2025 HeyGen Keynote

Parce que "presque suffisant" n'est pas assez. Regardez le PDG Joshua Xu et son équipe dévoiler une nouvelle ère de la vidéo IA. Dans ce nouveau monde, vous avez le plein contrôle créatif.

Enregistrement à la demande

Ordre du jour

La philosophie de HeyGen

Découvrez comment nous avons aidé des équipes à développer le storytelling visuel sans compromettre la qualité ou la créativité, et pourquoi nous ne faisons que commencer.

Dernières innovations

Découvrez un premier aperçu de la prochaine évolution de la vidéo IA, permettant un contrôle total sur chaque mot et geste avec une précision stupéfiante.

Discussion au coin du feu

Rejoignez HeyGen et des clients de premier plan du secteur pour une discussion informelle sur l'avenir de la narration alimentée par l'IA.

Haut-parleurs

Joshua Xu

Joshua Xu est le co-fondateur et PDG de HeyGen. Avant de fonder HeyGen, Xu était un ingénieur clé chez Snap, où il a été pionnier dans les avancées du classement des publicités, des plateformes d'apprentissage automatique et de la photographie computationnelle.

Adam Halper

Adam Halper est chef de produit chez HeyGen. Avant de rejoindre HeyGen, Adam était responsable du produit chez Numerade où il a développé des outils d'automatisation vidéo IA et a façonné la stratégie de l'entreprise pour tirer parti efficacement de l'IA générative.

Leo Rofe

Leo Rofe est un chef de produit chez HeyGen. Avant de rejoindre HeyGen, il a été directeur des produits chez Decentral Games. Il a également travaillé chez Nike, où il faisait partie de l'équipe fondatrice qui a développé l'application Nike SNKRS.

