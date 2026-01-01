Mga sales video para mangibabaw sa bawat yugto ng buyer journey

Ang sales ay tungkol sa pagbuo ng tunay na koneksyon. Pinapadali ng HeyGen ang paggawa ng mga personalisadong sales video na agad nakakahatak ng atensyon, nakakapag-engage ng mga lead, at nakakatulong na umusad ang mga deal nang hindi mo kailangang mag-record ng kahit isang video. Mula sa outbound pitches hanggang sa pre-call intros at post-meeting recaps, mamukod-tangi sa bawat yugto ng sales process gamit ang mga indibiduwal na video. Alamin pa ang tungkol sa kung paano gamitin ang HeyGen para sa personalisadong sales outreach.

Mga benepisyo at halaga

Makipag-ugnayan nang mas matalino, mag-follow up nang mas mabilis, at magsara ng mas maraming deal

Cut through the noise with personalized sales outreach

Traditional sales emails and calls often go unnoticed. HeyGen’s video tools help you deliver a personal touch at scale without the extra time or effort, ensuring every lead feels valued and engaged. Simply type in a script, and with a single click, create multiple versions of your sales videos tailored to different prospects, pain points, or industries. Discover how to A/B test AI videos to optimize your outreach strategies.

a new message from nick jackson is displayed on a tablet

Save time while staying personal with sales video

Creating high-quality, personalized videos doesn’t have to be a time-sink. HeyGen’s intuitive platform lets you produce professional videos in minutes, so you can focus on closing deals instead of recording videos. With pre-built templates, lifelike AI avatars, and seamless editing, you can keep a personal touch while saving time to focus on building relationships and closing deals. Learn how to use HeyGen for sales presentations to create compelling video demos effortlessly.

a screen shows a product demo with a man and a woman

Move deals forward with engaging video follow-ups

Following up is critical but can feel repetitive. With HeyGen, you can easily create personalized follow-up sales videos that highlight key points, answer questions, and build trust, helping you keep deals on track. Haven’t heard back? With just a few clicks, gently nudge your prospects with reminders or fresh insights to reignite the conversation using video. Explore how to use HeyGen for AI SDR to streamline and automate your sales interactions.

a woman is smiling in front of a sign that says " we 're happy to partner with you and company name "

Alamin kung paano nananalo ang mga sales team gamit ang AI

Pyne

Learn how Pyne uses HeyGen to create dynamic, human-like demo agents that deliver 4x faster time to value and 3x better user retention.

Paano gumawa ng personalized na sales videos gamit ang HeyGen

  1. Buksan ang HeyGen

Mag-log in sa HeyGen at magsimulang gumawa ng mga personalisadong sales video na agad nakakahatak ng atensyon at nakakapagbuo ng koneksyon — walang kailangang camera. Panoorin kung paano gamitin ang HeyGen para sa personalisadong sales outreach upang epektibong ma-engage ang mga lead.

  1. Gumawa ng sarili mong avatar
  1. Magdagdag ng mga talk track, avatar, at background
  1. I-customize ang iyong video
  1. I-import ang iyong mga contact
  1. I-submit at ibahagi ang iyong video

Mga Madalas Itanong

Ano ang personalized na video sales outreach?

Ang personalized na video sales outreach ay gumagamit ng mga iniangkop na video message para makipag-ugnayan sa mga lead at customer. Isa itong epektibong paraan para maging kapansin-pansin, makabuo ng tiwala, at mapataas ang engagement sa buong sales process.

Paano makakatulong ang HeyGen sa sales outreach?

Pinapayagan ka ng HeyGen na mabilis na gumawa ng de-kalidad at personalisadong sales videos. Para man ito sa outbound pitches, follow-ups, pre-call intros, o post-meeting summaries, tinutulungan ka ng AI-powered na platform ng HeyGen na makipag-ugnayan sa mga lead gamit ang nakaangkop na mensahe sa malakihang antas.

Maaari ba akong gumawa ng iba’t ibang bersyon ng sales video para sa iba’t ibang leads?

Oo, pinadadali ng HeyGen ang pag-scale ng personalization. Maaari kang gumawa ng isang script at mag-generate ng maraming bersyon ng sales video na may dynamic fields para sa mga pangalan, kumpanya, o partikular na pain points—lahat ito sa loob lang ng ilang click.

Paano nakakatulong ang sales videos sa mas epektibong follow-up?

Nagdadagdag ang mga video ng personal na dating sa mga follow-up, kaya mas nakakaengganyo at mas madaling tandaan ang iyong mga mensahe. Tinutulungan ka ng HeyGen na patibayin ang mahahalagang punto, sagutin ang mga tanong, at kahit bahagyang tulungan kang kumustahin ang mga prospect na hindi pa sumasagot, para manatiling nasa tamang direksyon ang iyong mga deal.

Madali bang gamitin ang HeyGen para sa mga sales team na hindi teknikal?

Oo naman. Ang HeyGen ay dinisenyo para maging madaling gamitin, may intuitive na interface at mga handang-gamit na template. Kahit wala kang karanasan sa pag-e-edit ng video, makakagawa ka ng propesyonal na sales videos sa loob lamang ng ilang minuto.

Paano nakakatipid ng oras ang HeyGen sales videos kumpara sa tradisyunal na video production?

Ang tradisyonal na paggawa ng video ay maaaring tumagal ng oras o araw dahil sa pagsusulat ng script, pagre-record, at pag-e-edit. Sa HeyGen, makakagawa ka ng sales videos sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang AI-powered tools, para makapagpokus ka sa pagbebenta imbes na sa production.

Maaari ko pa bang baguhin ang script ng sales video ko pagkatapos itong magawa?

Oo, pinapadali ng HeyGen ang pag-update ng iyong video scripts anumang oras na kailangan. Kung magdadagdag ka man ng bagong impormasyon o pinapakinis ang iyong mensahe, madali mong mababago ang script at makakagawa ng mga na-update na video on demand.

Anong mga uri ng sales videos ang maaari kong gawin gamit ang HeyGen?

Sinusuportahan ng HeyGen ang iba’t ibang uri ng sales videos, kabilang ang outbound introduction videos, pre-call messages, follow-up videos, at post-meeting summaries. Maaari itong iangkop sa bawat yugto ng sales process.

Gumagana ba ang HeyGen sales videos para sa malakihang mga kampanya?

Oo, ang HeyGen ay perpekto para sa pag-scale ng iyong outreach. Maaari kang gumawa ng mga personalisadong sales video para sa dose-dosenang o kahit daan-daang leads nang mabilis, para matiyak na bawat prospect ay nakakatanggap ng natatangi at may-kaugnayang mensahe.

Maaari ko bang ibahagi ang HeyGen sales videos sa iba’t ibang platform?

Oo naman. Ang mga sales video ng HeyGen ay puwedeng ibahagi sa pamamagitan ng email, mga mensahe sa LinkedIn, mga CRM, o i-embed sa iba pang mga platform. Dahil sa flexibility na ito, masisiguro mong maaabot mo ang mga lead saan man sila pinaka-aktibo.

