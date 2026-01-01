Agadgumawa at mag-localize ng mga training video

Idinisenyo para sa learning and development (L&D), binabago ng AI video platform ng HeyGen ang bawat yugto ng training lifecycle upang makapaghatid ng engaging, scalable, at localized na training content sa mahigit 175 na wika at diyalekto.

Higit sa 1,000 na review
Pribado at Ligtas
|Mga Kontrol sa Pamamahala ng AI
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|Balangkas sa Pagkapribado ng Datos
|Mga Pamantayan ng AI Act
Ang mga nangungunang kumpanya sa mundo ay nagtitiwala sa HeyGen
Bakit HeyGen

Ang nag-iisang AI video platform na nagdadala ng inobasyon sa bawat yugto ng training

Nakakaengganyo at epektibo

Pabilisin ang paggawa ng content at gawing dynamic, avatar-led videos ang mga static na materyal gamit ang mga tool tulad ng PPT/PDF to video, mga custom na nae-edit na template, at screen recording nang direkta sa loob ng platform.

Mabilis at abot-kaya

Sa AI video platform ng HeyGen, madali kang makakagawa ng dynamic, personalized, at interactive na mga training video para mabawasan ang oras at gastos sa produksyon nang hindi isinasakripisyo ang kalidad.

Na-localize sa malakihang antas

Agad na isalin ang mga training sa mahigit 175 wika at diyalekto gamit ang built-in na proofreading, para mas maging accessible ang content at mas ma-engganyo ang mga learner sa wikang gusto nila.

Madaling i-update

I-edit ang mga kasalukuyang video para maipakita ang mga bagong polisiya, pagbabago sa produkto, o mga na-update na proseso, para mapanatiling tama at napapanahon ang content nang hindi kailangan ng magastos na reshoot o matagal na pag-e-edit.

Flexible na paghahatid

Madaling ibahagi ang mga video o idagdag ang mga ito sa anumang LMS para sa flexible, on-demand na training. Sa SCORM export, maaari mong walang kahirap-hirap na i-integrate ang content at subaybayan ang completion rates.

Mga kwento ng customer

Ang pinakamabilis lumagong produkto sa G2 — at may matibay na dahilan kung bakit

90%

antas ng pagtatapos ng video

25%

pagtaas sa completion rates

10x

pagtaas sa bilis ng paggawa ng video

10-15

mga wika bawat video

80%

pagbaba sa gastos sa pagsasalin

€1,000

naipon kada minutong video

Key features

Mga tampok na idinisenyo para pabilisin ang pagsasanay

Mga tampok na use case

Maghatid ng tunay na epekto sa pagkatuto para sa anumang pagsasanay

Mula sa onboarding at compliance hanggang sa global skills development, binibigyan ng HeyGen ang mga training team ng kapangyarihan na maglunsad ng personalisado at multilingguwal na training sa loob lamang ng ilang oras.

Onboarding at pag-unlad ng empleyado

I-welcome ang mga bagong empleyado gamit ang mga nakakaengganyo at personalisadong video, at magbigay ng tuloy-tuloy na development content na madaling i-scale habang lumalaki ang mga team.

Sanayin ang mga bagong empleyado at panatilihing updated ang mga kasalukuyan sa mga pagbabago sa regulasyon. Tiyakin ang pandaigdigang pagsunod sa mga patakaran gamit ang content na madaling i-localize.

Tiyaking nakakakuha ang mga espesyal na team ng mga kasanayan at kaalamang kailangan nila upang maipakita ang iyong kumpanya nang may kumpiyansa.

Mula sa buwan-buwang produksyon hanggang sa pagsasanay sa loob lamang ng ilang minuto

Bago ang HeyGen

Magastos na produksyon ng video na may mahabang oras ng pag-asikaso

Limitadong kakayahan sa lokalisasyon

Mga static na slide na hindi nakakakuha ng atensyon

Generic, pare-parehong training para sa lahat

Mahirap i-update ang content pagkatapos ng rollout

Pagkatapos ng HeyGen

Personalized na pagsasanay na handa sa loob ng ilang minuto

I-localize sa higit 175 na wika at diyalekto

Mga nakakaengganyong video na nagpapataas ng pag-unawa

Nilalaman na angkop sa bawat tungkulin para sa bawat mag-aaral

Agad na naia-update ang mga video para sumunod sa mga pagbabago

HeyGen vs.
Synthesia & Colossyan

Pinakamataas na pamantayan sa Trust
at Safety

Sa HeyGen, naniniwala kami na ang rebolusyonaryong AI technology ay dapat may pinakamataas na pamantayan ng seguridad at etika na nakapaloob na mula sa simula. Tinitiyak ng aming dedikadong Trust & Safety team na ligtas ang iyong data at ginagamit ang aming AI sa etikal na paraan.

