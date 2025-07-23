Welcome to Your Small Business AI Video Jumpstart Guide
Want to create more video content but feel held back by limited time, budget, or production resources? You’re not alone. The good news? With HeyGen, you can easily create, translate, and repurpose videos that look professional, without the high costs or long turnaround times of traditional production.
המדריך הזה נבנה במיוחד עבור בעלי עסקים קטנים ויזמים שרוצים להגדיל את המותג שלהם, להגיע ללקוחות חדשים ולהרחיב את יצירת התוכן. תלמד איך לעבור מרעיון לסרטון מוכן במהירות. בלי מצלמות, בלי סטודיו ובלי צורך בטאלנט על המסך!
אל תפספס את תרגיל יצירת הווידאו המעשי בקטע Making Your First Video. הוא נועד לעזור לך ללמוד דרך עשייה ולהיכנס לקצב במהירות.
Top Use Cases: How Small Businesses Are Using HeyGen
HeyGen היא הרבה יותר מכלי וידאו. זו מנוע יצירתי שנבנה עבור מקצוענים שצריכים לזוז מהר, להגדיל את היקף התוכן ולהשיג תוצאות בלי להתפשר על איכות. מקורסים רב־לשוניים ועד מודעות לרשתות חברתיות – כך עסקים קטנים ויזמים מכל הסוגים משתמשים ב‑HeyGen כדי ליצור סרטוני וידאו בעלי אימפקט גבוה בקנה מידה גדול.
קורסי למידה
Perfect for: educators, consultants, coaches, wellness professionals, product education
- איך Anneleen Bru, מחנכת אונליין ומומחית להתנהגות חתולים מ-Happy Cats, הגיעה לקהלים גלובליים חדשים בעזרת אווטארים ותרגום של HeyGen
- איך מדריכת אמנויות הלחימה Kung Fu Kendra צמצמה בצורה דרמטית את שעות הפקת הווידאו שלה, ובמקביל הגיעה לקהל גלובלי חדש בעזרת אווטארים ותרגום של HeyGen
מודעות וידאו
Perfect for: marketing brands, businesses or services
- איך Ask The Agent הגדילה לידים מלקוחות חדשים באמצעות בניית אמון והצגת המותגים האישיים של סוכני נדל״ן בקנה מידה גדול
- איך אמנית הריינסטון Crystal Ninja השתמשה בסרטוני AI כדי להשיק חנות קמעונאית, אתר אי-קומרס, מרכז לימודי VIP ואירועים
Social Influencer Videos
Perfect for businesses that thrive on social proof: product-based businesses (skincare, decor, etc.), service-based businesses (real estate, coaches, consultants), niche or passion-based businesses (pet brands, eco-conscious companies)
- How martial arts instructor Kung Fu Kendra expanded her courses’ reach with multilingual social media promotion
- איך Reply.io חיזקה את הנוכחות של המנכ״ל שלה ב-TikTok עם אווטאר ה-HeyGen ההיפר-ריאליסטי שלו
למה וידאו הוא קריטי לצמיחה של עסקים קטנים היום
האתגר
- גיוס צוות או מיקור חוץ של יצירת וידאו יקרים מדי וגוזלים יותר מדי זמן
- לצלם את עצמך לוקח שעות שאתה יכול להשקיע בניהול העסק שלך
- You need content that works across platforms and languages, not just one
What AI Video Unlocks
מהירות, סקיילביליות וחיסכון בעלויות
זמן הפקת קורסי הווידאו קוצר מ־4 שבועות ל־15 דקות לכל סרטון, בזכות אנלין ברו, מומחית להתנהגות חתולים ומדריכה אונליין ב־Happy Cats
Localization
Marketing and courses in 6+ languages offered by Kung Fu Kendra by using HeyGen’s translation features
Personalization
מאות מאנשי המקצוע בתחום הנדל״ן ב־Ask The Agent יצרו הרבה יותר הזדמנויות ללקוחות חדשים בזכות סרטוני מיתוג אישי עם אווטארים של HeyGen
רוצה להעמיק עוד?
→ אסטרטגיית שיווק וידאו עם בינה מלאכותית eBook
→ 5 דרכים להיות יעיל יותר עם תקציב השיווק שלך eBook
יצירת סרטון ה-AI הראשון שלך
הקדמה
חדש בווידאו או מנסה את HeyGen בפעם הראשונה? אתה לגמרי יכול לעשות את זה. החלק הזה יעבור איתך שלב אחרי שלב כדי לעזור לך ליצור וידאו מעולה, מהר.
אוהב ללמוד דרך עשייה?
