Stratégie d'IA omni-format

Du texte à l'image, des idées et de la stratégie, nous intégrons de la vidéo générée par IA, des images et du texte dans un fil narratif unique, de sorte que chaque point de contact—web, social ou retail—raconte la même histoire de manière cohérente et évolutive.

Expérience démontrée

Notre avantage provient de trois ans d'accompagnement d'entreprises du Fortune 500 dans la mise en œuvre de l'IA générative, la production de vidéos au niveau corporatif et l'élaboration de modèles d'adoption et de gouvernance.