The Fool

Avatars IA d'entreprise propulsant le storytelling omnicanal sans couture

The Fool transforme HeyGen en un moteur de croissance complet pour les entonnoirs pour les marques mondiales. Le résultat est un récit unique basé sur des données qui se déploie sans effort à travers le web, les réseaux sociaux, le commerce électronique, transformant la vidéo IA d'une nouveauté unique en un moteur de croissance évolutif.

Stratégie d'IA omni-format

Du texte à l'image, des idées et de la stratégie, nous intégrons de la vidéo générée par IA, des images et du texte dans un fil narratif unique, de sorte que chaque point de contact—web, social ou retail—raconte la même histoire de manière cohérente et évolutive.

Expérience démontrée

Notre avantage provient de trois ans d'accompagnement d'entreprises du Fortune 500 dans la mise en œuvre de l'IA générative, la production de vidéos au niveau corporatif et l'élaboration de modèles d'adoption et de gouvernance.

Gestion du Changement dans l'IA Générative

Nous ne livrons pas seulement des vidéos d'avatars, nous vous fournissons un kit d'adoption complet : manuels exécutifs, laboratoires pratiques et barrières de gouvernance qui rendent l'IA générative sûre, conforme à la marque et naturelle pour chaque équipe.

Maîtrise complète de HeyGen

Enregistrement d'Avatar, synchronisation labiale multilingue, vidéos interactives « choisissez-votre-propre-chemin » et contenu de style UGC—nous utilisons toute la gamme d'outils HeyGen pour transformer n'importe quel brief en un actif raffiné et sûr pour la marque en quelques heures.

The Fool Exemples de Vidéo

