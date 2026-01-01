Mga Madalas Itanong (FAQs)
Tuklasin ang lahat ng kailangan mo tungkol sa HeyGen’s AI video generator, AI avatar generator, at mga AI translation at localization tool. Alamin nang mas malaliman kung paano lubos na mapapakinabangan ang HeyGen, ang pinakamahusay na AI video generator.
Tungkol sa HeyGen
Ang HeyGen ay isang online na video tool na may kasamang mga nagsasalitang AI-avatar na nagpapalaya sa pagkamalikhain ng mga tao sa pamamagitan ng pag-alis ng magastos na mga hadlang ng tradisyunal na pagkuha at pag-edit ng video.
Pumili ng avatar, i-type ang script na gusto mo, at i-click ang 'submit' para makagawa ng perpektong spokesperson video sa loob lang ng ilang minuto!
Mas magiging maganda ang experience mo sa HeyGen kapag gamit mo ang PC, pero gumawa kami ng espesyal na page para sa mga mobile user para makagawa ng video demo.
Pagpepresyo
Nag-aalok ang HeyGen ng 3 pangunahing plano para sa mga indibidwal. Free sa $0/buwan (3 video, 720p). Creator sa $29/buwan (walang limit na video, 1080p). Pro sa $99/buwan (4K export, 10x premium na paggamit). Para sa mga team, nagsisimula ang Business sa $149/buwan + $20 bawat karagdagang seat.
Ang Creator ay nagkakahalaga ng $29/buwan at kasama na ang walang limitasyong videos, 1080p export, 175+ na wika, at voice cloning. Ang Pro ay nagkakahalaga ng $99/buwan, may dagdag na 4K export, mas mabilis na processing, at 10x na mas mataas na premium usage. Ang pag-upgrade ay nakatuon sa pag-scale at pagpapahusay ng kalidad ng output na humigit-kumulang 300% na pagtaas sa resolution (1080p → 4K).
Kadalasang nagsisimula ang mga indibidwal sa Free ($0/buwan) o Creator ($29/buwan) para sa pangunahing hanggang advanced na paggawa ng video. Ang mga negosyo naman ay nag-e-scale gamit ang Business plan sa $149/buwan + $20/bawat seat, na nagdadagdag ng collaboration, sentralisadong billing, at multi-user workflows. Ang Enterprise ay nag-aalok ng custom na pagpepresyo na may unlimited na mga video at walang limitasyon sa haba para sa malakihang operasyon.
Pagpepresyo ng API
Maaari kang magsimula sa $5 (100% pay-as-you-go). Walang buwanang commitment. Ang gastos ay direktang tumataas ayon sa aktwal na paggamit, kaya nababawasan ang paunang panganib para sa mga indibidwal at maliliit na team.
Nagsisimula ang Pay-As-You-Go sa $5 (0% fixed cost) at kasama na ang mga core API tulad ng video generation at TTS. Ang Enterprise naman ay may custom na pagpepresyo (iba-ibang discount rate), dedikadong suporta, at mga advanced API. Nakakatulong ito para mas maging scalable ang paggamit at mabawasan ang unit cost kapag mas mataas na ang volume ng paggamit.
Seguridad at Pagsunod
Sumusunod sa SOC 2 Type II at GDPR. Tinitiyak ang proteksyon ng data sa antas-enterprise at pagsunod sa mga regulasyon sa iba’t ibang pandaigdigang merkado.
Naka-encrypt ang imprastraktura na may role-based access controls. Mananatiling pribado ang 100% ng data at hindi ito ginagamit para sanayin ang mga AI model, kaya nababawasan sa 0% ang panganib ng pagkalantad ng data.
Ang HeyGen ay nagpapatupad ng mahigpit na mga patakaran tungkol sa consent, paggamit ng avatar, at paglikha ng content. Hindi ginagamit ang kahit anong user data para sa model training, at may mga built-in na proteksyon para maiwasan ang maling paggamit gaya ng hindi awtorisadong paggamit ng pagkakahawig ng isang tao o mapanlinlang na content. Tinitiyak nito ang responsable, transparent, at sumusunod sa regulasyon na paggawa ng AI video sa malakihang antas.
AI Video Generator
May tatlong paraan para gumawa ng video canvas sa HeyGen
Opsyon 1: Mula sa simula. I-hover ang mouse sa button na '+Create Video' sa kanang itaas na bahagi ng web application. Makakakita ka ng pagpipilian ng mga patayo at pahigang video.
Opsyon 2: Mula sa isang template. I-browse ang aming library ng mga video template, hanapin ang isa na akma sa iyong pangangailangan, at i-click ang button na '+ Gamitin ang Template na Ito'.
Opsyon 3: Mula sa isang avatar. I-browse ang aming listahan ng mga avatar at piliin ang AI avatar na gusto mo. Magbubukas ang pahina ng isang window na magpapa-prompt sa iyo na gumawa ng video.
Bawat eksena ay para lamang sa isang karakter. Maaari kang magdagdag ng maraming avatar sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang avatar sa magkakaibang eksena.
Lalabas lang ang transition effect sa pinagdugtungan ng dalawang scene. I-click ang button na '...' sa kanang itaas ng scene para ma-adjust mo ang mga effect.
Awtomatikong ise-save ng HeyGen ang draft ng video, at makikita mo ito sa seksyong 'draft' ng tab na 'video'.
I-click ang 'Submit' na button sa kanang itaas na sulok, at mase-send ang video para i-generate. Maaari mong tingnan ang progreso nito sa tab na 'Video'.
Kapag nagawa na ang video, maaari mo itong i-export sa pamamagitan ng pag-click sa button na 'download' sa tab na 'My Video'
Kung hindi mo pa naisusumite ang iyong video, mayroong arrow na pang-ulit (re-do) sa itaas ng editing screen. I-click ito para i-undo ang huli mong ginawa. Kapag matagumpay nang naisumite ang iyong video, kailangan mong gumawa ng clone para ma-edit ito. Mula sa tab na 'My Video', piliin ang button na '...', hanapin ang video na gusto mo, at pagkatapos ay i-click ang 'Duplicate'.
Depende ito sa dami ng mga video na pinoproseso. Kapag maraming user ang sabay-sabay na nagsu-submit ng mga video, maaaring mas tumagal nang kaunti kaysa sa karaniwan. May priyoridad sa oras ng pagproseso ang mga user na nasa paid plans. Kung sobrang tagal na nitong matapos o may naganap na error, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng button na 'help'.
AI Avatar Generator
Ang mga Custom Avatar ay awtomatikong ginagawa at ilang minuto lang ang kailangan! Ang isang Studio Avatar, na propesyonal na inaalagaan ng aming team, ay maaaring umabot ng hanggang 7 araw mula simula hanggang matapos.
Ang pag-animate sa iyong Avatar para basahin ang iyong script ay mangangailangan ng AI para i-proseso at likhain ang iyong video. Maaari mong i-preview ang audio, ngunit para makita ang mga output tulad ng paggalaw ng labi at mga kilos ng Avatar, kailangan mo munang isumite ang iyong video para sa processing.
Pang-enterprise
Sumusuporta sa mahigit 175 na wika at nagbibigay-daan sa 10x na pagbilis ng produksyon at 100% na pagtaas sa kapasidad ng video. Nakakamit ang scale sa pamamagitan ng awtomatikong lokalisasyon, reusable na mga template, at sentralisadong pamamahala ng workspace.