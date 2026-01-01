Maging HeyGen Partner
Sumali sa HeyGen Affiliate Program at kumita ng 35% na paulit-ulit na komisyon sa loob ng 3 buwan para sa bawat bagong customer na ire-refer mo:
• 35% komisyon sa Creator at Team plans
• 30-araw na last-click window
• Walang limitasyon sa kita
• Buwanang bayaran
Paano Ito Gumagana
1. Mag-apply
Magpasa ng mabilis na aplikasyon para makasali sa HeyGen Affiliate Program.
2. Ibahagi
I-promote ang HeyGen gamit ang iyong referral link sa mga YouTube video, social media video content, blog post, newsletter, o mga online community.
3. Kumita
Kumita ng 35% komisyon sa unang 3 buwan tuwing may mag-sign up gamit ang iyong link para sa bagong Creator o Teams subscription.
Ang minimum na halaga ng payout ay $30, na ibinabayad sa pamamagitan ng PayPal.
Magkano ang Pwede Mong Kitain?
$300+
10 Na-refer na Customer
$1,500+
50 Nairekumendang Customer
$3,000 pataas
100 Nairekomendang Customer
Bakit Gustong-Gusto ng mga Affiliate I-promote ang HeyGen
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot namin
Magkano ang maaari kong kitain?
Walang limit sa puwedeng kitain. Tataas ang kita mo habang dumarami ang mga user na nare-refer mo.
Kailan nagaganap ang mga payout?
Magiging karapat-dapat ang mga komisyon pagkalipas ng 60 araw, at babayaran ang mga ito sa susunod na buwanang payout cycle.
Paano ako mababayaran?
Dumaan ang mga komisyon sa isang 60-araw na panahon ng beripikasyon upang maisaalang-alang ang mga refund, chargeback, at pag-beripika ng mga subscription.
Kapag na-verify na, isasama ang mga komisyon sa susunod na buwanang payout, na ibinibigay sa loob ng unang limang araw ng trabaho ng bawat buwan.
Ang mga komisyon ay kinakalkula batay sa aktuwal na mga bayad na natanggap ng HeyGen.
Ang minimum na threshold para sa payout ay $30, at ang mga payout ay ginagawa lamang sa pamamagitan ng PayPal.
Ano ang istruktura ng komisyon?
Kumita ang mga affiliate ng 35% komisyon sa unang 3 buwan ng bawat bagong bayad na subscription na kanilang maire-refer.
Ano ang attribution window?
Gumagamit ang HeyGen ng 30-araw na last-click attribution, ibig sabihin ang pinakahuling referral link na na-click bago mag-sign up ang siyang makakakuha ng credit.
Ano ang mga Tuntunin at Kundisyon?
Hindi pinapayagan ang mga affiliate na magpatakbo ng search ads o gamitin ang sarili nilang affiliate links para bumili. Makikita ang kumpletong tuntunin para sa mga affiliate dito. Kung mayroon kang anumang katanungan tungkol sa programa o kailangan mo ng paglilinaw sa mga patakaran, makipag-ugnayan sa aming affiliate support team sa [email protected]
HeyGen Brand Kits - Logo
Ang kumpletong HeyGen logo lockup ang pangunahing bersyon at dapat gamitin sa karamihan ng mga sitwasyon. Gamitin lamang ang vertical lockup kapag limitado ang espasyo o kapag kailangan ng layout ng mas compact na format—gaya ng sa makikitid na placements, social posts, o digital displays—kung saan kailangang manatiling malinaw na nakikita ang buong logo.
Mula sa global training hanggang sa video ads, binibigyan ng HeyGen ng kapangyarihan ang kahit sino (oo, ikaw) na gumawa ng de-kalidad at scalable na video content para sa anumang pangangailangan.