempio, invece di faticare per assumere attori con una formazione medica, possono creare copioni per avatar in HeyGen per garantire la pronuncia accurata della terminologia medica complessa e dei nomi farmaceutici.

Inoltre, possono cambiare lingua in pochi minuti utilizzando la funzionalità text-to-speech di HeyGen, che consente alle aziende di localizzare i video in oltre 175 lingue e dialetti.

In precedenza, al team di produzione erano necessarie cinque settimane per completare il processo di registrazione in diverse lingue. Utilizzando HeyGen, quel processo è stato semplificato a soltanto un giorno.

I Risultati

Dopo aver utilizzato HeyGen per soli tre mesi, il loro team di produzione ha riscontrato significative riduzioni dei costi di produzione e notevoli miglioramenti dell'efficienza.

Hanno ridotto i tempi di consegna dei loro video del 50% – da 12 settimane a 6 settimane – eliminando la necessità di riprese aggiuntive, cuciture video o l'aggiunta di effetti extra per adattarsi alle lingue. Questa efficienza permette al loro team di assumere più progetti e di ampliare la loro base clienti senza la necessità di espandersi.

Ora, il loro team può delegare le necessità di produzione in studio a HeyGen, permettendo al team di ridurre i costi dello studio di produzione del 80%.

“Se stai cercando di ridurre i costi e accelerare lo sviluppo dei contenuti, HeyGen è la risposta. Man mano che il software si evolve e progredisce, gli avatar diventano sempre più realistici. Abbiamo provato i concorrenti, ma gli avatar utilizzati non erano così realistici e non erano all'altezza di come vediamo ora usando HeyGen. Con HeyGen, è difficile dire che si tratta di un avatar, e i nostri clienti hanno comunque l'impressione di ricevere lo stesso valore.”

Direttore della Consegna Tecnica presso Simulations Software