Tinutulungan ng HeyGen ang mga Learning & Development (L&D) team na gumawa ng mga training video sa loob lamang ng ilang minuto sa pamamagitan ng pagpapalit sa tradisyonal na produksyon gamit ang AI-powered avatars. Sa halip na gumugol ng maraming linggo sa pagsusulat ng script, pagfi-film, at pag-e-edit, kailangan mo lang:
- Ilagay ang iyong script o i-upload ang kasalukuyang mga training material.
- Pumili ng AI avatar at boses na pinakamainam na kumakatawan sa iyong brand.
- Gumawa agad ng video na may sabay-sabay na boses, biswal, at natural na lip-sync.
Ang resulta ay propesyonal na kalidad ng training content na ginagawa sa malakihang antas—nang hindi kailangan ng mga camera, studio, o magastos na reshoot. Pinapadali rin ng HeyGen ang pag-update at pagsasalin ng mga video sa loob lamang ng ilang minuto, para manatiling napapanahon at akma sa iba’t ibang global na audience ang training content ng mga team.