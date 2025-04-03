Étape 1 Saisissez votre contenu Collez un script, téléchargez un article ou fournissez une URL. Ajoutez des métadonnées optionnelles : source, région et langues cibles pour votre contenu généré par IA.

Étape 2 Choisissez l'ancre & le style Choisissez un présentateur de studio ou créez un avatar personnalisé avec le générateur de présentateurs de nouvelles IA. Sélectionnez le ton, le cadrage de la caméra et le modèle (urgent, au bureau, reportage sur le terrain).

Étape 3 Localiser et affiner Traduisez, choisissez des options vocales et ajustez les gestes ou le texte du tiers inférieur. Prévisualisez un brouillon et demandez des modifications via des contrôles simples dans le générateur de vidéo IA.