בחר סוג וידאו למעלה כדי לפתוח טמפלייט מוכן ב-HeyGen ולעקוב צעד־אחר־צעד תוך כדי.
שואף ליותר?
אנחנו מתים על זה! לדלג ישר אל שלב 4: לבחור את דובר ה‑AI המתאים בתור אווטאר וליצור אווטאר AI משלך – התאום הדיגיטלי וכוכב הווידאו העתידי שלך.
עוד לא מוכן לקפוץ למים?
הכול טוב. תעבור עכשיו על השלבים בזריזות ותחזור למדריך המלא כשתהיה מוכן.
Ready to get started? Begin with this 2-minute tour of HeyGen’s AI Studio Editor, and then let’s dive in!
למידע נוסף, אפשר לעקוב אחרי מדריכי הווידאו שלנו צעד־אחר־צעד
→ HeyGen Academy: 101
סקירה רחבה של כל הפיצ׳רים של HeyGen
→ HeyGen Academy: סטודיו AI
deeper dive into video editing
שלב 1: הגדרת סביבת העבודה שלך ב‑HeyGen להתרחבות בקנה מידה גדול
יזמים חכמים לא מתחילים מאפס כל פעם מחדש – הם בונים מערכות שגדלות יחד איתם.
עם HeyGen קל לשמור על הווידאו שלך בהתאם למותג על ידי הגדרת Brand Kit כדי להשתמש בפונטים, בצבעים, בלוגואים ובנכסים שלך באופן אוטומטי.
פשוט להדביק את ה-URL של החברה כדי להתחיל, או להעלות את רכיבי המותג ידנית.
ממהר? אין בעיה. תמיד אפשר לחזור ולסיים את השלב הזה אחר כך.
טיפ מקצועי
ברגע שערכת המותג שלך מלאה בצבעי המותג, אפשר בקלות לעדכן את רוב תבניות HeyGen כך שיתאימו. פשוט להחליף לצבעים שלך כדי שכל וידאו יישאר ממותג, או ללחוץ על כפתור Shuffle Colors כדי ש-HeyGen תחליף אותם אוטומטית.
שלב 2: הגדרת האסטרטגיה שלך
לפני שקופצים ליצירת וידאו, כדאי לעצור רגע ולהבהיר את מטרת העסק, הקהל, הפלטפורמה, והמסר. זה יעזור ליצור סרטונים שלא רק נראים מעולה, אלא גם באמת עובדים בשביל השורה התחתונה שלך.
מטרת העסק
מה אתה רוצה שהווידאו הזה ישיג עבור העסק שלך?
דוגמאות: להגדיל מכירות, להסביר את השירות שלך, להכשיר לקוחות, להעלות מעורבות, לבנות אמינות
קהל יעד
למי הסרטון הזה מיועד? מה חשוב להם, ובאיזה שלב במסע שלהם עם העסק שלך הם נמצאים?
Examples: first-time visitors to your website, returning customers who need help with your product, DIYers who follow you on Instagram
ערוץ הפצה ראשי
איפה אנשים יראו את הווידאו הזה?
דוגמאות: Instagram Reels, YouTube, דף נחיתה ב‑Shopify, ניוזלטר במייל, מודעות Facebook
מסר או הוק
איזו בעיה אתה פותר, ואיך תמשוך את תשומת הלב כבר בשניות הראשונות?
דוגמאות: "קרה לך שאחרי אימון קשוח אתה לא רואה תוצאות ותוהה למה?" או "מחפש את נכס החלומות שלך, אבל לא יודע מאיפה להתחיל?"
טיפ מקצועי
צריך חוות דעת נוספת על האסטרטגיה שלך? עבור ל-ChatGPT, Claude או לכל כלי אחר שתבחר והזן את הפרומפט הבא:
"אני מתכנן קמפיין וידאו שיווקי עבור [product/service]. המטרה שלי היא [goal], קהל היעד שלי הוא [audience], אני אפיץ אותו ב-[channel], והמסר או ההוק המרכזי הוא: [hook]. אתה יכול לתת לי פידבק על כמה זה ברור ואפקטיבי ולהציע שיפורים אפשריים?"
שלב 3: כתיבת התסריט
Your script is the backbone of a great video ad or clear, effective learning experience.
לסרטון פרומו או מודעה, ככה להפוך אותו למשהו שבאמת עובד:
- Start with a strong hook (the first 3-5 seconds matter most) that illustrates a common pain point or value proposition.
- סיים עם CTA ברור (קריאה לפעולה), למשל הפניה לאתר שלך, להצעה חדשה ועוד.
- להשתמש בשפה פשוטה ומדוברת, לפנות ישירות ובצורה ברורה לקהל שלך.
