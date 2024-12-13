2025 HeyGen Keynote
Enregistrement à la demande
Ordre du jour
La philosophie de HeyGen
Découvrez comment nous avons aidé des équipes à développer le storytelling visuel sans compromettre la qualité ou la créativité, et pourquoi nous ne faisons que commencer.
Dernières innovations
Découvrez un premier aperçu de la prochaine évolution de la vidéo IA, permettant un contrôle total sur chaque mot et geste avec une précision stupéfiante.
Discussion au coin du feu
Rejoignez HeyGen et des clients de premier plan du secteur pour une discussion informelle sur l'avenir de la narration alimentée par l'IA.
Haut-parleurs
Joshua Xu
Joshua Xu est le co-fondateur et PDG de HeyGen. Avant de fonder HeyGen, Xu était un ingénieur clé chez Snap, où il a été pionnier dans les avancées du classement des publicités, des plateformes d'apprentissage automatique et de la photographie computationnelle.
Adam Halper
Adam Halper est chef de produit chez HeyGen. Avant de rejoindre HeyGen, Adam était responsable du produit chez Numerade où il a développé des outils d'automatisation vidéo IA et a façonné la stratégie de l'entreprise pour tirer parti efficacement de l'IA générative.
Leo Rofe
Leo Rofe est un chef de produit chez HeyGen. Avant de rejoindre HeyGen, il a été directeur des produits chez Decentral Games. Il a également travaillé chez Nike, où il faisait partie de l'équipe fondatrice qui a développé l'application Nike SNKRS.