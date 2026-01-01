Palakasin ang Iyong Stack gamit ang HeyGen API

Mag-integrate sa pamamagitan ng MCP, Skills, o Direct API — at idagdag ang AI video sa iyong produkto sa paraang gusto mo. Pumili ng plan na akma sa iyong mga pangangailangan.

Bayad-Kada-Gamit

Magsimula sa halagang $5 lamang

Subukan ang HeyGen API nang libre at walang anumang obligasyon, kaya perpekto itong panimulang hakbang para sa sinumang nag-e-explore ng teknolohiyang AI video creation.

  • Video Agent API
  • Text-to-Speech API
  • Gumawa ng video (mga engine na Avatar III at IV)
  • API para Pagsasalin ng Video
  • Gumawa ng mga photo avatar
  • Gumawa ng mga video gamit ang mga template
  • I-access ang mga library ng avatar, boses, at mga template
  • Access sa MCP Server
  • Integrasyon ng HeyGen Skills

Pang-enterprise

Para sa mga produktong may katamtamang paggamit at custom na branding, ang aming Pro plan ay perpekto para sa mga negosyo na mahusay na gumagamit ng aming video API pricing.

  • Lahat ng kasama sa Pay-As-You-Go
  • Naangkop na kakayahang mag-scale
  • Nakalaang suporta ng developer
  • API para Paglikha ng Digital Twin
  • API sa Pagwawasto ng Teksto
  • Diskuwentong presyo

Tuklasin ang Mga Paraan ng Pagbuo

HeyGen MCP

Connect HeyGen to AI agents like Claude, Manus, OpenAI through MCP for seamless, conversational video creation and management.

OpenClaw

Open-Source video creation framework for building and customizing HeyGen-powered video workflows with flexible integrations.

Mga Kasanayan sa HeyGen

Pre-built skill modules that extend AI agents with HeyGen video generation capabilities.

Direktang API

Programmatic access to HeyGen's video platform for custom integrations, automation, and advanced use cases.

120,220,134Mga nalikhang video
93,870,008Mga nalikhang avatar
16,533,923Mga isinaling video
Google
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo para bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento

Mula sa mga solo creator hanggang sa malalaking pandaigdigang kumpanya, ginagawa ng HeyGen na mabilis, nasusukat, at walang kahirap-hirap ang paggawa ng video gamit ang makapangyarihang mga AI tool.

Video Agent API

Generate complete avatar videos from a single text prompt — no manual setup needed.

TTS - Starfish

Convert text into natural, expressive speech using HeyGen's advanced voice synthesis engine.

API sa Pagbuo ng Video

Programmatically create avatar videos with fine-grained control over avatars, voices, backgrounds, and layouts.

API sa Pagsasalin ng Video

Translate and dub existing videos into multiple languages while preserving lip-sync and natural delivery.

Mga Gamit

Pagpapatotoo

Nag-aalok ang HeyGen ng iba’t ibang paraan ng integration — MCP, Skills, at Direct API — na bawat isa ay may sariling paraan ng authentication. Ang pag-unawa kung aling flow ang naaangkop sa iyong use case ang magtatakda kung paano ka mag-a-authenticate at kung paano sisingilin ang paggamit.

OAuth 2.0

Ginagamit para sa MCP integrations. Pinapahintulutan ng mga user ang access sa pamamagitan ng isang standard consent screen — hindi na kailangan ng API keys. Nangangailangan ito ng aktibong HeyGen web plan na may premium credits. Ibabawas ang paggamit mula sa premium credit balance ng iyong web plan.

Susi ng API

Ginagamit para sa Skills at Direct API integrations. Mag-authenticate sa pamamagitan ng pagpasa ng iyong API key sa X-Api-Key header. Nangangailangan ito ng HeyGen API key na ginawa mula sa Settings → API sa iyong dashboard. Ibabawas ang paggamit mula sa balanse sa iyong API dashboard, na hiwalay sa web plan credits.

Mga Partner

Gamitin ang HeyGen kasama ng mga paborito mong platform

Ikonekta ang HeyGen sa mga paborito mong tool para awtomatikong makagawa ng mga video.

Mga FAQ sa Pagpepresyo ng API

Ano ang iba’t ibang paraan para mag-integrate sa HeyGen?

Nag-aalok ang HeyGen ng tatlong paraan ng integrasyon: MCP para ikonekta sa mga AI assistant tulad ng Claude nang hindi mo kailangang mag-manage ng mga API, Skills para palawakin ang kakayahan ng mga AI coding agent tulad ng Claude Code at Cursor, at Direct API para sa ganap na programmatic na kontrol sa paggawa ng mga video.

Paano gumagana ang authentication para sa bawat integration path?

Gumagamit ang MCP ng OAuth — nag-a-authorize ang mga user sa pamamagitan ng consent screen, kaya hindi na kailangan ng API keys. Parehong gumagamit ang Skills at Direct API ng API key na ipinapasa sa X-Api-Key header, na gina-generate mula sa Settings → API sa iyong HeyGen dashboard.

Magkapareho ba ang MCP credits at API balance?

Hindi. Ang paggamit ng MCP ay ibinabawas mula sa premium credit balance ng iyong web plan, habang ang paggamit ng Skills at Direct API ay ibinabawas mula sa iyong API dashboard balance. Magkahiwalay at independiyente ang dalawang billing pool.

Ano ang pinakamababang halaga para makapagsimula sa Pay-As-You-Go?

Maaari kang magsimula sa halagang $5 lang. I-top up mo lang ang iyong API wallet at magbabayad ka lang para sa aktwal na paggamit mo — walang kinakailangang buwanang commitment.

Ano ang iniaalok ng Enterprise plan bukod sa Pay-As-You-Go?

Ang Enterprise ay kasama ang lahat ng nasa Pay-As-You-Go, dagdag pa ang nakaangkop na scalability, dedikadong suporta para sa mga developer, Digital Twin Creation API, Proofread API, at mga diskwentong rate.

Magsimulang lumikha ng mga video gamit ang AI

Alamin kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong AI video.

