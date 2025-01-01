Smettila di ripeterti
Trasforma il tuo pitch più efficace in un video riutilizzabile guidato da un avatar utilizzando la funzionalità di conversione da PDF/PPT a video di HeyGen, così il tuo pitch parlerà per te, anche quando non sei nella stanza.
Le vendite dovrebbero essere rapide, ma la produzione video no. Con HeyGen, puoi trasformare le idee di vendita in video di qualità professionale all'istante, così il tuo team può concentrarsi sulla chiusura, non sulla creazione di contenuti.
Con la generazione di video basata su script personalizzati, puoi produrre istantaneamente introduzioni di vendita personalizzate, walkthrough di prodotti e follow-up in modo che il tuo team possa scalare i loro migliori messaggi senza muovere un dito.
Gli avatar interattivi fungono da SDR AI che coinvolgono i potenziali clienti in tempo reale, rispondendo alle domande, guidando gli acquirenti attraverso le offerte e prenotando incontri in qualsiasi momento della giornata.
Utilizza la registrazione dello schermo con sovrapposizione dell'avatar di HeyGen per creare rapidi e chiari tutorial che guidano i potenziali clienti attraverso le funzionalità complesse, risparmiando tempo sulle dimostrazioni dal vivo e aumentando la velocità di chiusura delle trattative.
Modifica facilmente i video per aggiornare le presentazioni e espanderti in nuovi mercati con traduzioni in oltre 175 lingue e dialetti, completi di doppiaggio AI e revisione.
Crea presentazioni di vendita scalabili e di grande impatto che educano gli acquirenti e fanno avanzare le trattative prima ancora di iniziare la chiamata.
Dalle presentazioni iniziali alle introduzioni pre-chiamata e ai riassunti post-incontro, distinguiti in ogni fase del processo di vendita con video personalizzati.
Gli avatar interattivi di HeyGen agiscono come SDR AI virtuali per rispondere alle domande dei potenziali clienti, qualificare i lead e fissare appuntamenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Crea presentazioni di vendita scalabili e di grande impatto che educano gli acquirenti e fanno avanzare le trattative prima ancora di iniziare la chiamata.
Dalle presentazioni iniziali alle introduzioni pre-chiamata e ai riassunti post-incontro, distinguiti in ogni fase del processo di vendita con video personalizzati.
Gli avatar interattivi di HeyGen agiscono come SDR AI virtuali per rispondere alle domande dei potenziali clienti, qualificare i lead e fissare appuntamenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Ripetere lo stesso discorso di vendita in ogni chiamata
Mazzi statici e contatti a freddo che non riescono a distinguersi
Ritardi nei follow-up a causa della creazione manuale dei contenuti
Produzione video costosa e lenta e tempistiche di localizzazione
Opportunità perse al di fuori dell'orario lavorativo
Incoerenze nella comunicazione tra rappresentanti e regioni
Trasforma i pitch deck in video riutilizzabili guidati da avatar
Invia messaggi personalizzati su larga scala con video AI
Utilizza registrazioni dello schermo guidate da avatar per istruzioni rapide e chiare
Localizza video istantaneamente in oltre 175 lingue e dialetti
Qualifica i lead 24/7 con SDR AI interattivi che interagiscono
Mantieni i messaggi sempre nuovi con la semplice modifica sulla piattaforma
Da HeyGen, crediamo che la rivoluzionaria tecnologia AI debba essere accompagnata fin dall'inizio dagli standard più elevati di sicurezza ed etica. Il nostro dedicato team Trust & Safety assicura che i tuoi dati siano protetti e che la nostra intelligenza artificiale sia utilizzata in modo etico.
Dall'upload iniziale alla consegna finale, i tuoi dati sono protetti da protocolli leader del settore.
Completamente conforme agli standard SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework e AI Act.
Le nostre pratiche di sicurezza si evolvono proattivamente per anticipare e mitigare le minacce emergenti.
Questa storia di un cliente mostra come Pyne ha utilizzato HeyGen per aumentare di 10 volte il tasso di completamento delle demo dei prodotti e accelerare l'attivazione degli utenti in tutto il ciclo di vita del SaaS B2B.
Questa guida è un manuale pratico per i marketer che vogliono convertire potenziali clienti e mantenere i consumatori utilizzando contenuti video BOFU mirati con la piattaforma video AI di HeyGen.
Questa guida esplorerà il potere del video personalizzato per il marketing e i cinque principali casi d'uso che stimolano l'interazione, aumentano le conversioni e migliorano le relazioni con i clienti.
Un video di potenziamento delle vendite alimentato da intelligenza artificiale utilizza gli strumenti AI di HeyGen per video di vendita con voci sintetiche e avatar dall'aspetto umano. Questi video personalizzati aiutano i team di vendita a fornire una comunicazione coinvolgente e scalabile per attività di prospezione, dimostrazioni, proposte e follow-up, rendendo i video di vendita AI un modo efficace per distinguersi senza l'uso di telecamere, studi o produzioni complesse.
I video di vendita AI migliorano ogni fase: la ricerca di prospettive con video personalizzati, coinvolgendo gli acquirenti con dimostrazioni, accelerando le trattative attraverso proposte su misura, coltivando relazioni tramite l'outreach video AI e guidando le vendite aggiuntive post-vendita. Questa comunicazione coerente e scalabile aiuta gli addetti alle vendite a costruire fiducia, rafforzare le relazioni e concludere affari più rapidamente con messaggi video efficaci e simili a quelli umani su larga scala.
HeyGen rende la creazione di video di vendita AI semplice con gli avatar più naturali, presentatori personalizzabili e voci sintetiche. Combinato con il supporto multilingue, rendering veloce e output di qualità da studio, HeyGen dà la possibilità ai team di creare video personalizzati per il contatto commerciale—professionali, autentici e consistenti—senza la necessità di attrezzature di registrazione, competenze di editing o lunghi processi di produzione.
HeyGen personalizza i video di vendita AI inserendo campi dinamici come nomi, aziende o settori nei copioni. Questo rende il video outreach AI più incisivo, creando video personalizzati su larga scala. I rappresentanti consegnano messaggi che sembrano uno-a-uno senza dover ri-registrare, assicurando che ogni potenziale cliente riceva una comunicazione rilevante e coinvolgente, su misura per le loro esigenze e priorità.
Per creare video di prospezione commerciale AI, scegli un avatar HeyGen o un gemello digitale, scrivi il tuo script, personalizzalo con variabili e generalo istantaneamente con voci sintetiche. Questi video personalizzati possono essere condivisi tramite email, CRM o LinkedIn, rendendo la prospezione video AI professionale, coerente e scalabile, mantenendo al contempo autenticità e una forte presenza del marchio.
Sì. Con HeyGen, puoi tradurre istantaneamente video di formazione in oltre 175 lingue e dialetti. Questo rende la tua formazione scalabile e accessibile in diverse regioni.
Gli avatar interattivi funzionano come SDR AI: possono rispondere alle FAQ, guidare gli acquirenti attraverso il tuo prodotto, qualificare i lead e fissare appuntamenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Puoi integrarli nel tuo sito web o nell'esperienza prodotto per scalare l'engagement in cima al funnel.
Rimuovendo attrezzature costose, studi e team di produzione, HeyGen riduce sia i costi che i tempi di realizzazione, pur continuando a fornire video formativi professionali di alta qualità.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con l'intelligenza artificiale video più innovativa.