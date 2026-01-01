AI Glossary
Ang AI video glossary na ito ay nagbibigay ng malinaw at maikling kahulugan ng mahahalagang termino na may kinalaman sa AI-generated video, translation, avatar technologies, at iba’t ibang use case. Dinisenyo ito para tulungan kang mabilis na maunawaan ang mga tool at konseptong humuhubog sa kinabukasan ng paggawa at pag-localize ng video.
A
Ang A-roll ay ang pangunahing footage sa isang video, na karaniwang nagpapakita ng pangunahing subject tulad ng presenter, ini-interview, o sentrong kuwento. Ito ang bumubuo sa core ng istorya at kadalasang sinusuportahan ng B-roll para sa dagdag na visual na variety at konteksto.
Mga patalastas ay mga promotional na video na ginawa upang hikayatin ang mga manonood na bumili ng isang produkto o serbisyo. Karaniwan itong maikli, naka-target, at ini-optimize para sa mahusay na performance sa iba’t ibang digital na platform.
Ang AI avatar ay isang computer-generated na digital na karakter na ginagaya ang anyo at kilos ng tao. Karaniwan itong ginagamit sa mga video, virtual assistant, at mga application para sa customer service.
Ang AI avatar generator ay lumilikha ng makatotohanang digital na karakter gamit ang artificial intelligence. Maaaring i-customize ng mga user ang itsura, boses, at mga ekspresyon para umangkop sa kanilang branding o mensahe.
Pinagsasama ng tool na ito ang mga digital avatar, text-to-speech, at video rendering para makagawa ng mga video nang hindi kailangang mag-shoot ng totoong tao. Mainam ito para sa mabilisang paggawa ng scalable at personalized na content.
Ang AI-generated na video ay ginagawa gamit ang mga teknolohiyang artificial intelligence na awtomatikong gumagawa ng mga bahagi tulad ng pagsulat ng script, voiceover, animation, o pag-edit. Nakakatipid ang mga video na ito ng oras at mga resources sa paggawa ng content.
Gumagamit ang isang AI generator ng mga algorithm para gumawa ng content tulad ng mga larawan, teksto, o video batay sa input ng user o mga pattern ng data. Pinapasimple nito ang mga creative workflow sa pamamagitan ng pag-automate ng mga paulit-ulit na gawain.
Isang AI SDR (Sales Development Representative) sa isang website ay isang digital na ahente na bumabati sa mga bisita, nagku-kwalipika ng mga lead, at sumasagot sa mga pangunahing tanong. Ito ang nagsisilbing unang punto ng pakikipag-ugnayan sa sales funnel.
Ito ay tumutukoy sa paggamit ng mga AI tool para i-convert ang sinasalita o nakasulat na wika sa isang video tungo sa ibang wika. Karaniwan, kasama rito ang transcription, translation, at paggawa ng voiceover.
Isang AI translator na awtomatikong nagko-convert ng text o pananalita mula sa isang wika patungo sa iba gamit ang machine learning at natural language processing. Karaniwan itong ginagamit sa subtitles, real-time na pag-uusap, at customer support.
Ang mga AI tutorial ay mga edukasyonal na video na nagpapaliwanag kung paano gamitin ang mga tool at teknolohiyang may kinalaman sa artificial intelligence. Nakatarget ang mga ito para sa parehong mga baguhan at mga propesyonal na nag-aaral tungkol sa AI.
Ang AI video generator ay lumilikha ng mga video mula sa text, mga larawan, o audio gamit ang artificial intelligence. Ina-automate nito ang produksyon, at kadalasan ay inaalis ang pangangailangan para sa mga camera, aktor, o studio.
AI na pagsasalin ng video ay gumagamit ng mga awtomatikong tool para isalin ang diyalogo, subtitle, at voiceover sa iba’t ibang wika. Nakakatulong ito na gawing mas madaling ma-access ang video content para sa pandaigdigang audience.
Ang AI video translator ay isang tool na nagpoproseso at nagsasalin ng video content sa iba’t ibang wika. Karaniwan itong pinagsasama ang speech recognition, machine translation, at voice synthesis.
