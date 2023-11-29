Sa HeyGen, nakatuon ang aming misyon sa pagbibigay‑kapangyarihan sa bawat tao sa pamamagitan ng madaling ma-access na AI video generation. Naniniwala kami na dapat kayang ipahayag ng lahat ang kanilang pagkamalikhain nang hindi nangangailangan ng mamahaling kagamitan o walang limitasyong resources para maihatid sa realidad ang kanilang mga ideya.
Bawat isa ay may sariling kuwento. Binibigyang-daan ka ng HeyGen na ikuwento ito.
Bakit namin binubuo ang HeyGen: Mula sa ideya hanggang sa inobasyon
Nagsimula ang HeyGen sa isang simpleng ideya—gawing madali ang paggawa ng video. Ngayon, binabago namin ang paraan ng pagkukuwento gamit ang AI, binibigyang‑kapangyarihan ang sinuman na makagawa ng de‑kalidad na mga video nang walang limitasyon.
Nabubuhay tayo sa isang mundong inuuna ang video
Mahigit 1 bilyong oras ng mga video ang pinapanood araw‑araw sa YouTube, at ang karaniwang tao ay nanonood ng 17 oras ng video bawat linggo. Kaya kung gusto ng isang negosyo na magkaroon ng mga customer, kailangan nito ng mga video. At ang mga video ay nangangailangan ng mga camera — at mga aktor, lokasyon, editing software, mga reshoot… sa lahat ng iyan, ang gastos para sa isang tapos na video ay maaaring umabot sa $1,000 kada minuto. At madalas, mas mahal pa.
At dumating ang AI
Mahilig ang mga tao sa video. Pero karamihan ay ayaw talagang humarap sa kamera. Iyan ang natuklasan ng founder na si Joshua Xu noong isa pa siyang engineer sa Snap, kung saan siya gumawa ng mga feature para sa SnapChat Ads at sa AI camera. Pero sa AI video generation, puwedeng ilabas ng lahat ang kanilang panloob na storyteller — ang pagtanggal sa kamera mismo ang nagbubukas ng mas malikhain at malayang visual storytelling. At doon ipinanganak ang HeyGen.
Ngayon, kailangan mo na lang ng script
Sa HeyGen, puwedeng magsulat lang ng script ang mga negosyo at agad nang makagawa ng video. Walang camera, walang malaking budget, walang sakit ng ulo. Natulungan na namin ang mahigit 100,000 kumpanya at milyun-milyong tao na gumawa, mag-localize, at mag-personalize ng mga video sa malakihang antas — at nagsisimula pa lang kami. Habang nagtatakda kami ng mga pamantayan sa industriya para sa etikal na paggamit ng AI video, at nangunguna sa paglikha ng mas nakaka-engganyong AI experiences, alam naming simula pa lang ito. Nasasabik kaming makita kung saan patutungo ang kuwentong ito.
Ginawa para sa pinakamahusay, sinuportahan ng pinakamahusay
Ipinagmamalaki ng HeyGen na suportado ito ng mga nangungunang mamumuhunan kabilang ang Benchmark, Conviction, Thrive Capital, at Bond, na kapareho namin ng pananaw sa pagbabago ng storytelling gamit ang AI-powered na video.
AI video startup na HeyGen, tinatayang nagkakahalaga ng $500 milyon sa bagong funding round
Bloomberg
Hun 20, 2024
Bloomberg
Hun 20, 2024
HeyGen Sumisikat Kasabay ng Pagsabog ng AI Video Boom
Forbes
Nob 06, 2025
Forbes
Nob 06, 2025
44 sa pinaka-promising na AI startups ng 2024, ayon sa mga nangungunang VC
Business Insider
Set 9, 2024
Business Insider
Set 9, 2024
AI Video Startup na HeyGen, Na-valued sa $500 Million sa Funding Round
Forbes
Nob 29, 2023
Forbes
Nob 29, 2023
Ang aming mga opisina
Pinagbubuklod ng aming mga global na opisina ang pinakamahuhusay na isipan upang hubugin ang kinabukasan ng AI-powered na paggawa ng video.