Matatag na seguridad

Mula sa unang pag-upload hanggang sa huling pag-deliver, ang iyong data ay pinangangalagaan gamit ang mga nangungunang protocol sa industriya.

Sertipikadong pagsunod

Ganap na sumusunod sa mga pamantayan ng SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework, at AI Act.

Patuloy na pagpapabuti

Ang aming mga kasanayan sa seguridad ay patuloy na umuunlad upang maagap na matukoy at mabawasan ang mga bagong umuusbong na banta.

Mga eBook

Mga Mapagkukunan

Mga Insight mula sa 2025 L&D Report

Sinusuri ng ulat na ito kung paano naging isang makabagong solusyon ang AI video technology sa iba’t ibang hamon sa L&D at training, at ipinapakita kung bakit mahalaga ang AI video bilang isang estratehikong kasangkapan.

I-scale ang training gamit ang AI video

Ang praktikal na gabay na ito ay tumutulong sa mga L&D professional na i-scale ang kanilang mga training program at sinusuri kung paano makakagawa ang mga team ng nakakaengganyo, multilingual, at laging napapanahong training content nang mabilis at matipid.

Mga estratehiya sa pagsasanay para sa bawat L&D team

Alamin kung paano tinutulungan ng HeyGen ang mga L&D professional sa iba’t ibang function—mula HR at compliance hanggang sales enablement at technical training—na gawing moderno at mas madaling i-scale ang pagkatuto.

Paano gumawa ng mga training video

Ang step-by-step na gabay na ito ay magtuturo sa iyo kung paano gumawa ng training at enablement videos gamit ang AI video. Magsimulang lumikha ng propesyonal, on-brand na training videos nang 10x na mas mabilis at sa mas mababang gastos.

May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot.

Ano ang AI training video generator?

Ang AI training video generator ay isang tool na gumagamit ng artificial intelligence para awtomatikong gumawa ng training content sa video format. Sa halip na mangailangan ng mga camera, aktor, o studio, hinahayaan ng mga AI video generator ang mga learning at training team na mabilis na gawing propesyonal na training videos ang mga script, dokumento, o presentasyon, gamit ang makatotohanang AI presenters, natural na voiceover, at eksaktong lip-syncing. Pinapadali ng mga platform na ito ang pag-scale ng mga training program sa buong mundo habang nananatiling mababa ang gastos at maikli ang oras ng produksyon.

Paano makakatulong ang AI training videos sa Learning & Development (L&D)?

Sinusuportahan ng mga AI training video ang L&D sa pamamagitan ng mas mabilis at mas madaling paglikha, pag-update, at pag-deliver ng nakakaengganyong learning content. Magagawa ng mga L&D team na:

  • Mag-scale nang pandaigdigan sa pamamagitan ng pagsasalin at pag-localize ng mga training video sa iba’t ibang wika.
  • Panatilihing napapanahon ang content sa pamamagitan ng pag-edit at pag-update ng mga video sa loob lamang ng ilang minuto, nang hindi gumagastos para sa muling pag-shoot.
  • Pahusayin ang engagement at retention sa pamamagitan ng interactive, on-brand na mga video lesson na may makatotohanang AI avatars.
  • Sukatin ang epektosa pamamagitan ng pagsubaybay sa performance at completion ng mga learner sa iba’t ibang sistema. Nangangahulugan ito na mas epektibong makakapag-onboard, makakapag-upskill, at makakapagsanay ng mga empleyado ang mga organisasyon habang binabawasan ang mga bottleneck sa produksyon.

Aling mga AI tools ang pinakamainam para gumawa ng video-based na training na may realistic na mga presenter o avatar?