Gumagamit ang Avatar AI ng artificial intelligence para lumikha, mag-animate, at magkontrol ng mga digital na persona. Maaaring gamitin ang mga avatar na ito sa mga video, laro, o interactive na application para sa pakikipag-ugnayan na parang totoong tao.
Ang avatar generator ay lumilikha ng digital na representasyon ng isang tao o karakter batay sa mga feature na pinipili ng user. Madalas itong ginagamit sa gaming, social media, at business video content.
B
Ang B-roll ay tumutukoy sa karagdagang mga kuha o footage na nagpapahusay sa pangunahing kuwento o biswal ng isang video. Madalas itong ginagamit para magbigay ng konteksto, magpakita ng aksyon, o takpan ang mga cut sa mga panayam at voiceover.
Mga brand videoay nagkukuwento tungkol sa misyon, mga pagpapahalaga, at personalidad ng isang kumpanya. Madalas itong ginagamit upang magtatag ng pagkakakilanlan, magbuo ng tiwala, at kumonekta nang emosyonal sa mga audience.
C
Pagsasanay sa pagsunod (compliance training)Ang mga video ay nagtuturo sa mga empleyado tungkol sa mga legal, etikal, at regulasyong pamantayan. Tinutulungan nila ang mga organisasyon na mabawasan ang panganib at matiyak na sinusunod ng mga empleyado ang kinakailangang mga patakaran.
Ang corporate training na mga video ay idinisenyo upang turuan ang mga empleyado tungkol sa mga polisiya, kasanayan, at proseso ng kumpanya. Tinutulungan nitong matiyak ang pare-parehong onboarding at propesyonal na pag-unlad sa iba’t ibang team.
D
Ang deep translate ay tumutukoy sa advanced na neural machine translation na mas mahusay nakakakuha ng konteksto, mga idyoma, at tono kumpara sa tradisyonal na mga pamamaraan. Lalo itong kapaki-pakinabang para sa mahahabang nilalaman at mga script ng video.
Ito ay mga mahahabang video na nagsasalaysay ng mga totoong pangyayari, tao, o paksa sa pamamagitan ng isang makuwentong pananaw. Pinagsasama nila ang makatotohanang impormasyon at mga teknik sa pagkukuwento upang makapagbigay-impormasyon at makapag-engganyo.
E
Event marketing na mga video ay nagpo-promote ng mga conference, webinar, product launch, o iba pang live events. Nakakatulong ang mga ito na magbuo ng excitement at maghatak ng mas maraming dadalo sa pamamagitan ng engaging na visual content.
F
Pagbabahagi ng kaalamang pinansyalang mga video ay nagtuturo sa mga manonood tungkol sa pamamahala ng pera, pag-iinvest, at mga konseptong pang-ekonomiya. Tinutulungan nilang gawing mas madaling maunawaan ang mga komplikadong paksang pinansyal para sa mas malawak na audience.
Ang panghuhula na mga video ay nagbibigay ng mga prediksyon o espirituwal na pananaw batay sa astrolohiya, tarot, o iba pang tradisyon. Madalas itong ginagamit para sa libangan o sariling pagninilay-nilay.
G
Generative AI na video ay tumutukoy sa video content na nilikha gamit ang mga AI model na natututo ng mga pattern mula sa data upang makabuo ng makatotohanang biswal, audio, o script. Binabawasan ng paraang ito ang manu-manong paggawa at pinapabilis ang produksyon.
H
Mga makasaysayang video ng pagkukuwentoay naglalahad ng mga nakaraang pangyayari o panahon sa anyong salaysay. Ginagamit ang mga ito para sa edukasyon, libangan, o pagpapanatili ng kultura.
Mga how-to na video ay nagbibigay ng sunod-sunod na gabay kung paano tapusin ang isang gawain o lutasin ang isang problema. Sikat ang mga ito sa customer support at sa mga pang-edukasyong sitwasyon.
L
Mga video para sa pag-aaral ng wikaay nagtuturo ng bokabularyo, gramatika, pagbigkas, at pag-uusap sa isang bagong wika. Sinusuportahan nila ang mga nag-aaral sa lahat ng antas ng kasanayan sa pamamagitan ng gabay na pagtuturo.
