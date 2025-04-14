Gawing propesyonal na may narasyon ang kahit anong webpage sa loob lang ng ilang minuto gamit ang HeyGen na url to video tool. I-paste ang iyong link, pumili ng visual style, at awtomatikong makakuha ng kumpletong video na may captions, voiceover, at animations.
Bakit pinipili ng mga brand ang HeyGen
Mabilis na Pag-convert ng Webpage tungo sa Video
I-paste lang ang kahit anong link at babasahin ng tool ang page, kukunin ang mahahalagang content, images, at metadata, tapos awtomatikong gagawa ng scene-by-scene na storyboard. Hindi mo na kailangang mag-copy-paste. Makakakuha ka ng handa nang i-review na video outline na may narration, visuals, at timing na naka-set na sa loob lang ng ilang segundo. Para sa mga team na nagko-convert ng product pages at articles nang maramihan, pinapalitan nito ang oras-oras na pag-e-edit ng isang simpleng hakbang. Ang AI video generator ang magiging panimulang punto para sa mga script, prompt, at slide-based na content kasabay ng URL input.
AI-Generated na Script na Malaya Mong I-edit
Pagkatapos suriin ang page, gumagawa ang tool ng draft na narration script na nakabatay sa mga pangunahing mensahe, headline, at detalye ng produkto na makikita sa page. Maaari mo itong repasuhin sa isang malinis na editor bago mag-generate, na may buong kalayaan na magsulat muli, magbawas, o magdagdag ng kahit ano. Binibigyan ka nito ng kontrol sa kuwento nang hindi nagsisimula sa isang blankong pahina. Para sa content na nagsisimula nang buo mula sa nakasulat na teksto, text to video nilalaktawan ang URL step at direktang bumubuo mula sa script.
Naka-built-in na Pagkukuwento, Caption, at Musika
Bawat ginawang video ay may malinaw na AI voiceover na naka-sync sa nakikita sa screen, may awtomatikong captions, at background music na akma sa pacing ng laman ng page. Hindi mo na kailangan ng hiwalay na recording o subtitle software. Natural pakinggan ang narasyon at puwede mo itong palitan ng ibang estilo ng boses, wika, o tono direkta sa editor.AI lip Syncna itinutugma ang bagong audio sa kahit anong existing na video, frame by frame.
Multilingual na Video sa Higit sa 175 Wika
Anumang video na ginawa mula sa isang URL ay puwedeng isalin sa mahigit 175 na wika na may natural na narasyon at eksaktong lip-sync, nang hindi kinakailangang gumawa o mag-record muli ng kahit ano. Ginagamit ito ng mga global na team para gumawa ng isang base video at mag-distribute ng mga lokal na bersyon sa bawat target na merkado sa iisang workflow. Inaako ng AI Video Translator ang buong proseso ng localization, mula voice matching hanggang captioning, sa lahat ng suportadong wika.
Batch Processing at API Automation
Mag-submit ng listahan ng mga URL at makatanggap ng tapos na mga video nang hindi kinakailangang galawin ang editor para sa bawat isa. Hinahayaan ng API ang mga team na magtakda ng mga template, estilo ng boses, at aspect ratio nang isang beses at awtomatikong i-apply ang mga ito sa daan-daang link. I-schedule ng mga marketing team ang mga submission para awtomatikong mag-trigger kapag may bagong page na nagla-live. Para sa mga team na nagko-convert din ng mga dokumento kasabay ng mga URL,PDF to videopinoproseso ang mga static file sa pamamagitan ng parehong pipeline.
Mga gamit ng URL to video generator
A blog post stops working the moment readers close the tab. Converting the URL into a short video immediately extends the content to social platforms without additional writing. The headline, key argument, and supporting points become a clip ready for LinkedIn, Instagram Reels, or YouTube Shorts. For full scene-by-scene treatment of long articles, article to video handles extended written content.
Product pages are built to convert, but most buyers skip text and want to see the product in action. Paste the URL and get a narrated walkthrough covering key features, differentiators, and outcomes in under two minutes. This is faster than a screen recording and more polished for sales emails or demo embeds. Sales teams that need a structured, purpose-built format can use the product demo video generator.
Landing pages are filled with conversion-optimized copy and proof points that translate directly into video. Pull the URL and generate a short clip carrying the same message in motion. Use it as a paid ad, social embed, or email creative without writing a separate brief. Teams scaling this into full campaigns can build on that foundation with marketing videos templates.
Internal knowledge base pages and HR wikis contain content employees rarely engage with in text form. Converting those URLs into narrated clips makes it more accessible and memorable. An entire onboarding library can be built from existing documentation without writing new scripts. For instructional video with SCORM and LMS support, training video covers the full L&D workflow.