לסרטון לימודי, ככה עושים את זה נכון:
- להתחיל עם הקשר ורלוונטיות למשל תרחיש, שאלה או אתגר נפוץ שממחישים למה הנושא חשוב. זה יוצר מוטיבציה ומחויבות של הלומדים.
- לשמור על מבנה ברור ומיקודולפרק את התוכן לשלבים הגיוניים וקלים למעקב, בקצב ברור ואחיד.
- Use simple, conversational language, speaking directly and clearly to the learner.
- לחזק את הדברים המרכזיים והצעדים הבאיםעל ידי סיום בסיכום קצר ופשוט, הזמנה לחשוב על מה שנלמד או ליישם אותו, או הפניה ברורה למודול או למשאב הבא.
Pro Tip
רוצה להתקדם מהר יותר? כנס לעמוד Best Practices הבא לקבלת הנחיות לשימוש בכלים כמו ChatGPT כדי לכתוב את התסריט שלך.
עדיין לא בטוח מאיפה להתחיל? הנה כמה תבניות לדוגמה בשביל ההשראה.
אם אתה עובד לפי השלבים ב-HeyGen, הסקריפטים האלה כבר מובנים בתוך הטמפלייט שלך.
גישה לטמפלייטים שכוללים את הסקריפטים האלה כאן:
סרטון אינפלואנסר לרשתות חברתיות
לחקור טמפלטים לסקריפטים ועוד טיפים לסוגי וידאו שיווקיים פופולריים
→ מודעות וידאו
→ סרטוני משפיענים לרשתות חברתיות
→ סרטוני How-To
→ סרטוני הסבר על מוצר
להעמיק עוד בכתיבת תסריטים
שיטות מומלצות: לכתוב תסריטים טובים ומהירים יותר עם בינה מלאכותית
ניהול עסק אומר שאתה עושה המון דברים במקביל, אז למה לא לתת ל‑AI לעזור לך לכתוב תסריטי וידאו מהר ובצורה יעילה יותר? כלים כמו ChatGPT, Claude ו‑Gemini יכולים לעזור לך לקבל תסריטים איכותיים בדקות במקום שעות. ככה להפיק מהם את המקסימום.
שלב 1: להתחיל עם פרומפט ברור
- הסבר ל-AI איזה סוג וידאו אתה יוצר ומה אתה רוצה שהוא יעשה עבור העסק שלך. כלול פרטים כמו:
- The type of video (e.g. educational course module, social ad, etc.)
- למי זה מיועד (לדוגמה, לקוחות חדשים, מנויי ניוזלטר)
- מה אתה רוצה שהווידאו ישיג (למשל להגדיל הרשמות, לענות על שאלות נפוצות, להציג את המותג שלך)
- הטון או הסגנון (למשל ידידותי, מקצועי, כיפי)
פרומפט לדוגמה:
"כתוב תסריט וידאו באורך 60 שניות עבור מודעת נכס יוקרה שמיועדת לקונים שמגיעים מחוץ לעיר. הטון צריך להיות בטוח ומקצועי. סיים בקריאה לפעולה להזמנת סיור וירטואלי."
שלב 2: להוסיף נקודות מפתח לדיבור
Want a more accurate, on-brand script? Include a few quick bullet points about what to highlight.
דוגמה:
- שם המוצר/השירות
- הצעת ערך מרכזית או פיצ׳ר עיקרי
- קריאה לפעולה
פרומפט לדוגמה:
"כלול את הנקודות הבאות: 123 Bayview Drive הוא נכס משופץ לחלוטין עם 4 חדרי שינה ו-3 חדרי רחצה, נוף לים ומטבח שף. מושלם לעובדי רימוט שעוברים לגור בחוף. קריאה לפעולה: לקבוע סיור פרטי כבר היום."
שלב 3: לבקש את הפורמט הנכון
Tell the AI how you’ll be delivering the video. This helps shape the tone and style.
דוגמה:
- A spoken script delivered by the founder
- יופץ ב-Instagram Reels
- טון קליל ואנושי
Sample prompt:
"Write this as a spoken script delivered by my AI avatar for Instagram Reels. Keep it friendly, clear, and engaging."