Mga video ng update mula sa pamunuan ibahagi ang mga balita, layunin, o pagbabago nang direkta mula sa mga executive ng kumpanya. Pinapalakas nito ang transparency at pagkakahanay sa buong organisasyon.
Mga kursong pangpagkatuto ay mga estrukturadong programang pang-edukasyon na gumagamit ng video para ihatid ang mga aralin, tutorial, at pagsusuri ng kaalaman. Malawak itong ginagamit sa mga paaralan, online na plataporma, at mga kapaligirang pang-training sa korporasyon.
M
Mga video para sa pagbabahagi ng kaalamang medikal ay nagpapaliwanag ng mga konsepto sa kalusugan, mga paggamot, at mga pamamaraan. Ginagamit ito ng mga propesyonal, institusyon, at mga tagapagturo upang mapabuti ang pag-unawa ng publiko at pagsasanay.
Ang mga motivational video ay idinisenyo upang magbigay-inspirasyon, magpataas ng loob, at magbigay-enerhiya sa mga manonood. Madalas itong may temang pagpapabuti sa sarili, katatagan sa harap ng hamon, at personal na pag-unlad.
Mga video ng review ng pelikula at musikanag-aalok ng mga kritika at pagsusuri ng mga bago o klasikong libangan. Tinutulungan nila ang mga manonood na magpasya kung ano ang susunod na panonoorin o pakikinggan.
Ito ay mga malikhain na video na nagtatampok ng orihinal na musika o pagkukuwento na ginawa o pinahusay ng AI. Pinagsasama nila ang aliwan at makabagong teknolohiya.
N
Mga video para sa balita at pagkukuwento nagbabahagi ng mga kasalukuyang pangyayari, mga kuwentong may human interest, o mga kultural na salaysay. Nilalayon nilang magbigay‑impormasyon at makisangkot ang mga manonood sa pamamagitan ng kapana‑panabik at makabuluhang nilalaman.
Ito ay mga regular na update na ibinabahagi sa pamamagitan ng email o video upang panatilihing may alam ang mga customer, empleyado, o komunidad. Kabilang dito ang mga anunsyo, mga nagawa, at iba pang mahahalagang balita.
O
On-demand na mga webinar at podcast ay mga naunang naitalang audio o video session na maaari mong panoorin o pakinggan anumang oras. Nagbibigay ang mga ito ng mas nababagay na paraan para ma-access ang mga ekspertong pananaw, thought leadership, at mga talakayang nakatuon sa partikular na paksa.
Mga onboarding training video tumutulong sa mga bagong empleyado o user na mabilis na makasabay sa mga gamit ng kumpanya, kultura, at mga inaasahan. Nagbibigay ang mga ito ng pare-pareho at magiliw na pagsisimula sa kanilang karanasan.
P
Personal greeting o introduction videos ay maiikling mensahe na ginagamit para ipakilala ang sarili sa isang magiliw at madaling tandaan na paraan. Karaniwan itong ginagamit sa networking, onboarding, o outreach.
Personalized na sales outreach ay kinabibilangan ng pagpapadala ng mga nakaangkop na mensahe o video sa mga potensyal na customer. Layunin nitong magtayo ng koneksyon, ipakita ang kaugnayan, at pataasin ang conversion rates.
Ang post-production ay ang huling yugto ng paggawa ng video kung saan ina-edit, kino-color grade, at pinapaganda ang raw footage gamit ang audio, musika, graphics, at iba pang effects. Dito nabubuo ang pinal na anyo ng video at inihahanda ito para sa pag-publish o distribusyon.
Ang pre-production ay ang yugto ng pagpaplano sa paggawa ng video na kinabibilangan ng pagsusulat ng script, paggawa ng storyboard, pagpili ng mga talent, paghahanap ng lokasyon, at pag-schedule. Sa yugtong ito inilalatag ang pundasyon para sa maayos na production at tinitiyak ang pagkakahanay ng creative vision at kahandaan sa lahat ng praktikal na detalye.
