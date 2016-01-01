Le présentateur IA de HeyGen vous aide à créer des vidéos raffinées sans caméras, studios ou talents à l'écran. Au lieu de vous enregistrer, vous rédigez un script, choisissez un présentateur et laissez HeyGen générer une vidéo qui transmet votre message de manière claire et cohérente.
Le présentateur IA vous permet de créer des vidéos professionnelles animées par un présentateur sans avoir à filmer. Il suffit de rédiger un script, de choisir un présentateur virtuel et de générer des vidéos soignées avec une livraison constante en quelques minutes. C'est idéal pour la formation, les explications de produits, les mises à jour internes et le marketing, sans caméras, prises multiples ou flux de travail de montage.
Comment créer des vidéos avec des présentateurs IA ?
Transformez n'importe quelle idée, document ou matériel de formation en une vidéo captivante présentée par un présentateur IA réaliste.
HeyGen rend la création de vidéos professionnelles simple, rapide et évolutive.
Connectez-vous à HeyGen, ouvrez un brouillon existant, choisissez un modèle prêt à l'emploi ou commencez un projet à partir de zéro.
Choisissez parmi plus de 1100 avatars comme le Business Casual Lily ou créez votre propre présentateur personnalisé à l'aide d'une seule image ou vidéo.
Rédigez ou collez votre texte et utilisez l'assistant de script IA de HeyGen pour perfectionner votre message. Vous pouvez également télécharger votre propre audio ou choisir parmi plus de 600 voix de synthèse vocale.
Réalisez votre vidéo présentée en quelques minutes, examinez le résultat et téléchargez-la ou partagez-la instantanément.
Des fonctionnalités puissantes qui rendent notre présentateur IA unique
Présentateurs IA personnalisables
Choisissez parmi plus de 1100 présentateurs IA ou créez-en un qui reflète votre marque, votre dirigeant d'entreprise ou vous-même. Ajoutez des logos, des arrière-plans, des gestes ou des tenues pour rendre chaque présentation conforme à l'image de marque et authentique.
Des présentateurs IA qui parlent plus de 175 langues et dialectes
Localisez votre contenu sans effort. Vos présentateurs IA peuvent parler plus de 100 langues et dialectes avec une prononciation parfaite et une synchronisation labiale naturelle.
Conservez la voix originale ou clonez la vôtre pour des vidéos multilingues qui sonnent de manière réelle et cohérente.
Outils IA qui augmentent l'efficacité
Un présentateur IA est un présentateur virtuel à l'écran qui délivre votre script sous forme de vidéo. Avec HeyGen, vous pouvez créer du contenu professionnel présenté par un présentateur sans caméras ni tournage, rendant la création de vidéos plus rapide, plus cohérente et plus facile à mettre à l'échelle.
Connectez-vous à HeyGen, choisissez votre présentateur/avatar IA, ajoutez votre script ou votre voix, personnalisez l'identité visuelle, et générez une vidéo de qualité professionnelle en seulement quelques minutes.
Oui. De nombreuses équipes utilisent les présentateurs IA HeyGen pour l'intégration, la conformité et la formation interne. Les vidéos animées par un présentateur aident à fournir des explications cohérentes et sont faciles à mettre à jour lorsque les processus ou les politiques changent.
Oui. Vous pouvez télécharger votre enregistrement vocal ou le cloner en utilisant la technologie de clonage vocal de HeyGen, permettant à votre présentateur IA de parler naturellement avec votre ton et accent.
Ils le sont. Les équipes utilisent les présentateurs IA HeyGen pour des démonstrations de produits, des annonces et du contenu de vente éducatif. Lorsqu'il est combiné avec la Plateforme Vidéo Personnalisée, vous pouvez adapter le message pour différents publics.
Oui. HeyGen propose différents présentateurs et styles pour correspondre à votre marque. Pour plus de contrôle sur le ton de la voix et la livraison, certaines équipes utilisent le Générateur de Voix IA en complément des vidéos de présentateurs.
La plupart des vidéos peuvent être créées en quelques minutes. Une fois votre script prêt, HeyGen génère rapidement la vidéo du présentateur, et les mises à jour nécessitent uniquement la modification du texte.
Non. Vous pouvez créer des vidéos de présentateur IA de qualité professionnelle entièrement en ligne. Pas besoin de caméras, de microphones, de studios ou d'outils de montage ; juste votre script et votre imagination.