שלב 4: סקירה וכיוונון
להדביק את הסקריפט בתוך HeyGen, לעשות תצוגה מקדימה עם האווטאר שלך ולהקשיב. זה נשמע כמוך? אם לא, לכוונן אותו עם פרומפטים המשך כמו:
- Make it more conversational
- להוסיף הוק שתופס את תשומת הלב בשלוש השניות הראשונות
- להפוך את זה לגרסה קצרה יותר של 30 שניות לרשתות חברתיות
- להוסיף נתון מהיר על השכונה
- נסה שלוש גרסאות ל-CTA הסופי
להעמיק עוד בכתיבת סקריפטים
→ איך לכתוב תסריטי וידאו מנצחים עם AI: המדריך למשווק המודרני (eBook)
שלב 4: לבחור את אווטאר ה‑AI המתאים
הדמות שמדברת בסרטון קובעת את הטון. אפשר לבחור Public Avatar מוכן לשימוש, ליצור Custom Avatar שמתאים למותג שלך, או בשביל נגיעה אישית מקסימלית, ליצור את התאום הדיגיטלי שלך בדקות עם יכולת ה־Hyper Realistic Avatar של HeyGen!
HeyGen offers multiple options for creating Custom Avatars. Click the links below to dive into the details further.
Avatar Type
You'll Need
You'll Get
הכי מתאים ל
סרטון הדרכה של 2–5 דקות
מראה, תנועה, קול וסנכרון שפתיים הכי מציאותיים, מבוססי סרטון האימון שלך
תאום דיגיטלי היפר־ריאליסטי
10–15 תמונות
מראה ריאליסטי המבוסס על התמונות שלך, עם תנועות, קול וסנכרון שפתיים שנוצרים בעזרת AI
Realistic digital twin
פרומפט טקסטואלי
מראה, תנועה, קול וסנכרון שפתיים שנוצרים כולם בעזרת AI
דמויות בדיוניות בסגנונות אנימציה ריאליסטיים או משתנים
Avatar IV (new!)
תמונה אחת
מראה ריאליסטי מאוד המבוסס על תמונה, עם תנועה, קול וסנכרון שפתיים שנוצרים באמצעות AI. נדרש שימוש בקרדיטים כדי ליצור.
סרטונים עד 30 שניות, כולל סנכרון שפתיים למוזיקה
שיטות מומלצות: איך ליצור אווטאר מותאם אישית מושלם
מוכן ליצור אווטאר מקצועי וחי־אמיתי עם אינסוף אפשרויות התאמה אישית? עיין במשאבים למטה לקבלת טיפים, שיטות עבודה מומלצות וסיכום מהיר של מה שתצטרך כדי להתחיל.
כשיוצרים אווטאר מותאם אישית, חשוב לזכור: איכות שנכנסת = איכות שיוצאת. ככל שהתמונות, הסרטונים והפרומפטים הכתובים שלך יהיו טובים יותר, כך האווטאר שלך ייראה מציאותי ומלוטש יותר.
כל מה שנמצא בווידאו האימון של ה‑Hyper Realistic Avatar שלך – מהמחוות ועד הבעות הפנים או האינטונציה בקול – ישתקף בתוצאה הסופית.
סוג אווטאר
מה צריך
שיטות עבודה מומלצות
סרטון הדרכה של 2–5 דקות
10–15 תמונות
צור אווטאר
פרומפט טקסטואלי
אם אתה חדש בכתיבת פרומפטים, שווה לבדוק את שיטות העבודה המומלצות לכתיבת פרומפטים
Avatar IV (חדש!)
תמונה אחת
תמונה אחת שבה רק המצולם, מוארת היטב וברזולוציה טובה
טיפ מקצועי
Use HeyGen’s Generating Looks feature to switch your avatar’s pose, surroundings or attire with nothing but a text prompt.
רוצה להעמיק עוד?
שיטות מומלצות: יצירת קולות AI מותאמים אישית באיכות גבוהה
ל־HeyGen יש ספרייה ענקית של קולות AI מוכנים ביותר מ־175 שפות, ניבים וטונים רגשיים, אבל לפעמים הווידאו המושלם דורש קול מותאם אישית. הנה שלוש דרכים ליצור קולות מותאמים אישית.
סוג קול מותאם אישית
שיטת יצירה
פלט
הכי מתאים ל
אוטומטי בעת יצירת אווטאר היפר-ריאליסטיאו
שיבוט קול ריאליסטי המבוסס על הקול והאינטונציות האמיתיים שלך, עם תמיכה במגוון רגשות.
שיבוט קול שנשמע בדיוק כמוך
פרומפט טקסט שמגדיר מאפיינים (גיל, מבטא, מגדר, טון, גובה קול, רגש)
קול שנוצר לחלוטין על ידי AI לפי פרומפט.
קול בדיוני או קולות עם אופי מודגש במיוחד
שירות קול AI חיצוני (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
שיבוט קול ריאליסטי שמבוסס על הקול האמיתי שלך ועל האינטונציות שלך. אפשרויות הכוונון העדין משתנות בין שירותים. אופציה מצוינת ליצירת תאום דיגיטלי, אבל בדרך כלל דורשת תשלום נוסף.