Los Angeles
12130 Millennium Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094
San Francisco
180 Sansome Street San Francisco, CA 94104
Palo Alto
3101 Park Blvd Palo Alto, CA 94306
Toronto
1 University Ave Toronto, ON M5J 1T1
Nakahanda kaming gawin ang mga bagay sa tamang paraan
Ang Tiwala at Kaligtasan ay pinakamahalaga sa aming mga operasyon. Ang aming mga advanced na proseso para sa beripikasyon ng mga user at matatag na pagmo-moderate ng content ay patuloy na nagpapahusay sa kaligtasan, pananagutan, at mga pamantayang etikal ng aming mga produkto.
SOC 2 TYPE II
GDPR
CCPA
DPF
AI ACT
May mga tanong ka ba? May mga sagot kami
Nag-aalok ba ang AI dubbing tool ng HeyGen ng pinaka-natural na lip sync capabilities?
Oo. Ang HeyGen ay ginawa gamit ang advanced na teknolohiya sa facial synchronization, na tinitiyak na ang galaw ng labi ay eksaktong tumutugma sa voiceover. Dahil dito, nagmumukhang natural at parang totoong tao ang dubbing, at gumagana ito nang maayos sa iba’t ibang uri ng content, mula sa marketing videos hanggang sa training materials.
Ano ang ginagawa ng AI dubbing tool ng HeyGen?
Pinapalitan ng voice dubber ng HeyGen ang orihinal na audio gamit ang AI-generated na multilingual voiceovers habang pinapanatili ang tono, estilo, at lip sync. Pinapayagan nitong makagawa ang mga creator ng makinis at lokal na bersyon ng kanilang mga video nang instant, nang hindi na kailangan ng komplikadong pag-e-edit o magastos na dubbing teams.
Kaya bang mahusay na mag-handle ng HeyGen ng maraming wika?
Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang multilingual dubbing sa mahigit 175 wika at diyalekto, kaya madaling maiangkop ang isang video sa maraming wika. Ginagawa nitong mas madali at tuloy-tuloy ang pandaigdigang pamamahagi ng content para sa mga negosyo at content creator na naghahangad ng pare-parehong kalidad sa iba’t ibang internasyonal na merkado.
Paano napananatili ng AI ang eksaktong lip sync habang nagdu-dub?
Ine-align ng HeyGen ang mga voice track sa galaw ng mukha gamit ang AI-driven na animation at timing models. Tinitiyak nito na ang dubbed na pananalita ay natural na tumutugma sa paggalaw ng labi, para makapagpokus ang mga manonood sa mensahe imbes na mapansin ang mga nakakaistorbong problema sa sync.
Ang tunog ba ng voice dubbing ay parang totoong tao o parang robot?
Ang mga AI voice ng HeyGen ay tunog natural, may emosyon, at iniangkop para sa propesyonal na gamit. Hindi tulad ng mga robotic na text-to-speech na tool, nagbibigay ito ng mainit at natural na audio, kaya mas nagmumukhang totoo ang mga video para sa pag-aaral, marketing, o storytelling.
Maaari ba akong pumili ng iba’t ibang boses o accent kapag nagda-dub?
Oo. Nagbibigay ang HeyGen ng malawak na library ng mga boses sa iba’t ibang kasarian, tono, at rehiyonal na accent. Ang flexibility na ito ay tumutulong sa’yo na iayon ang brand ng iyong video, inaasahan ng audience, at kultural na konteksto para sa pinakamalaking epekto.
Kailangan ko ba ng video editing skills para magamit ang HeyGen AI dubbing?
Hindi mo kailangan ng editing skills. I-upload mo lang ang iyong video, pumili ng wika at boses, at awtomatikong aasikasuhin ng HeyGen ang lahat. Dahil sa intuitive na disenyo ng platform, nagiging madali at abot-kamay ang dubbing kahit para sa mga baguhan.
Gagawing madali ba ng HeyGen ang language dubbing para sa pelikula at TV?
Pinadadali ng HeyGen ang language dubbing para sa pelikula at TV. Nag-aalok ito ng natural na pag-aangkop ng boses sa mahigit 175 na wika at diyalekto. Nakakatulong ito sa global na distribusyon habang pinapanatili ang orihinal na pakiramdam at emosyonal na epekto.
