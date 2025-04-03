Créez des segments d'actualités soignés, des alertes et des diffusions multilingues avec le présentateur d'actualités IA de HeyGen. Produisez des vidéos prêtes pour le studio à partir de scripts, d'articles ou d'URLs avec des présentateurs virtuels réalistes, une synchronisation labiale parfaite et des visuels sûrs pour la diffusion — le tout sans équipe de tournage.
Remplissez le temps d'antenne, produisez des bulletins horaires ou publiez des segments localisés sans personnel supplémentaire à l'antenne. Utilisez des présentateurs pour les segments répétables et l'élargissement de la couverture.
Fournissez des mises à jour exécutives cohérentes, des annonces de résultats ou des résumés de formation avec un présentateur de marque et un timing précis.
Publiez des briefings de produits opportuns, des comptes rendus d'événements et des déclarations de crise avec une présentation professionnelle et un message approuvé.
Transformez les leçons, les briefings et les résumés de recherche en vidéos narrées façon journal télévisé qui améliorent la compréhension et la rétention.
Produisez des clips d'actualités courts et des contenus verticaux optimisés pour les flux sociaux et les réseaux d'éditeurs afin d'élargir rapidement votre portée.
Pourquoi HeyGen est le meilleur présentateur de vidéos d'actualités IA
HeyGen combine la génération d'avatars réalistes, des pipelines de script-à-vidéo rapides et une localisation de niveau entreprise pour fournir du contenu d'actualités fiable à grande échelle. Publiez des mises à jour urgentes, des éditions régionales et des émissions récurrentes avec un ton cohérent, une image de marque et une conformité.
Générez une couverture continue et des segments à la demande sans contraintes de personnel. Les présentateurs HeyGen ne se fatiguent jamais et peuvent gérer des flux de travail d'actualités programmés, en temps réel et intemporels en utilisant du contenu généré par IA.
Choisissez parmi des présentateurs de calibre studio, ajustez les gestes et peaufinez la livraison. Notre synchronisation labiale, les microexpressions faciales et les contrôles de timing créent des présentateurs crédibles à l'écran.
Traduisez des scripts, synthétisez des voix off naturelles et conservez le timing pour les sous-titres et la synchronisation labiale afin que vos informations soient diffusées naturellement à travers les langues et les régions en utilisant la technologie IA.
Présentateurs IA prêts pour le studio
Créez des avatars d'animateurs réalistes avec des apparences, tenues et arrière-plans de plateau sélectionnables. Utilisez des modèles de nouvelles préconstruits ou personnalisez un présentateur unique pour correspondre à l'identité de votre marque.
Flux de travail de diffusion de scripts
Collez un article, téléchargez un script ou fournissez une URL. HeyGen convertit le texte en script chronométré, associe des plans B-roll, insère des tiers inférieurs et produit un segment vidéo complet de présentateur de nouvelles IA prêt pour l'exportation.
Synchronisation labiale parfaite et cartographie des gestes
Nos modèles alignent les mouvements de la bouche sur la parole et appliquent des gestes naturels pour l'accentuation. Les scènes multi-avatars permettent aux présentateurs de s'interviewer mutuellement ou d'animer des segments de table ronde.
Des exportations de haute qualité pour toutes les plateformes
Exportez des MP4, sous-titres SRT, marqueurs de chapitre et clips prêts pour les réseaux sociaux. Créez des packages prêts pour la télévision, des intégrations web ou des formats d'actualités verticaux pour la distribution sur les réseaux sociaux.
Comment utiliser le générateur de présentateur de nouvelles IA
Donnez vie à vos vidéos de présentateurs de nouvelles avec le générateur de présentateur de nouvelles IA de HeyGen en quatre étapes simples.
Collez un script, téléchargez un article ou fournissez une URL. Ajoutez des métadonnées optionnelles : source, région et langues cibles pour votre contenu généré par IA.
Choisissez un présentateur de studio ou créez un avatar personnalisé avec le générateur de présentateurs de nouvelles IA. Sélectionnez le ton, le cadrage de la caméra et le modèle (urgent, au bureau, reportage sur le terrain).
Traduisez, choisissez des options vocales et ajustez les gestes ou le texte du tiers inférieur. Prévisualisez un brouillon et demandez des modifications via des contrôles simples dans le générateur de vidéo IA.
Réalisez des fichiers de diffusion, des sous-titres et des clips sociaux en utilisant des techniques vidéo avancées d'IA. Planifiez les livraisons via API ou téléchargez des packs pour une publication immédiate.
Un présentateur de nouvelles IA est un avatar génératif qui lit des scripts et présente les nouvelles dans une vidéo de style diffusion réaliste. HeyGen combine texte en vidéo, synthèse vocale et animation d'avatar pour produire des segments d'actualités raffinés sans caméras ni personnel à l'antenne.
Le moteur de HeyGen aligne la phonétique avec le mouvement facial pour produire une synchronisation labiale naturelle et des gestes assortis. Le réglage de la livraison vous permet d'ajuster le rythme, l'accentuation et le formalisme pour correspondre au ton du programme.
Oui. HeyGen traduit des scripts, génère des voix off naturelles dans de nombreuses langues et ajuste le timing des sous-titres afin que les segments localisés préservent le rythme et le sens grâce à l'avancé traducteur vidéo.
HeyGen prend en charge des délais d'exécution rapides et des chaînes de traitement automatisées pour la production en quasi temps réel de vidéos d'actualités grâce à l'IA. Pour une couverture en direct critique, associez des segments automatisés à une révision éditoriale humaine selon les besoins.
Oui. Créez des avatars personnalisés ou appliquez des kits de marque pour la garde-robe, le maquillage et les graphiques de plateau afin de garantir que chaque segment reflète votre identité éditoriale.
Exportez des MP4 prêts à être diffusés, des packages H264, des sous-titres SRT, des images miniatures et des clips optimisés pour la télévision, le web et les plateformes sociales.
Vous conservez la propriété de tout contenu généré par l'IA. HeyGen ne revendique aucun droit sur vos actifs. Assurez-vous que tout contenu tiers inclus soit correctement licencié.
HeyGen propose des contrôles de sécurité d'entreprise, un stockage chiffré et un accès basé sur les rôles pour les projets vidéo IA. Pour les industries réglementées, des options de déploiement privé et de conformité sont disponibles.
Oui. Utilisez notre API REST, webhooks et outils de traitement par lots pour automatiser l'ingestion, la génération, la planification et la distribution de contenu au sein de vos systèmes existants.
Modifier les scripts, appliquer des blocs de texte légaux, ajouter des attributions de source et verrouiller les modèles pour la cohérence de la marque. Les flux de travail de révision et d'approbation peuvent être imposés avant la publication.