שיבוט קול שנשמע בדיוק כמוך
כדי לקבל איכות קול מקסימלית, חשוב להתחיל מאודיו מקור איכותי. כך אפשר להקליט הקלטה מצוינת:
• להשתמש במיקרופון או סמארטפון איכותי, במרחק 6–8 אינצ׳ מהפה
• להקליט בחלל שקט וללא רעשי רקע
• לדבר ברור עם הפסקות טבעיות והבעה רגשית עדינה
• להעלות כמה דוגמאות שונות עם גוונים רגשיים שונים כדי לקבל יותר גמישות (עבור HeyGen Custom Voice Clones בלבד)
רוצה להעמיק עוד?
→ המדריך המלא לשיבוט קול מותאם אישית היפר־ריאליסטי
שיטות עבודה מומלצות: פרומפטים ברמה מקצועית
פרומפטינג הוא תהליך של ניסוח מדויק וחוזר של הוראות טקסט (נקראות פרומפטים) שמשמשות להכוונת כלי בינה מלאכותית ליצירת תוכן מאפס, כמו תמונות, תנועה או אודיו.
פרומפטינג היא מיומנות חזקה לכל יוצר AI. בשילוב עם HeyGen, פרומפטינג פותחת אינסוף דרכים ליצור סרטונים עוצמתיים שבהם רק הדמיון שלך מגביל אותך! להתכונן לניסוי, משחק וטיוב מתמשך.
פיצ׳ר
פונקציה
שימושים מומלצים
לשנות את הפוזה, הסביבה או הלבוש של אווטאר מותאם אישית
להחיות אווטארים מתמונות
יצירת אווטארים מותאמים אישית (ריאליסטיים או מונפשים)
יצירת קולות מותאמים אישית
שיטות מומלצות לכתיבת פרומפטים
להיות ספציפי
ככל שתתאר בצורה ברורה יותר מה אתה רוצה (טון, מראה, מחווה, רגש), כך ה‑AI יוכל להתאים טוב יותר לחזון שלך.
להתחיל עם מבנה ברור
להשתמש במבנה עקבי: מה, מי, איפה, איך. זה תקף לוויז׳ואלים, לטון הדיבור ולכיוון התנועה.
להוסיף הקשר וכוונה
תן ל‑AI להבין מה המטרה: זה לדמו מוצר? מודעת סושיאל? טיוטוריאל? הקשר ברור עוזר להתאים את התוצאה.
להשתמש בשפה תיאורית
להשתמש בתארים שמעבירים רגש, סגנון או בהירות (למשל: "בטוח", "מינימליסטי", "אנרגטי", "קצב רגוע").
לשפר וללטש
אל תסתפק בניסיון הראשון. שינויים קטנים בפרומפט יכולים להביא לתוצאות טובות בהרבה בכל סוגי המדיה!
שיטות עבודה מומלצות לכתיבת פרומפטים יכולות להשתנות מעט בהתאם למה שאתה יוצר
חקור את המשאבים למטה כדי להעמיק בכל סוג ולקבל את המקסימום מהפרומפטים שלך!
שלב 5: ליצור וללטש את הסצנות שלך ב‑AI Studio
עכשיו כשהסקריפט והאווטאר שלך מוכנים, זה הזמן להחיות את המסר שלך בעורך ה‑AI Studio של HeyGen, שבו קל להתאים אישית, לשדרג וללטש כל חלק מהווידאו שלך – בלי צורך בניסיון בעריכה!
- לעצב את הסצנות שלך תוך דקות בעזרת Brand Kit או טמפלייטים שהגדרת בשלב 1.
- חזק את המסר שלך עם טקסט או ויז׳ואלים על המסך והגדר שהם יופיעו או ייעלמו בעזרת אנימציות.
- עיין בספריית המדיה הסטוק של HeyGen כדי למצוא סרטוני b-roll איכותיים ללא תמלוגים.
- השתמש ב־Premium Scene Transitions כדי לתת לוידאו שלך מראה חלק ומקצועי.
- להוסיף ולהתאים כתוביות כדי להפוך את הסרטונים שלך למעניינים ונגישים יותר.
- תרגם את הסרטונים שלך כדי להגיע ללומדים, לצוותים ולקהלים ברחבי העולם
טיפ מקצועי
צור ובצע A/B טסטינג על כמה גרסאות של הסרטונים שלך כדי לשפר ביצועים, להניע תוצאות ולהגדיל המרות.
מוכן לערוך כמו מקצוען?
