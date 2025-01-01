Background decoration

Trasforma il coinvolgimento in impatto con i video AI per le vendite

Le vendite dovrebbero essere rapide, ma la produzione video no. Con HeyGen, puoi trasformare le idee di vendita in video di qualità professionale all'istante, così il tuo team può concentrarsi sulla chiusura, non sulla creazione di contenuti.

Review Platform Icon
4.8
Star
Star
Star
Star
Star
Oltre 1.000 recensioni
Privato e Sicuro
|Controlli di Governance dell'IA
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|Quadro per la Privacy dei Dati
|Standard del Regolamento sull'IA
Perché HeyGen

Perché i team di vendita scelgono HeyGen per i video personalizzati

Benefits illustration

Smettila di ripeterti

Trasforma il tuo pitch più efficace in un video riutilizzabile guidato da un avatar utilizzando la funzionalità di conversione da PDF/PPT a video di HeyGen, così il tuo pitch parlerà per te, anche quando non sei nella stanza.

Automatizza i messaggi di maggior successo

Con la generazione di video basata su script personalizzati, puoi produrre istantaneamente introduzioni di vendita personalizzate, walkthrough di prodotti e follow-up in modo che il tuo team possa scalare i loro migliori messaggi senza muovere un dito.

Qualifica i potenziali clienti e interagisci

Gli avatar interattivi fungono da SDR AI che coinvolgono i potenziali clienti in tempo reale, rispondendo alle domande, guidando gli acquirenti attraverso le offerte e prenotando incontri in qualsiasi momento della giornata.

Accelerare i cicli di vendita

Utilizza la registrazione dello schermo con sovrapposizione dell'avatar di HeyGen per creare rapidi e chiari tutorial che guidano i potenziali clienti attraverso le funzionalità complesse, risparmiando tempo sulle dimostrazioni dal vivo e aumentando la velocità di chiusura delle trattative.

Aggiornamenti semplici, portata globale

Modifica facilmente i video per aggiornare le presentazioni e espanderti in nuovi mercati con traduzioni in oltre 175 lingue e dialetti, completi di doppiaggio AI e revisione.

Storie dei clienti

Perché i team di formazione, marketing e localizzazione si affidano a HeyGen

customer story

90%

tasso di completamento del video

customer story

25%

aumento dei tassi di completamento

customer story

10x

aumento della velocità di produzione video

customer story

10-15

lingue per video

customer story

80%

riduzione dei costi di traduzione

customer story

€1,000

risparmiato per minuto di video

Casi d'uso in evidenza

Distinguersi in ogni trattativa, dal primo contatto alla conclusione

HeyGen potenzia i team di vendita permettendo loro di personalizzare ogni fase del percorso d'acquisto con contenuti video scalabili che stimolano l'interazione e accelerano la velocità di conclusione degli affari.

Presentazioni di vendita

Presentazioni di vendita

Crea presentazioni di vendita scalabili e di grande impatto che educano gli acquirenti e fanno avanzare le trattative prima ancora di iniziare la chiamata.

Right arrow
Attività di vendita

Attività di vendita

Dalle presentazioni iniziali alle introduzioni pre-chiamata e ai riassunti post-incontro, distinguiti in ogni fase del processo di vendita con video personalizzati.

Right arrow
AI SDRs

AI SDRs

Gli avatar interattivi di HeyGen agiscono come SDR AI virtuali per rispondere alle domande dei potenziali clienti, qualificare i lead e fissare appuntamenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Right arrow

Da chiamate ripetitive a video ad alta conversione

Prima di HeyGen

Cross icon

Ripetere lo stesso discorso di vendita in ogni chiamata

Cross icon

Mazzi statici e contatti a freddo che non riescono a distinguersi

Cross icon

Ritardi nei follow-up a causa della creazione manuale dei contenuti

Cross icon

Produzione video costosa e lenta e tempistiche di localizzazione

Cross icon

Opportunità perse al di fuori dell'orario lavorativo

Cross icon

Incoerenze nella comunicazione tra rappresentanti e regioni

Dopo HeyGen

Tick icon

Trasforma i pitch deck in video riutilizzabili guidati da avatar

Tick icon

Invia messaggi personalizzati su larga scala con video AI

Tick icon

Utilizza registrazioni dello schermo guidate da avatar per istruzioni rapide e chiare

Tick icon

Localizza video istantaneamente in oltre 175 lingue e dialetti

Tick icon

Qualifica i lead 24/7 con SDR AI interattivi che interagiscono

Tick icon

Mantieni i messaggi sempre nuovi con la semplice modifica sulla piattaforma

Gli standard più elevati di Fiducia
& Sicurezza

Da HeyGen, crediamo che la rivoluzionaria tecnologia AI debba essere accompagnata fin dall'inizio dagli standard più elevati di sicurezza ed etica. Il nostro dedicato team Trust & Safety assicura che i tuoi dati siano protetti e che la nostra intelligenza artificiale sia utilizzata in modo etico.

Sicurezza robusta

Sicurezza robusta

Dall'upload iniziale alla consegna finale, i tuoi dati sono protetti da protocolli leader del settore.

Conformità certificata

Conformità certificata

Completamente conforme agli standard SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework e AI Act.

