HeyGen logo

Vidéos de présentation d'IA en plus de 175 langues et dialectes

Le présentateur IA de HeyGen vous aide à créer des vidéos raffinées sans caméras, studios ou talents à l'écran. Au lieu de vous enregistrer, vous rédigez un script, choisissez un présentateur et laissez HeyGen générer une vidéo qui transmet votre message de manière claire et cohérente.

  • Plus de 1000 présentateurs IA réalistes
  • Parlez dans plus de 175 langues et dialectes
  • Générez des vidéos professionnelles en quelques minutes
-Vidéos générées
-Avatars générés
-Vidéos traduites
Hubspot
Journée de travail
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Vide
Komatsu
Coursera
Spring Health
Hubspot
Journée de travail
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Vide
Komatsu
Coursera
Spring Health
Hubspot
Journée de travail
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Vide
Komatsu
Coursera
Spring Health
Fait confiance par plus de 1 000 000 de développeurs et des entreprises leaders.

Essayez notre Présentateur IA

Le présentateur IA vous permet de créer des vidéos professionnelles animées par un présentateur sans avoir à filmer. Il suffit de rédiger un script, de choisir un présentateur virtuel et de générer des vidéos soignées avec une livraison constante en quelques minutes. C'est idéal pour la formation, les explications de produits, les mises à jour internes et le marketing, sans caméras, prises multiples ou flux de travail de montage.

Convertir des Documents en Vidéo

Télécharger une Présentation Personnalisée

Déposez les fichiers ici

.ppt, .pptx, .pdf, jusqu'à 50Mo.
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour accéder à l'expérience complète
Avis

Comment créer des vidéos avec des présentateurs IA ?

Transformez n'importe quelle idée, document ou matériel de formation en une vidéo captivante présentée par un présentateur IA réaliste.

HeyGen rend la création de vidéos professionnelles simple, rapide et évolutive.

Étape 1

Ouvrir un nouveau brouillon de vidéo

Connectez-vous à HeyGen, ouvrez un brouillon existant, choisissez un modèle prêt à l'emploi ou commencez un projet à partir de zéro.

Étape 2

Choisissez votre présentateur IA

Choisissez parmi plus de 1100 avatars comme le Business Casual Lily ou créez votre propre présentateur personnalisé à l'aide d'une seule image ou vidéo.

Étape 3

Ajoutez votre script ou votre voix

Rédigez ou collez votre texte et utilisez l'assistant de script IA de HeyGen pour perfectionner votre message. Vous pouvez également télécharger votre propre audio ou choisir parmi plus de 600 voix de synthèse vocale.

Étape 4

Générez et téléchargez votre vidéo

Réalisez votre vidéo présentée en quelques minutes, examinez le résultat et téléchargez-la ou partagez-la instantanément.

Tableau de bord de création de vidéos HeyGen AI avec entrée d'URL pour la génération de script et divers outils vidéo.

Des fonctionnalités puissantes qui rendent notre présentateur IA unique


Présentateur IA

Présentateurs IA personnalisables

Choisissez parmi plus de 1100 présentateurs IA ou créez-en un qui reflète votre marque, votre dirigeant d'entreprise ou vous-même. Ajoutez des logos, des arrière-plans, des gestes ou des tenues pour rendre chaque présentation conforme à l'image de marque et authentique.

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés
Présentateur IA

Des présentateurs IA qui parlent plus de 175 langues et dialectes

Localisez votre contenu sans effort. Vos présentateurs IA peuvent parler plus de 100 langues et dialectes avec une prononciation parfaite et une synchronisation labiale naturelle.

Conservez la voix originale ou clonez la vôtre pour des vidéos multilingues qui sonnent de manière réelle et cohérente.

une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés
Présentateur IA

Outils IA qui augmentent l'efficacité

  • Modèles professionnels : Créez des ébauches en quelques minutes
  • Document en Vidéo : Transformez des PDF ou des PPT en vidéos de formation narrées
  • Assistant de script IA : Dialogue d'atelier avec l'aide de GPT
  • Voix de synthèse vocale : Choisissez parmi plus de 600 options de voix
  • Personnalisation de la marque : Ajoutez votre logo et les éléments de votre marque
  • Aucun équipement requis : Dites adieu aux caméras et à l'enregistrement manuel
une photo et une vidéo d'une femme aux cheveux bouclés

Questions fréquemment posées sur les présentateurs IA

Qu'est-ce qu'un présentateur IA ?

Un présentateur IA est un présentateur virtuel à l'écran qui délivre votre script sous forme de vidéo. Avec HeyGen, vous pouvez créer du contenu professionnel présenté par un présentateur sans caméras ni tournage, rendant la création de vidéos plus rapide, plus cohérente et plus facile à mettre à l'échelle.

Comment créer une vidéo présentée par une IA ?

Connectez-vous à HeyGen, choisissez votre présentateur/avatar IA, ajoutez votre script ou votre voix, personnalisez l'identité visuelle, et générez une vidéo de qualité professionnelle en seulement quelques minutes.

Les présentateurs IA peuvent-ils être utilisés pour la formation et l'intégration ?

Oui. De nombreuses équipes utilisent les présentateurs IA HeyGen pour l'intégration, la conformité et la formation interne. Les vidéos animées par un présentateur aident à fournir des explications cohérentes et sont faciles à mettre à jour lorsque les processus ou les politiques changent.

Puis-je utiliser ma propre voix dans ma vidéo de présentateur IA ?

Oui. Vous pouvez télécharger votre enregistrement vocal ou le cloner en utilisant la technologie de clonage vocal de HeyGen, permettant à votre présentateur IA de parler naturellement avec votre ton et accent.

Les présentateurs IA sont-ils adaptés au marketing et aux ventes ?

Ils le sont. Les équipes utilisent les présentateurs IA HeyGen pour des démonstrations de produits, des annonces et du contenu de vente éducatif. Lorsqu'il est combiné avec la Plateforme Vidéo Personnalisée, vous pouvez adapter le message pour différents publics.

Puis-je personnaliser la voix et l'apparence du présentateur ?

Oui. HeyGen propose différents présentateurs et styles pour correspondre à votre marque. Pour plus de contrôle sur le ton de la voix et la livraison, certaines équipes utilisent le Générateur de Voix IA en complément des vidéos de présentateurs.

Combien de temps faut-il pour créer une vidéo présentée par une IA ?

La plupart des vidéos peuvent être créées en quelques minutes. Une fois votre script prêt, HeyGen génère rapidement la vidéo du présentateur, et les mises à jour nécessitent uniquement la modification du texte.

Ai-je besoin d'équipement de tournage ?

Non. Vous pouvez créer des vidéos de présentateur IA de qualité professionnelle entièrement en ligne. Pas besoin de caméras, de microphones, de studios ou d'outils de montage ; juste votre script et votre imagination.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Commencez à créer avec HeyGen

Transformez vos idées en vidéos professionnelles avec l'IA.

CTA background