→ HeyGen Academy: AI Studio, קורס וידאו מעמיק שמסביר את יכולות העריכה של HeyGen
Best Practices: Adjust Pronunciation, Emotions, and Intonations
צריך שהאווטאר שלך ישמע בדיוק כמו שצריך? HeyGen נותנת לך כלים חזקים לכוונון מדויק של דיבוב קולי, כדי לקבל סאונד טבעי, מדויק וממש נאמן למציאות.
פיצ׳ר
פונקציה
שימושים אפשריים
להוסיף הפסקות ולהתאים את ההגייה של מילים ספציפיות ישירות בפאנל הסקריפט
להעלות או להקליט אודיו עם הטון, הקצב וההגייה שאתה רוצה, ולתת לכל אווטאר להעביר אותו בקול שלו
לעצב את הרגש והטון של התסריט בלחיצת כפתור
הרחב את טווח היכולות של הקול המותאם אישית שלך על ידי העלאת הקלטות נוספות בגוונים רגשיים שונים, ובחר בכל רגע את זו שמתאימה לו ביותר
רוצה לראות איך זה עובד בפועל?
אסטרטגיות להגדלת ההשפעה שלך
בין אם אתה נכנס לשווקים חדשים, בודק מה עובד או מתאים תוכן לקהלים שונים, שיטות העבודה המתקדמות והכלים האלה יעזרו לך להגדיל את ההשפעה שלך בדיוק מירבי.
להתרחב גלובלית עם תרגום
ללמוד איך לתרגם ולוקליזציה של הסרטונים שלך ליותר מ־175 שפות וניבים, בלי צורך בדיבוב או שחקני קול.
להשתמש בפיצ׳ר Brand Voice של HeyGen כדי לשמור על עקביות בסרטונים מתורגמים, על ידי התאמה אישית של איך מילים מסוימות מטופלות (למשל, הגיית שמות מותג, כפייה או חסימה של תרגום למונחים מסוימים).
משתמשי תוכניות Enterprise ו‑Team יכולים גם לערוך ישירות את הסקריפטים המתורגמים בעזרת פיצ׳ר Proofread שלנו.
צריך השראה? לראות איך Trivago השתמשה ב‑HeyGen כדי לבצע לוקליזציה של פרסומות טלוויזיה בו־זמנית ב‑30 שווקים.
לתמוך בניהול שינוי עם תוכן גמיש ומתעדכן
השינוי הוא קבוע וחומרי הלמידה שלך צריכים לעמוד בקצב. בין אם אתה מרענן מודול קורס מלא או מעדכן סרטון הדרכה יחיד, הפקה מסורתית של תוכן עם צילום מחדש ועריכה יכולה להפוך אפילו עדכון קטן לפרויקט כבד ומסורבל.
עם HeyGen, עדכון סרטונים לוקח דקות, לא ימים. אפשר להחליף תסריטים, לערוך טקסט, לשנות ויז׳ואלים וליצור גרסאות חדשות בכמה קליקים. בלי צווארי בקבוק. רק וידאו מהיר וגמיש שעוזר ללומדים שלך להסתגל באותה מהירות שבה הארגון שלך זז. למד עוד על שימוש ב־HeyGen לניהול שינוי.
פרסונליזציה בקנה מידה גדול
Add a personal touch to your email campaigns, sales outreach, or customer support with Personalized Videos. By using dynamic elements, like the viewer’s name or details tailored to their interests, you can create a unique, more engaging experience for each person.
אווטאר אינטראקטיבי
בין אם למכירות, שירות לקוחות או הדרכה, Interactive Avatars הופכים סרטוני וידאו חד־כיווניים לשיחות דינמיות דו־כיווניות. זו דרך חזקה להגדיל מעורבות, ליצור חוויות מותאמות אישית ולהניע לפעולה.
מחפש השראה? תראה איך getitAI מגדילה מכירות איקומרס עם חוויות קנייה חיות ומותאמות אישית.
שימוש מספר 1: קורסי למידה
בין אם אתה נכנס לשווקים חדשים, בודק מה עובד או מתאים תוכן לקהלים שונים, שיטות העבודה המתקדמות והכלים האלה יעזרו לך להגדיל את ההשפעה שלך בדיוק מירבי.
סיפורי לקוחות ודוגמאות
מדריכת Happy Cats אונליין הגדילה את יצירת הקורסים בעזרת אווטארים
Kung Fu Kendra קיצרה את זמן הפקת הווידאו והגיעה לקהלים גלובליים
HeyGen Academy: קורס וידאו מעשי ל-AI Studio
מתאים במיוחד ל
מחנכים, יועצים, מאמנים, אנשי מקצוע בתחום הוולנס, הדרכת מוצר
שיטות עבודה מומלצות
לחלק את התוכן לקטעים קצרים שקל לעכל
כדאי לשמור כל שיעור קצר וממוקד, רצוי 3 עד 7 דקות, כדי שיהיה לקהל שלך קל יותר לעקוב, לחזור אליו ולזכור את התוכן.
