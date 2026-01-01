Nangunguna sa hinaharap ng AI video generation
Gumagawa kami ng teknolohiyang may humanong pagdama, malalim na nakikipag-ugnayan, at nagpapataas sa antas ng storytelling—nagdadala ng makatotohanang intelihensiya sa isang mabilis na nagbabagong digital na mundo.
AI na nag-uugnay, umaangkop, at nagbibigay-inspirasyon
Sa HeyGen, ang aming AI research ay ginagabayan ng misyon na gawing abot-kaya at madaling gawin para sa lahat ang visual storytelling.
Kilalanin ang aming mga AI leader
Nagpapakilala ng mga makabagong solusyon sa sangandaan ng pagkamalikhain, komunikasyon, at teknolohiya.
Charly Hong, Pinuno ng Pananaliksik sa AI
Si Charly Hong ay may higit sa isang dekadang karanasan sa computer vision at AI, na nakatuon sa human modeling, understanding, at video generation. Nagsulat na siya ng mahigit 60 publikasyon at patente, na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa inobasyon at makabuluhang mga solusyon. Sa HeyGen, pinangungunahan ni Charly ang mga pagsulong sa AI technology na mahusay na nag-uugnay sa research at produkto.
Rong Yan, CTO
Si Rong Yan ang CTO ng HeyGen, na nakatuon sa paggawa ng visual storytelling na abot-kaya at madaling gamitin para sa lahat. Dati, siya ang VP of Engineering sa HubSpot, namuno sa mga produkto para sa Data at Intelligence, at humawak ng mga posisyon sa pamumuno sa Snapchat, Square, at Facebook. Nakuha ni Rong ang kanyang M.Sc. (2004) at Ph.D. (2006) mula sa Carnegie Mellon. Bilang isang prolific na mananaliksik, mayroon siyang mahigit 60 publikasyon, 35 patente, at malawak na kadalubhasaan sa AI, data mining, at computer vision.
Joshua Xu, CEO
Si Joshua Xu ay ang Co-Founder at CEO ng HeyGen, na nangunguna sa misyon na baguhin ang visual storytelling gamit ang AI-powered content creation. Dati, isa siyang lead engineer sa Snapchat (2014–2020), kung saan pinangunahan niya ang mga inobasyon sa ads ranking, machine learning, at computational photography. May Master’s degree siya sa Computer Science mula sa Carnegie Mellon, at dala niya ang malalim na kadalubhasaan sa machine learning, computer vision, at generative AI.
Jun-Yan Zhu, Tagapayo
Si Jun-Yan Zhu ay ang Michael B. Donohue Assistant Professor of Computer Science and Robotics sa Carnegie Mellon University, kung saan pinamumunuan niya ang Generative Intelligence Lab. Nakatuon ang kanyang pananaliksik sa generative models, computer vision, at graphics, na may layuning bigyan ng kapangyarihan ang mga creator gamit ang generative models. Tumanggap na siya ng Samsung AI Researcher of the Year, Packard Fellowship, NSF CAREER Award, at iba pang mga parangal.
Ang aming mga haligi ng pananaliksik: humuhubog sa AI ng kinabukasan
Muling binibigyang-kahulugan ang digital na pagkakakilanlan nang may eksaktong detalye at mataas na kalidad
Ang pokus namin sa paglikha ng avatar ay nakatuon sa kontrol, konsistensi, at walang kapantay na kalidad. Sa pamamagitan ng pagpapahusay ng AI‑driven na paglikha, nagagawa naming gawing mas makatotohanan ang mga avatar upang tumpak na gayahin ang mga ekspresyon at kilos ng tao, na nagdurugtong sa agwat sa pagitan ng realidad at ng digital na mundo.
Multimodal na mga language model na nagpapatakbo ng video intelligence
We build multimodal language models that jointly reason over text, audio, and visual signals to better understand intent and context. This foundation powers video translation with improved semantic fidelity, enables avatar modeling that stays consistent across scenes, and unlocks video agents that can interpret goals and generate end-to-end content with higher reliability.
Pagbasag sa mga hadlang sa wika gamit ang multimodal na mga solusyon
Sa pamamagitan ng paggamit ng AI para lumikha ng multimodal na mga solusyon sa pagsasalin ng video, layunin naming gawing mas abot-kamay ang pandaigdigang komunikasyon. Sa tuloy-tuloy na pagsasama ng teksto, boses, at biswal na elemento, binabago namin ang mga video tungo sa nilalamang madaling maunawaan saan mang panig ng mundo, na nagbibigay-daan sa mas malalim na ugnayang pangkultura.
Real-time na pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng multimodal na inobasyon
Dahil sa real-time rendering at advanced multimodal solutions, binibigyang-buhay ng aming interactive avatars ang bawat usapan. Hindi lang sila tumutugon nang dinamiko, binabago rin nila ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga user, kaya mas nakakaengganyo at mas parang tao ang teknolohiya.
Emotion AI para sa ekspresibo at realistiko na mga digital na tao
Emotion AI helps our systems go beyond “talking” to truly communicating — by aligning what the script means with how it should feel. By coordinating tone and prosody in voice with on-point gestures and facial expressions, we generate avatars that maintain emotional coherence over time, closing the realism gap and pushing the frontier of human-like presence.
Mga agentic system na nagbibigay-daan sa video agents sa malakihang sukat
We develop agentic systems that turn video creation into a goal-driven workflow: planning, tool use, iteration, and verification. These capabilities power our video agent, allowing it to break down user intent into steps, make informed decisions along the way, and produce more controllable, consistent outcomes—while supporting safety and quality constraints in real production settings.
Rong Yan, Punong Opisyal sa Teknolohiya sa HeyGen
"Gumagawa kami ng AI na hindi lang makapangyarihan kundi mapagkakatiwalaan at madaling gamitin. Layunin naming baguhin ang pananaw sa kung ano ang posible sa AI video generation, para maging di-mawawala sa mga negosyo at tunay na kaaya-aya para sa mga gumagamit."
