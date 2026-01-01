Ang nangungunang AI video generator

Flexible na mga plano sa pagpepresyo para sa bawat creator at team

Ang HeyGen ay nagbibigay-kapangyarihan sa mahigit 100,000 negosyo na gumawa, mag-localize, mag-scale, at makipagtulungan sa paggawa ng video—walang kailangang camera o production crew. Kinilalang G2’s #1 Fastest Growing Product of 2025, ginagawa namin na mas madali kaysa dati ang propesyonal na paggawa ng video.

Libre

$0/buwan

Perpektong panimulang plano para sa mga creator at marketer na gustong subukan muna ang paggamit ng AI tools, tulad ng AI video maker ng HeyGen.

Mga Tampok ng Plano:
  • 3 na video bawat buwan
  • Mga video hanggang 1 minuto
  • 1 Custom Digital Twin
  • Karaniwang pagproseso ng video
  • 500+ stock photo na avatar
  • 720p na pag-export ng video
  • Ibahagi at i-download ang mga video
Pansamantalang access sa mga Premium na feature:
  • Paglikha ng video gamit ang Avatar IV
  • Paglikha ng video gamit ang Agent
  • Pagsasalin ng Video na may lip sync
  • Higit sa 30 wika

Tagalikha

$29/buwan

Walang-limit na avatar videos na idinisenyo para sa mga solo creator. Nagbibigay ito ng access sa mga advanced na feature tulad ng AI video generator at AI voice over.

Mga Tampok ng Plano:
  • Mga video na hanggang 30 minuto
  • 1 Custom Digital Twin
  • Walang limitasyong Photo Avatars
  • Higit sa 700 Stock Video Avatars
  • Pag-clone ng boses
  • Higit sa 175 wika at diyalekto
  • Mabilis na pagproseso ng video
  • 1080p na pag-export ng video
  • Brand kit
  • Pag-alis ng watermark
Access sa lahat ng Premium na features:
  • Paglikha ng video gamit ang Avatar IV
  • Pinakabagong Video Agent model
  • Pagsasalin ng Video na may lip sync
  • Gumawa ng mga Avatar at Hitsura
  • Advanced na mga AI model (mga larawan at video)

Pro

$99/buwan

Ginawa para sa mga advanced na creator na gumagawa ng premium na content sa malakihang produksyon. I-unlock ang 10× na mas malawak na access sa mga premium na feature at mag-export sa napakalinaw na 4K na kalidad ng video.

Lahat sa Creator, dagdag pa ang:
  • 10x mas maraming Premium na paggamit
  • Mas mabilis na pagproseso ng video
  • I-edit at i-proofread ang isinaling script
  • 4K na pag-export ng video
Pinakamalawak na access sa lahat ng Premium na feature:
  • Paglikha ng video gamit ang Avatar IV
  • Pinakabagong Video Agent na modelo
  • Pagsasalin ng Video na may Lip Sync
  • Gumawa ng mga Avatar at Hitsura
  • Advanced na mga AI model (mga larawan at video)
  • Maagang access sa mga bagong feature
Mga tampok ng plano

Ihambing ang mga plano at tampok sa pagpepresyo

AI studio editor
Ganap na access
Ganap na access
Buong access
Pinakamahabang haba bawat video
1 minuto
30 minuto
30 minuto
Bilis ng pagproseso ng video
Karaniwan
Mabilis
Mas mabilis
Resolution ng export
720P
Hanggang 1080P
Hanggang 4K
Mga template ng video
75+
75+
75+
Mga Import ng PowerPoint at PDF
Audio input
Screen recorder
I-save ang mga disenyo bilang mga template
Pag-alis ng watermark
Mga Stock Video Avatar
500+
700+
700+
Custom Digital Twins
1
1+
1+
Custom na Hitsura ng Digital Twin
500
500
500
AI na Boses
1,000+
1,000+
1,000+
Pag-clone ng Boses
1 na voice clone
Walang limitasyon
Walang limitasyon
Mga Photo Avatar
Hanggang 3
Walang limitasyon
Walang limitasyon
Mga Minuto ng Avatar IV Gen
Maximum na haba ng Avatar IV sa bawat video
1 minuto
30 minuto
30 minuto
Kontrol sa Galaw / Kilos
Gumawa ng Mga Hitsura
Pagsasanay ng AI Model
Mga Look Pack
Paglalagay ng Produkto
Custom Voice Emotion
Karagdagang Digital Twins
Add-on
Add-on
AI na pagtanggal ng background
Pinakamahabang haba bawat video
3 minuto
30 minuto
30 minuto
Bilis ng pagproseso ng video
Karaniwan
Mabilis
Pinakamabilis
Pandaigdigang Language Suite
Higit sa 30 wika
175 wika at diyalekto
175 wika at diyalekto
Tinig ng brand (Glosaryo ng brand)
I-upload ang transcription bilang pinagmulan
I-edit at i-proofread ang isinaling script
Palitan ang boses
Interactive na Video
Pag-embed ng Video Link
Mga Interaktibong Pagsusulit
Pag-branch at Pagdedesisyon ng Video
SCORM Export
Mga user seat
1
1
1
Mga komento sa video
Brand kit
Pakikipagtulungan sa video draft
I-tag at magtalaga ng mga gawain
Collaborative workspace
Mga team template
Mga kontrol sa tungkulin
Mga kontrol sa pag-access ng nilalaman
Mas detalyadong kontrol sa pag-access ng content
Multi-factor authentication (MFA)
SAML/SSO
SCIM
Mga URL na protektado ng password
Talaan ng pag-audit
Pagpapatupad ng 2FA para sa Miyembro ng Koponan
Suporta sa live chat
Ang mga nangungunang kumpanya sa mundo ay nagtitiwala sa HeyGen
Mga Madalas Itanong Tungkol sa Pagpepresyo

Magkano ang HeyGen?