להשאיר את הסקריפט ברור ושיחתי
אל רק ללמד—להתחבר. להשתמש בשפה יומיומית, לפשט מונחים טכניים ולהחיות רעיונות בעזרת סיפורים או דוגמאות מהעולם האמיתי.
להיות מכוון במידיות החזותיות
השתמש באווטארים מציגים לצד הקלטות מסך, דמוים או גרפיקות תומכות כדי להפוך את התוכן שלך לדינמי יותר וקל יותר להבנה.
להוסיף אינטראקטיביות קלה
Encourage engagement with quick knowledge checks, reflection prompts, or simple exercises. Even a one-question quiz can boost retention.
לעדכן בקלות תוך כדי צמיחה
להשתמש ב‑HeyGen כדי לעדכן ולרענן תוכן לפי פידבק או שינויים במוצר, בלי צורך לצלם מחדש הכל מההתחלה.
יכולות מובילות
- אנימציות: הוסף טקסט או אלמנטים ויזואליים מונפשים כדי להדגיש שלבים חשובים, לחזק את הלמידה ולשמור על מעורבות הצופים.
- טמפלייטים: לייעל את תהליך היצירה ולשמור על אחידות. אל תשכח שאפשר להתאים את הטמפלייטים המובנים של HeyGen לצבעי המותג שלך!
- Generate Looks: השתמש בפרומפטים טקסטואליים כדי להתאים את הלבוש, הסביבה או התנוחה של אווטאר המדריך שלך לנושא או לקהל
טיפ מקצועי
אם סרטון ההדרכה שלך צריך ויז׳ואלים נוספים כמו הקלטות מסך, ודא שהם תואמים לתסריט שלך. התחל בכתיבת התסריט, ואז השתמש בכפתור התצוגה המקדימה כדי לנגן את האודיו בזמן שאתה מקליט את המסך בסנכרון עם הקריינות, כדי לקבל תזמון מושלם.
רוצה להעמיק עוד?
→ להעמיק עוד עם המדריך המעשי לאנשי L&D שלנו בפורמט eBook
→ לבקר במדריך המפורט שלנו שלב-אחר-שלב ליצירת קורסי למידה מרתקים
שימוש לדוגמה #2: מודעות וידאו
סיפורי לקוחות ודוגמאות
Ask The Agent בנתה אמון כדי להגדיל לידים של לקוחות חדשים
סרטוני AI עזרו ל‑Crystal Ninja להשיק פעילות קמעונאות, אי‑קומרס, הדרכה ואירועים
הסופר ג׳ייסון פלטס קידם את הספר שלו עם סרטוני אווטאר
מתאים במיוחד ל
מיתוג ושיווק של מותגים, עסקים או שירותים
שיטות עבודה מומלצות
- שמור על סרטונים קצרים. כוון לאורך של פחות מ־60 שניות כדי לשמור על תשומת הלב ולהגדיל את הסיכוי שהקהל שלך יצפה עד הסוף.
- להוביל עם הערך. לשתף מיד את המסר או היתרון המרכזי שלך. אל לחכות עד הסוף כדי להסביר מה יוצא להם מזה.
- התאם את המסר שלך למטרה שלך.התאם את סגנון הווידאו, האורך והקריאה לפעולה לפי המקום שבו הוא יוצג, בין אם זה Instagram Reel, דף נחיתה באתר או אימייל ללקוח.
- תחשוב קודם על מובייל. רוב האנשים יצפו דרך הטלפון, אז תשמור על פריימינג הדוק, קצב מהיר וויז׳ואלים שקל לעקוב אחריהם.
- תן לעריכות שלך לקפוץ לעין.השתמש באנימציות טקסט פשוטות, בצילומי מוצר או בדוגמאות מלקוחות כדי שהווידאו שלך לא ירגיש שטוח או סטטי.
- לבחון ולשפר לאורך זמןנסה גרסאות שונות של ההוק, המסר או ה-CTA שלך כדי לראות מה מביא הכי הרבה קליקים, שיחות או מכירות, ואז לעשות יותר ממה שעובד.
פיצ׳רים מובילים
- הטמעת מוצרים: הוסף מוצרים פיזיים לסרטוני הווידאו שלך בלחיצה אחת.