Miglioramento continuo

Miglioramento continuo

Le nostre pratiche di sicurezza si evolvono proattivamente per anticipare e mitigare le minacce emergenti.

G24.8Oltre 1000 recensioni
Trust badgeTrust badgeTrust badgeTrust badgeTrust badge
eBook

Risorse

Osservazioni dal rapporto L&D del 2025

Pyne converte i test e attiva gli utenti

Questa storia di un cliente mostra come Pyne ha utilizzato HeyGen per aumentare di 10 volte il tasso di completamento delle demo dei prodotti e accelerare l'attivazione degli utenti in tutto il ciclo di vita del SaaS B2B.

Right arrow
Aumenta i ricavi con i video BOFU

Aumenta i ricavi con i video BOFU

Questa guida è un manuale pratico per i marketer che vogliono convertire potenziali clienti e mantenere i consumatori utilizzando contenuti video BOFU mirati con la piattaforma video AI di HeyGen.

Right arrow
Migliora i video di marketing e vendite

Migliora i video di marketing e vendite

Questa guida esplorerà il potere del video personalizzato per il marketing e i cinque principali casi d'uso che stimolano l'interazione, aumentano le conversioni e migliorano le relazioni con i clienti.

Right arrow

Prenota la tua demo di 30 minuti di HeyGen

Ottieni una panoramica personalizzata di HeyGen
Ascolta le storie di successo dei clienti
Scopri le opzioni di prezzo
CTA background

Hai domande? Abbiamo le risposte.

Cos'è esattamente un video di potenziamento delle vendite alimentato da intelligenza artificiale?

Un video di potenziamento delle vendite alimentato da intelligenza artificiale utilizza gli strumenti AI di HeyGen per video di vendita con voci sintetiche e avatar dall'aspetto umano. Questi video personalizzati aiutano i team di vendita a fornire una comunicazione coinvolgente e scalabile per attività di prospezione, dimostrazioni, proposte e follow-up, rendendo i video di vendita AI un modo efficace per distinguersi senza l'uso di telecamere, studi o produzioni complesse.

Come possono essere utilizzati i video di vendita AI in tutto il ciclo di vendita?

I video di vendita AI migliorano ogni fase: la ricerca di prospettive con video personalizzati, coinvolgendo gli acquirenti con dimostrazioni, accelerando le trattative attraverso proposte su misura, coltivando relazioni tramite l'outreach video AI e guidando le vendite aggiuntive post-vendita. Questa comunicazione coerente e scalabile aiuta gli addetti alle vendite a costruire fiducia, rafforzare le relazioni e concludere affari più rapidamente con messaggi video efficaci e simili a quelli umani su larga scala.

Perché HeyGen è il migliore per creare video di vendita con presentatori dall'aspetto umano?

HeyGen rende la creazione di video di vendita AI semplice con gli avatar più naturali, presentatori personalizzabili e voci sintetiche. Combinato con il supporto multilingue, rendering veloce e output di qualità da studio, HeyGen dà la possibilità ai team di creare video personalizzati per il contatto commerciale—professionali, autentici e consistenti—senza la necessità di attrezzature di registrazione, competenze di editing o lunghi processi di produzione.

Come fa l'IA a personalizzare i video di vendita per diversi potenziali clienti o account?

HeyGen personalizza i video di vendita AI inserendo campi dinamici come nomi, aziende o settori nei copioni. Questo rende il video outreach AI più incisivo, creando video personalizzati su larga scala. I rappresentanti consegnano messaggi che sembrano uno-a-uno senza dover ri-registrare, assicurando che ogni potenziale cliente riceva una comunicazione rilevante e coinvolgente, su misura per le loro esigenze e priorità.

Come creare video di contatto commerciale con presentatori virtuali personalizzabili.

Per creare video di prospezione commerciale AI, scegli un avatar HeyGen o un gemello digitale, scrivi il tuo script, personalizzalo con variabili e generalo istantaneamente con voci sintetiche. Questi video personalizzati possono essere condivisi tramite email, CRM o LinkedIn, rendendo la prospezione video AI professionale, coerente e scalabile, mantenendo al contempo autenticità e una forte presenza del marchio.

Come aiuta HeyGen a ridurre il tempo speso in chiamate di vendita?

Sì. Con HeyGen, puoi tradurre istantaneamente video di formazione in oltre 175 lingue e dialetti. Questo rende la tua formazione scalabile e accessibile in diverse regioni.

Cos'è un avatar interattivo e come posso utilizzarlo nelle vendite?

Gli avatar interattivi funzionano come SDR AI: possono rispondere alle FAQ, guidare gli acquirenti attraverso il tuo prodotto, qualificare i lead e fissare appuntamenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Puoi integrarli nel tuo sito web o nell'esperienza prodotto per scalare l'engagement in cima al funnel.

Quanto è facile aggiornare un video una volta creato?

Rimuovendo attrezzature costose, studi e team di produzione, HeyGen riduce sia i costi che i tempi di realizzazione, pur continuando a fornire video formativi professionali di alta qualità.

Inizia a creare video con l'AI

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con l'intelligenza artificiale video più innovativa.

CTA background