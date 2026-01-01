Kung gumagawa ka man ng online learning courses, lectures, tutorials, o motivational messages, pinapasimple ng AI video maker ng HeyGen ang proseso ng paglikha ng propesyonal at kaakit-akit na mga video. Nakakahikayat ang mga AI video na ito ng mga manonood sa buong mundo at tumutulong na maghatid ng pangmatagalang epekto.
Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.
Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.
Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.
See how TechMix empowers international partners with AI video creation.
Learn how Equity Trust creates 12 AI videos an hour with HeyGen.
Discover how AI Smart Ventures trains over 10,000 learners AI videod.
“Alam na namin na hindi magiging epektibo ang pagbibigay lang ng nakasulat na content para manatiling engaged ang mga partner namin. Gamit ang mga avatar ng HeyGen, nakagawa kami ng content na informative, masaya, at interactive. Ginagawa nitong mas dynamic at mas buhay ang karanasan sa pag-aaral.”
John Suncansky
Marketing coordinator sa TechMix
Paano gumawa ng mga online learning course gamit ang HeyGen
Mag-browse ng iba’t ibang nako-customize na template na espesyal na dinisenyo para sa mga online learning course. Kung gumagawa ka man ng lecture, tutorial, o motivational talk, pumili ng layout na babagay sa iyong istilo ng pagtuturo. I-apply agad ang iyong brand kit para sa tuloy-tuloy at konsistent na branding.
Maaari kang gumawa ng iba’t ibang uri ng learning materials—mga video lecture, tutorial, motivational video, at marami pang iba—salamat sa AI features ng platform.
Oo naman. Para man ito sa e-learning platforms, pagsasanay ng empleyado, o sa classroom na setup, tinutulungan ka ng HeyGen na makapaghatid ng mga nakakaengganyong video na nakakapukaw at nakakapagpanatili ng atensyon ng mga mag-aaral.
Ang aming mga AI avatar ay nagsisilbing mga virtual na tagapagsalita, kumpleto sa makatotohanang mga ekspresyon ng mukha at sabay-sabay na paggalaw ng labi. Maaari kang pumili mula sa mga pre-made na avatar o gumawa ng sarili mo.
Oo, mabilis at madali ang pagsasalin ng iyong mga video sa mahigit 170 na wika, salamat sa advanced na localization features ng HeyGen.
Oo naman. Ang HeyGen ay madaling gamitin, na may mga template at intuitive na pag-edit para matulungan ang mga baguhan na gumawa ng makinis at propesyonal na mga video.
Ang karaniwang produksyon ay nangangailangan ng pag-hire ng isang team, pag-shoot, at ilang ulit na pag-edit. Sa HeyGen, makakagawa ka ng pulidong mga video sa loob lamang ng ilang minuto—perpekto para sa mga tagapagturo na kailangang makagawa ng content nang mabilis.
Oo, maaari mong piliin ang mga background, graphic elements, font, at kulay na tumutugma sa iyong branding o istilo ng kurso.
Tinatanggal ng AI avatars ang pangangailangan na humarap sa kamera, mag-reshoot, o gumawa ng matagal na pag-e-edit. Perpekto ang mga ito para sa tuloy-tuloy at pare-parehong pag-scale ng iyong content.
Mag-sign up ka lang, pumili ng template o magsimula mula sa simula, piliin ang iyong avatar, at i-upload ang iyong script. Ang madaling gamitin naming interface ang gagabay sa’yo sa bawat hakbang.
Sinusuportahan ng HeyGen ang iba’t ibang video export formats, kaya madali kang makakapagbahagi ng content sa mga platform tulad ng YouTube o sa loob ng inyong internal systems.
Oo, may mga flexible na plano sa pagpepresyo na angkop para sa lahat, mula sa mga solong tagapagturo hanggang sa malalaking negosyo.
Oo, sinusuportahan ng mga advanced na feature ng HeyGen ang mga interaktibong elemento tulad ng mga quiz o branching scenarios, para makalikha ng mas personalisadong karanasan para sa iyong mga mag-aaral.