- Generate Looks: להפוך את האווטאר שלך לדינמי יותר על‑ידי שינוי התנוחה, הסביבה או הלבוש שלו בעזרת פרומפט טקסט בלבד.
טיפ מקצועי
הנה מבנה תסריט מוכח שעובד, מהיוצר לתוכן ברשתות החברתיות ג׳ורג׳ "GG" גוסלנד מ-Favoured:
- Hook – משהו ויזואלי מוזר או לא צפוי.
- בעיה – אילו אתגרים הצופה שלך חווה?
- פתרון – איך המוצר או השירות מקל על האתגרים האלה?
- USPs – כלומר "unique selling point" (הצעת ערך ייחודית). הצג את הפיצ׳רים שבאמת בולטים!
- CTA – תמיד לתת לצופים פעולה להמשך.
מוכן לעלות שלב?
→ לצפות במדריך צעד-אחר-צעד ליצירת מודעות וידאו
→ להעמיק ב־HeyGen’s 5 דרכים לשפר את מודעות הווידאו והביצועים שלך (ebook)
שימוש לדוגמה #3: וידאו לאושיית רשת
סיפורי לקוחות ודוגמאות
2 איך מדריכת אמנויות הלחימה Kung Fu Kendra הרחיבה את החשיפה לקורסים שלה בעזרת קידום רב־לשוני ברשתות חברתיות
איך Reply.io חיזקה את הנוכחות של המנכ״ל ב‑TikTok עם האווטאר שלו ב‑HeyGen
Favoured מגדילה תוכן UGC פי 6 עם HeyGen כדי לפתוח גם כמות וגם איכות
מתאים במיוחד ל
עסקים שמבוססים על הוכחות חברתיות, כולל: עסקים מבוססי מוצר (טיפוח עור, עיצוב לבית וכו׳), עסקים מבוססי שירות (נדל״ן, מאמנים, יועצים), ועסקים נישתיים או מבוססי תשוקה (מותגי חיות מחמד, חברות אקולוגיות).
שיטות עבודה מומלצות
- לתפוס את הצופים מהר.לשאוף למשוך את תשומת הלב כבר ב־1–2 השניות הראשונות בעזרת תנועה, טקסט מודגש או ויז׳ואל חזק.
- לעצב לסיילנט אוטופליי. השתמש בכתוביות, שכבות טקסט וסיפור חזותי, כי הרבה משתמשים צופים בלי סאונד.
- להשאיר את זה קצר. פחות זה יותר. לכוון לאורך של פחות מ־15–30 שניות ב‑TikTok, Instagram Reels או YouTube Shorts. אפשר להתאים את מהירות הקריינות בהגדרות הקול המתקדמות.
- למסגר את זה לפיד.השתמש בפורמט אנכי (9:16) או ריבועי בהתאם לפלטפורמה. הימנע מפורמט אופקי אלא אם אתה מעלה ל-YouTube.
- להוביל עם ה״אהא״.להבליט מוקדם את השינוי, היתרון או האפקט הרגשי – לא רק את הפיצ׳רים של המוצר.
- תן לזה להיראות מקומי. השתמש בטרנדים של הפלטפורמה, בעריכות מהירות בסגנון קריאייטורים או באווטארים בסגנון UGC כדי להשתלב בפיד.
פיצ׳רים מובילים
- אווטארים של UGC: לגלות מאות אווטארים סטוק שנוצרו עם בינה מלאכותית, עם תחושה אותנטית של יוצר תוכן
- כתוביות: לוודא שהמסר שלך עובר, גם כשהסאונד כבוי.
טיפ למקצוענים
הנה מבנה תוכן שמביא ביצועים מעולים ומשמש יוצרים מובילים ב‑TikTok, Reels ו‑Shorts:
- ויז׳ואלים שעוצרים את הגלילה: לפתוח עם טקסט בולט, תנועה או ויז׳ואל מפתיע שעוצר את הגלילה
- רגע שאפשר להזדהות איתו: לשקף כאב אמיתי או סיטואציה של ״גם אני הייתי שם״ כדי ליצור חיבור מיידי
- שינוי או התוצאה: הראה את הערך של המוצר שלך בפעולה
- נקודת מבט של היוצר: להשתמש בקריינות או בטקסט על המסך כדי לספר בסגנון אישי ואותנטי
- CTA פשוט: להפוך את הצעד הבא למובן מאליו! (״לנסות את זה״, ״לצפות בעוד״ או ״לבקר באתר״)
מוכן לצלול לעומק?
→ לצפות במדריך צעד־אחר־צעד ליצירת סרטוני משפיעני רשת
→ להעמיק עם ה־ebook של HeyGen 5 דרכים לשפר את מודעות הווידאו והביצועים שלך