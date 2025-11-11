Strumento di localizzazione video per la consegna immediata di contenuti globali

Localizza i tuoi video in decine di lingue senza dover girare, montare di nuovo o gestire doppiatori. La localizzazione video di HeyGen utilizza l'IA per tradurre, doppiare, sottotitolare e sincronizzare i video in modo che il tuo messaggio sembri nativo in ogni mercato. Raggiungi pubblici globali più rapidamente mantenendo coerenza, chiarezza e fiducia del marchio su larga scala.

Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Campagne di marketing globale

Campagne di marketing globale

Lancia la stessa campagna in più regioni senza dover ricreare i video da zero. La consegna localizzata aumenta l'interazione, la fiducia e la conversione tra il pubblico internazionale.

Formazione e inserimento

Formazione e inserimento

Assicurati che i dipendenti ricevano le stesse informazioni nella loro lingua madre. La formazione localizzata migliora la comprensione e riduce gli errori all'interno dei team distribuiti.

Formazione sul prodotto e dimostrazioni

Formazione sul prodotto e dimostrazioni

Spiega chiaramente le funzionalità ai clienti globali utilizzando audio localizzato e sottotitoli. Questo riduce i ticket di assistenza e migliora l'adozione del prodotto.

Comunicazioni interne

Comunicazioni interne

Trasmettere messaggi di leadership in modo coerente attraverso le regioni. La localizzazione mantiene il tono e l'intento allineati pur eliminando le barriere linguistiche.

Assistenza clienti e contenuti di aiuto

Assistenza clienti e contenuti di aiuto

Localizza tutorial e FAQ in modo che gli utenti possano servirsi autonomamente nella loro lingua preferita, assicurandoti che i contenuti rispettino le migliori pratiche di localizzazione. Ciò aumenta la soddisfazione e riduce il carico di supporto.

Contenuti educativi e di apprendimento

Contenuti educativi e di apprendimento

Espandi corsi e lezioni a nuovi mercati senza dover ricreare i contenuti. La localizzazione migliora l'accessibilità e i risultati di apprendimento.

Perché HeyGen è il miglior strumento di localizzazione video

La localizzazione dei video non dovrebbe rallentare la crescita né prosciugare i budget di produzione. HeyGen sostituisce i flussi di lavoro di traduzione frammentati con un sistema alimentato dall'intelligenza artificiale progettato per velocità, precisione e coerenza in ogni lingua e formato, utilizzando voiceover e testi a schermo.

Progettato per una scala globale

HeyGen consente ai team di localizzare un video o migliaia di essi senza modificare i flussi di lavoro. Che tu stia lanciando una campagna globale o aggiornando contenuti formativi, la localizzazione rimane veloce e ripetibile.

Progettato per l'autenticità

I video localizzati mantengono il tono naturale della voce, il ritmo e l'allineamento visivo. Questo garantisce che gli spettatori si sentano come se il video fosse stato creato appositamente per loro, non tradotto meccanicamente.

Ottimizzato per aggiornamenti continui

Man mano che i contenuti si evolvono, le versioni localizzate possono essere rigenerate istantaneamente. Questo impedisce la diffusione di messaggi obsoleti tra le regioni mantenendo al contempo le operazioni snelle.

Traduzione video AI in diverse lingue

HeyGen traduce i contenuti parlati in più lingue preservando l'intento e il significato originali. Il rilevamento della lingua e la traduzione vengono gestiti automaticamente per ridurre il lavoro manuale. Questo permette ai team di ampliare la loro portata senza assumere traduttori o gestire flussi di lavoro complessi.

image to video

Doppiaggio naturale con voce AI

L'audio localizzato viene generato utilizzando voci AI dal suono naturale con ritmo e intonazione realistici, fornendo voiceover di alta qualità. Le voci sono progettate per essere umane e coinvolgenti piuttosto che robotiche. Ciò migliora la fiducia e la comprensione degli spettatori in diversi mercati.

A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Allineamento del lip sync

Il discorso tradotto è sincronizzato visivamente con i relatori sullo schermo. I movimenti della bocca e i tempi vengono regolati per ridurre il distacco visivo. Questo crea un'esperienza di visione fluida che sembra naturale in ogni lingua.

Voice cloning

Sottotitoli e didascalie multilingue

HeyGen genera sottotitoli accurati insieme all'audio doppiato quando necessario. I sottotitoli migliorano l'accessibilità, la visualizzazione su dispositivi mobili e la scoperta dei contenuti. I sottotitoli possono essere modificati e riutilizzati su diverse piattaforme.

motion graphics photos to video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Guardo
"Ha permesso ai nostri scrittori di avere lo stesso livello di creatività nel processo che io ho quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare lo strumento di localizzazione video AI

Converti i tuoi video in più lingue in soli quattro semplici passaggi.

Passo 1

Carica il tuo video

Carica un video esistente o generane uno utilizzando HeyGen. Il sistema rileva automaticamente la lingua parlata e la struttura.

Passaggio 2

Seleziona le lingue di destinazione

Scegli una o più lingue per la localizzazione. Le impostazioni di voce, sottotitoli e sincronizzazione labiale vengono applicate automaticamente.

Passaggio 3

Genera versioni localizzate

HeyGen traduce, doppiaggio, sincronizza e sottotitola ogni versione. Rivedi e modifica se necessario.

Passaggio 4

Esporta e pubblica

Scarica o pubblica video localizzati sui canali di marketing, apprendimento e assistenza utilizzando le migliori pratiche per una comunicazione efficace.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è la localizzazione dei video?

La localizzazione dei video adatta i contenuti video per diverse lingue e regioni. Include traduzione, doppiaggio, sottotitoli e allineamento visivo in modo che i contenuti sembrino nativi piuttosto che tradotti.

In che modo la localizzazione dei video differisce dalla semplice traduzione?

La traduzione converte testo o discorso in un'altra lingua. La localizzazione adatta tono, consegna, tempistica e accessibilità per corrispondere al modo in cui il pubblico consuma naturalmente i video in ogni regione.

Devo avere video separati per ogni lingua?

No. HeyGen ti permette di generare molteplici versioni localizzate a partire da un unico video sorgente con il traduttore di video. Questo mantiene la produzione centralizzata e coerente.

Quanto è accurata la localizzazione video tramite intelligenza artificiale?

HeyGen utilizza modelli di intelligenza artificiale avanzati addestrati su schemi di discorso multilingue. L'accuratezza è elevata per la maggior parte dei casi d'uso professionali, educativi e di marketing, con opzioni di modifica disponibili quando necessario.

Posso localizzare video con più relatori?

Sì. HeyGen supporta il rilevamento e la localizzazione di più speaker, rendendo più semplice interagire con un nuovo pubblico. Ogni interlocutore viene gestito con precisione per chiarezza e allineamento.

La localizzazione migliora le prestazioni video?

I video localizzati aumentano il tempo di visione, la comprensione e il coinvolgimento. Il pubblico è più propenso a fidarsi e ad agire in base a contenuti presentati nella propria lingua madre.

Posso aggiornare i video localizzati in seguito?

Sì. Quando il contenuto originale cambia, tutte le versioni localizzate possono essere rigenerate istantaneamente. Questo impedisce che i messaggi diventino obsoleti nelle diverse regioni.

La localizzazione video è adatta all'uso aziendale?

Sì. HeyGen supporta la localizzazione di grandi volumi, la coerenza nella consegna del marchio e flussi di lavoro sicuri per team globali.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

