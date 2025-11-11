Localizza i tuoi video in decine di lingue senza dover girare, montare di nuovo o gestire doppiatori. La localizzazione video di HeyGen utilizza l'IA per tradurre, doppiare, sottotitolare e sincronizzare i video in modo che il tuo messaggio sembri nativo in ogni mercato. Raggiungi pubblici globali più rapidamente mantenendo coerenza, chiarezza e fiducia del marchio su larga scala.
Lancia la stessa campagna in più regioni senza dover ricreare i video da zero. La consegna localizzata aumenta l'interazione, la fiducia e la conversione tra il pubblico internazionale.
Assicurati che i dipendenti ricevano le stesse informazioni nella loro lingua madre. La formazione localizzata migliora la comprensione e riduce gli errori all'interno dei team distribuiti.
Spiega chiaramente le funzionalità ai clienti globali utilizzando audio localizzato e sottotitoli. Questo riduce i ticket di assistenza e migliora l'adozione del prodotto.
Trasmettere messaggi di leadership in modo coerente attraverso le regioni. La localizzazione mantiene il tono e l'intento allineati pur eliminando le barriere linguistiche.
Localizza tutorial e FAQ in modo che gli utenti possano servirsi autonomamente nella loro lingua preferita, assicurandoti che i contenuti rispettino le migliori pratiche di localizzazione. Ciò aumenta la soddisfazione e riduce il carico di supporto.
Espandi corsi e lezioni a nuovi mercati senza dover ricreare i contenuti. La localizzazione migliora l'accessibilità e i risultati di apprendimento.
Perché HeyGen è il miglior strumento di localizzazione video
La localizzazione dei video non dovrebbe rallentare la crescita né prosciugare i budget di produzione. HeyGen sostituisce i flussi di lavoro di traduzione frammentati con un sistema alimentato dall'intelligenza artificiale progettato per velocità, precisione e coerenza in ogni lingua e formato, utilizzando voiceover e testi a schermo.
HeyGen consente ai team di localizzare un video o migliaia di essi senza modificare i flussi di lavoro. Che tu stia lanciando una campagna globale o aggiornando contenuti formativi, la localizzazione rimane veloce e ripetibile.
I video localizzati mantengono il tono naturale della voce, il ritmo e l'allineamento visivo. Questo garantisce che gli spettatori si sentano come se il video fosse stato creato appositamente per loro, non tradotto meccanicamente.
Man mano che i contenuti si evolvono, le versioni localizzate possono essere rigenerate istantaneamente. Questo impedisce la diffusione di messaggi obsoleti tra le regioni mantenendo al contempo le operazioni snelle.
Traduzione video AI in diverse lingue
HeyGen traduce i contenuti parlati in più lingue preservando l'intento e il significato originali. Il rilevamento della lingua e la traduzione vengono gestiti automaticamente per ridurre il lavoro manuale. Questo permette ai team di ampliare la loro portata senza assumere traduttori o gestire flussi di lavoro complessi.
Doppiaggio naturale con voce AI
L'audio localizzato viene generato utilizzando voci AI dal suono naturale con ritmo e intonazione realistici, fornendo voiceover di alta qualità. Le voci sono progettate per essere umane e coinvolgenti piuttosto che robotiche. Ciò migliora la fiducia e la comprensione degli spettatori in diversi mercati.
Allineamento del lip sync
Il discorso tradotto è sincronizzato visivamente con i relatori sullo schermo. I movimenti della bocca e i tempi vengono regolati per ridurre il distacco visivo. Questo crea un'esperienza di visione fluida che sembra naturale in ogni lingua.
Sottotitoli e didascalie multilingue
HeyGen genera sottotitoli accurati insieme all'audio doppiato quando necessario. I sottotitoli migliorano l'accessibilità, la visualizzazione su dispositivi mobili e la scoperta dei contenuti. I sottotitoli possono essere modificati e riutilizzati su diverse piattaforme.
Come utilizzare lo strumento di localizzazione video AI
Converti i tuoi video in più lingue in soli quattro semplici passaggi.
Carica un video esistente o generane uno utilizzando HeyGen. Il sistema rileva automaticamente la lingua parlata e la struttura.
Scegli una o più lingue per la localizzazione. Le impostazioni di voce, sottotitoli e sincronizzazione labiale vengono applicate automaticamente.
HeyGen traduce, doppiaggio, sincronizza e sottotitola ogni versione. Rivedi e modifica se necessario.
Scarica o pubblica video localizzati sui canali di marketing, apprendimento e assistenza utilizzando le migliori pratiche per una comunicazione efficace.
La localizzazione dei video adatta i contenuti video per diverse lingue e regioni. Include traduzione, doppiaggio, sottotitoli e allineamento visivo in modo che i contenuti sembrino nativi piuttosto che tradotti.
La traduzione converte testo o discorso in un'altra lingua. La localizzazione adatta tono, consegna, tempistica e accessibilità per corrispondere al modo in cui il pubblico consuma naturalmente i video in ogni regione.
No. HeyGen ti permette di generare molteplici versioni localizzate a partire da un unico video sorgente con il traduttore di video. Questo mantiene la produzione centralizzata e coerente.
HeyGen utilizza modelli di intelligenza artificiale avanzati addestrati su schemi di discorso multilingue. L'accuratezza è elevata per la maggior parte dei casi d'uso professionali, educativi e di marketing, con opzioni di modifica disponibili quando necessario.
Sì. HeyGen supporta il rilevamento e la localizzazione di più speaker, rendendo più semplice interagire con un nuovo pubblico. Ogni interlocutore viene gestito con precisione per chiarezza e allineamento.
I video localizzati aumentano il tempo di visione, la comprensione e il coinvolgimento. Il pubblico è più propenso a fidarsi e ad agire in base a contenuti presentati nella propria lingua madre.
Sì. Quando il contenuto originale cambia, tutte le versioni localizzate possono essere rigenerate istantaneamente. Questo impedisce che i messaggi diventino obsoleti nelle diverse regioni.
Sì. HeyGen supporta la localizzazione di grandi volumi, la coerenza nella consegna del marchio e flussi di lavoro sicuri per team globali.