Maaari mong gamitin ang HeyGen nang libre at gumawa ng hanggang 3 video bawat buwan, walang kinakailangang credit card. Kasama sa mga bayad na plano ng HeyGen ang walang limitasyong paggawa ng video. Para sa mga indibidwal na gumagawa ng short-form na mga video, ang HeyGen Creator plan ay nagkakahalaga ng $29 bawat buwan (o $24/buwan kung babayaran mo taun-taon). Para sa mga team na gustong gumawa ng mataas na kalidad na mga video at makipagtulungan, ang HeyGen Business Plan ay nagkakahalaga ng $149/buwan at $20/bawat karagdagang seat/buwan.

Ano ang mangyayari kapag kinansela ko ang aking subscription?

Kapag kinansela mo ang iyong subscription, kinansela mo ang pag-renew ng iyong billing cycle. Ibig sabihin, mananatili pa rin ang access mo sa mga feature ng subscription hanggang sa matapos ang kasalukuyang billing cycle. Gayunpaman, hindi ka na sisingilin para sa mga susunod pang renewal.

Ano ang pagkakaiba ng buwanang at taunang subscription?

Ang buwanang subscription ay sinisingil ang iyong paraan ng pagbabayad bawat buwan, samantalang ang taunang subscription ay isang beses lang sinisingil bawat taon. Mas mababa ang aktuwal na buwanang gastos ng taunang subscription kumpara sa buwanang subscription.

Paano ako lilipat ng plano?

Maaari mong palitan ang iyong plano sa web application. Ang pag-upgrade ng iyong plano ay magkakabisa kaagad. Ang pag-downgrade naman ay nakaiskedyul na mangyari sa pagtatapos ng iyong billing cycle.

Pinapayagan ba akong gumamit ng mga video para i-promote ang mga serbisyo ko sa mga kliyente?

Oo. Hindi namin nililimitahan kung paano mo gagamitin o ipapamahagi ang mga video kapag nagawa mo na ang mga ito, basta’t ang mga materyales at input na gagamitin mo ay nasa loob ng mga katanggap-tanggap na patnubay (halimbawa, walang paglabag sa copyright sa mga ina-upload mo, at walang sensitibo o masasamang salita sa character inputs).

Anong mga paraan ng pagbabayad ang inaalok ninyo?

Maaari kang magbayad gamit ang credit card, US bank account, Cash App, Google Pay, Klarna, Link by Stripe, o iba pang lokal na paraan ng pagbabayad depende sa iyong rehiyon.

Paano ko makakansela ang aking plano?

Maaari kang direktang pumunta sa iyong account page para hanapin ang opsyon na i-pause o kanselahin ang iyong subscription.

Mga Testimonial

Ano ang sinasabi ng mga customer tungkol sa amin

Spoiler: may masasabi silang talagang magaganda.

5 sa 5 na Bituin

“Napakahusay na suporta at kalidad”

"Nagkaroon ako ng problema at sumagot ang support nila makalipas lang ang ilang minuto. Ang kalidad ng avatar ay kamangha-mangha, at sa kabuuan, napakahalaga nitong tool."

Danielle U. sa Capterra'
5 sa 5 na Bituin

“Rebolusyonaryong teknolohiya”

"Rebolusyonaryo ito para sa paggawa namin ng content. Nakakatipid ito ng oras, pera, at napakapropesyonal ng mga resulta. Talagang kahanga-hanga."

Manuel R. sa Capterra
5 sa 5 na Bituin

“Makatotohanang avatar, simpleng UI”

"Gusto ko ang makatotohanang mga avatar at kung gaano kasimple ang UI. Kahit ang mga hindi designer sa amin ay nakakagawa ng magagandang video gamit ang HeyGen."

Thomas V. sa Product Hunt
5 sa 5 na Bituin

“Maraming gamit at madaling gamitin”

"Nakakabilib ang pagiging versatile ng tool na ito. Gumagawa kami ng lahat mula sa ads hanggang sa tutorials. Ang HeyGen ay intuitive at nangangailangan lang ng kaunting effort."

Umair B. sa Product Hunt
5 sa 5 na Bituin

“Hindi na kailangan ng camera!”

"Gusto ko na hindi ko na kailangan ng camera o crew ngayon. Ita-type ko lang ang script ko at may video na ako. Sobrang convenient nito at ang gaganda pa ng mga resulta."

Si Wendy D. sa Product Hunt
5 sa 5 na Bituin

“Perpekto para sa pandaigdigang audience”

"Ang multi-language support ng HeyGen ay perpekto para maabot ang global na audience. Napakanatural pakinggan ng mga translation at voice-over."

Xiao L. sa Product Hunt
5 sa 5 na Bituin

“Kahanga-hangang mga video creation”

"Galing ako sa image generation, at nahanap kong napakagaling ng karanasan sa paggawa ng video gamit ang HeyGen. Napakaraming malikhaing posibilidad ang nabubuksan nito nang napakadali."

Bella M. sa Capterra
5 sa 5 na Bituin

“Napakaganda para sa mga negosyante”

"Bilang isang solo na negosyante, tinutulungan ako ng HeyGen na gumawa ng propesyonal na content kahit wala akong production team. Napakadaling gamitin at epektibo."

Alexis N. sa Product Hunt