Agencies managing multiple client accounts need to produce video without expanding production hours. A URL-based workflow allows one person to process an entire website, blog section, or press archive into a video library within a single working session. Branded and localized variants can be rendered through the same pipeline with minor template adjustments. Teams producing high-volume paid content can pair url to video with the AI ad maker for direct delivery in paid ad dimensions.
A webpage in English does not reach an international audience on its own. Convert the URL into a video, then translate it into any of 175+ languages with matching narration and captions in one additional step. What once required separate production runs for each market now happens from a single source URL. The AI dubbing tool covers audio localization, voice matching, and dialect selection across all supported languages.
Paano gumagana ang URL-to-video generator
Gawing isang naibabahaging video ang isang link ng webpage sa apat na hakbang, nang hindi kailangan ng anumang editing software o karanasan.
Ilagay ang link ng kahit anong webpage. Awtomatikong babasahin ng tool ang page at kukunin ang pangunahing nilalaman nito.
Pumili ng template, aspect ratio, at tono na babagay sa uri ng content mo, sa channel, at sa brand.
Basahin ang awtomatikong nabuo na script, ayusin ang daloy ng kuwento, at pinuhin ang diin bago mag-generate.
I-render ang final na video at i-download ito sa iyong nais na format, handa nang i-share, i-embed, o i-schedule.
Ang isang URL-to-video converter ay binabasa ang content, mga larawan, at metadata mula sa anumang webpage at awtomatikong gumagawa ng narrated na video. I-paste lang ang URL, at ang system ang siyang magsusulat ng script, pipili ng mga visual, at magdadagdag ng voiceover nang hindi na kailangan ng manu-manong production work. Para sa mga workflow na nagsisimula sa nakasulat na script sa halip na isang URL,script to videoay gumagawa ng kaparehong kalidad ng output mula sa isang blangkong dokumento.
Maganda ang conversion ng mga blog post, product page, landing page, news article, at About page. Ang mga page na may malinaw na heading at maayos na pagkakabuo ng mga talata ang nagbibigay ng pinaka-tumpak na script. Ang mga page na halos puro larawan at kakaunti ang teksto ay maaaring mangailangan ng mas maraming pag-edit ng script bago mag-generate. Para sa pag-convert ng mga slide file kasabay ng mga URL,PPT To videoay pinoproseso ang mga deck-based na content gamit ang parehong automated na pipeline.
Lubos na nako-customize. Baguhin ang pacing, mga template, background music, istilo ng voiceover, captions, visuals, at mga online video element. Gamitin ang text-to-video edits para baguhin ang mensahe, i-apply ang image-to-video para sa mas mayamang visuals, o i-fine tune ang timing at transitions para sa mas cinematic na resulta.
Oo. Gamitin ang video translator para gumawa ng mga lokal na bersyon na may isinaling captions at voiceovers. Pinapanatili ng HeyGen ang timing at pacing habang muling nililikha ang natural na narasyon sa mga target na wika upang mapanatili ang pagkakapare-pareho sa iba’t ibang merkado.
Kasama sa mga export option ang MP4 na in-optimize para sa web at social, vertical cuts para sa Reels/TikTok, looped assets para sa Canvas, at high bitrate files para sa broadcast. Pumili ng platform presets para masigurong tama ang aspect ratio, resolution, at laki ng file para sa bawat destination.
Oo. Nagbibigay ang HeyGen ng mga REST endpoint para sa paglikha, pagsubaybay, at pagkuha ng mga recording ng iyong mga video file. Ang batch processing, webhook notifications, at storage integrations ay nagbibigay-daan sa awtomatikong mga workflow para sa malalaking katalogo at madalas na pag-update.
Nakikinabang dito ang mga marketer, product teams, e‑commerce managers, guro, publisher, at mga creator. Sinumang nangangailangan ng mabilis at nasusukat na paggawa ng video mula sa kasalukuyang web content ay makakakita ng malaking tipid sa oras at gastos kumpara sa tradisyunal na produksyon.
Ikaw ang may ganap na karapatan sa lahat ng video na iyong ine-export. Hindi inaangkin ng HeyGen ang pagmamay-ari ng mga ito. Siguraduhin na mayroon kang legal na karapatan sa anumang third-party media o copyrighted na content na kasama sa mga na-convert na page; ikaw pa rin ang mananagot para sa mga asset na iyon.
Oo. Naglalabas ang HeyGen ng mga creative na handa na para sa mga platform at naka-optimize para sa social at programmatic advertising. Gamitin ang batch generation para makagawa ng maraming ad variation para sa A/B testing at performance campaigns.
Ang mga upload at mga ginawang video ay naka-encrypt habang ipinapadala at habang nakaimbak. Ang HeyGen ay sumusunod sa mga pamantayang pang-industriya sa seguridad at nag-aalok ng nako-configure na mga kontrol sa storage at access. Para sa sensitibong content, gumamit ng mga pribadong storage integration at mga access restriction upang masigurong ligtas ang iyong mga video file.
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.