Ang AI video marketing ay paggamit ng artificial intelligence para gumawa, mag-personalize, at mag-distribute ng mga marketing video sa malaking scale. Magbibigay lang ang mga kumpanya ng script o mag-a-upload ng content, at ang mga platform tulad ng HeyGen ang gagawa ng mga polished na video na may avatars, voiceovers, at translations. Ang automation na ito ay tumutulong sa mga negosyo na mabawasan ang production costs, mapabilis ang timelines, at mapanatili ang brand consistency sa iba’t ibang rehiyon—ginagawa nitong AI video marketing ang isang mahalagang tool para sa mga enterprise na gustong mag-innovate at mas mabilis na lumago.

Ano ang pagkakaiba ng AI video avatars para sa mga training video at AI voiceovers na naka-synchronize sa mga slide?

Parehong nakakatulong ang AI video avatars at AI voiceovers sa paggawa ng mga training video, pero magkaiba ang layunin at gamit nila:

  • Gumagamit ang AI video avatars ng makatotohanang digital na tagapagsalita na lumalabas sa screen, kaya mas nagmumukhang makatao, personal, at nakakaengganyo ang training. Pinakamainam ang mga ito para sa onboarding, compliance, at skills training kung saan mahalaga ang visual presence.
  • Ang AI voiceovers na may slide synchronization ay basta nagdadagdag lang ng narration sa mga existing na slide, kadalasan gamit ang text-to-speech technology. Bagama’t matipid sa gastos, kulang ito sa personal na koneksyon at interaktibidad kumpara sa isang AI avatar.


Sa madaling sabi: nagbibigay ang mga avatar ng mas nakaka-engganyong, parang totoong tao na karanasan sa pagkatuto, habang mas bagay naman ang voiceover para sa simpleng, lecture-style na training content.

Paano tinutulungan ng HeyGen ang L&D teams na makagawa ng training videos nang mas mabilis?

Tinutulungan ng HeyGen ang mga Learning & Development (L&D) team na gumawa ng mga training video sa loob lamang ng ilang minuto sa pamamagitan ng pagpapalit sa tradisyonal na produksyon gamit ang AI-powered avatars. Sa halip na gumugol ng maraming linggo sa pagsusulat ng script, pagfi-film, at pag-e-edit, kailangan mo lang:

  1. Ilagay ang iyong script o i-upload ang kasalukuyang mga training material.
  2. Pumili ng AI avatar at boses na pinakamainam na kumakatawan sa iyong brand.
  3. Gumawa agad ng video na may sabay-sabay na boses, biswal, at natural na lip-sync.

Ang resulta ay propesyonal na kalidad ng training content na ginagawa sa malakihang antas—nang hindi kailangan ng mga camera, studio, o magastos na reshoot. Pinapadali rin ng HeyGen ang pag-update at pagsasalin ng mga video sa loob lamang ng ilang minuto, para manatiling napapanahon at akma sa iba’t ibang global na audience ang training content ng mga team.

Maaari ko bang i-localize ang training content para sa mga global na team?

Oo. Sa HeyGen, maaari mong agad na isalin ang mga training video sa mahigit 175 na wika at diyalekto. Dahil dito, nagiging mas madaling i-scale at ma-access ang iyong training sa iba’t ibang rehiyon.

Paano pinapahusay ng HeyGen ang pakikilahok ng mga mag-aaral kumpara sa tradisyonal na mga format?

Mas nakakakuha ng atensyon ang mga video na may avatar kumpara sa mga static na slide deck o mahahabang webinar. Dahil dito, nababawasan ang bilang ng mga umaalis bago matapos at mas napapanatili ang kaalaman.

Gaano ka-mura at sulit ang HeyGen kumpara sa tradisyunal na paggawa ng video?

Sa pamamagitan ng pag-alis ng mamahaling kagamitan, studio, at production teams, binabawasan ng HeyGen ang gastos at oras ng paggawa—habang patuloy na naghahatid ng de-kalidad at propesyonal na mga training video.

Nakikipag-integrate ba ang HeyGen sa mga kasalukuyang learning management system (LMS)?

Maaaring i-export ang mga HeyGen video at i-upload sa karamihan ng LMS platforms, kaya madali mong maidaragdag ang AI-powered na training sa kasalukuyan mong workflows.

Gaano kasigurado ang seguridad ng content na ginagawa gamit ang HeyGen?

Ang seguridad at privacy ay pangunahing prayoridad. Ang mga video at data ay pinoprotektahan gamit ang enterprise-grade na mga security protocol, para matiyak na ligtas ang iyong training content.

Magsimulang lumikha ng mga video gamit ang AI

Alamin kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong AI video.