Mga video ng anunsyo ng produkto ay nagpapakilala ng mga bagong feature, serbisyo, o paglabas ng produkto sa isang audience. Ginagamit ang mga ito upang lumikha ng interes, magbigay‑impormasyon sa mga customer, at makaakit ng atensyon ng media.
Mga product explainer video ay maiikling, nakapagtuturong clip na nagpapakita kung paano gumagana ang isang produkto at ang mga pangunahing benepisyo nito. Karaniwan itong ginagamit para turuan ang mga customer, suportahan ang sales, at gawing mas simple ang mga komplikadong feature.
Mga video ng pagsusuri ng produkto sinusuri ang mga tampok, mga kalamangan at kahinaan ng isang partikular na produkto. Ginagabayan nila ang mga potensyal na mamimili sa pamamagitan ng pagbibigay ng walang-kinikilingang opinyon o mga karanasan ng mga gumagamit.
Ang production, na kilala rin bilang filming, ay ang yugto kung saan kinukunan ang lahat ng planadong footage gamit ang mga camera, ilaw, at sound equipment. Dito isinasakatuparan ang creative vision sa set o sa lokasyon, na ginagabayan ng script at storyboard.
R
Mga relihiyosong videonagbabahagi ng mga turo, panalangin, sermon, o mga espirituwal na mensahe. Tinutulungan nitong manatiling konektado ang mga komunidad at mas mapalalim ang kanilang pananampalataya.
S
Mga video para sa safety trainingay nagtuturo sa mga manonood kung paano umiwas sa aksidente at kung paano tumugon sa mga emerhensiya. Mahalaga ang mga ito sa mga industriyang may mataas na panganib at sa mga lugar ng trabaho.
Mga sales presentation ay mga nakaayos na pitch na nagpapakita ng isang produkto, serbisyo, o panukala. Karaniwan itong ginagamit ng mga sales team upang hikayatin at kumbinsihin ang mga potensyal na mamimili o kliyente.
Ang pagsulat ng script ay ang proseso ng paglikha ng diyalogo, narasyon, at estruktura para sa isang video. Ito ang nagsisilbing pundasyon ng storytelling at gumagabay sa buong proseso ng produksyon.
Mga social media video ay maiikling content na idinisenyo para sa mga platform tulad ng Instagram, TikTok, at LinkedIn. Tinutulungan nila ang mga brand na makipag-ugnayan sa audience, magtayo ng brand awareness, at magbahagi ng napapanahong updates o promosyon.
Ang mga video na itoay nagtatampok ng mga positibong karanasan mula sa mga customer, kliyente, o empleyado. Nakakatulong ang mga ito na magtayo ng tiwala at kredibilidad sa pamamagitan ng mga totoong resulta.
T
Mga video para sa pagsasanay batay sa kasanayan ay nagtuturo ng mga partikular na kakayahan tulad ng paggamit ng software, pagpapatakbo ng makinarya, o soft skills. Ginagamit ang mga ito para i-upskill ang mga empleyado o estudyante sa mga tiyak na larangan.
Upang isalin ang isang video nangangahulugang pag-convert ng sinasalita o nakasulat na wika sa ibang wika. Maaari itong isagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng subtitles, pagda-dub, o paglikha ng mga bagong audio track.
Kabilang sa prosesong ito ang pag-convert ng mga video na hindi naka-Ingles tungo sa Ingles gamit ang mga tool tulad ng transcription, machine translation, at voiceover. Karaniwan itong ginagamit para maabot ang mga manonood na nagsasalita ng Ingles.
V
Video AI ay tumutukoy sa paggamit ng artificial intelligence sa pagsusuri, pag-edit, pagpapahusay, o pagbuo ng video content. Pinapagana nito ang mga tool tulad ng pagkilala ng mga bagay (object recognition), pagtukoy ng mga eksena (scene detection), at awtomatikong paglikha ng mga video.
Ang video generator ay isang software tool na lumilikha ng mga video mula sa text, mga larawan, o mga template. Maaari itong paganahin ng AI para awtomatikong gawin ang pag-edit at pag-narrate.
Ang video translator ay nagko-convert ng wika sa isang video tungo sa ibang wika, kadalasan sa pamamagitan ng subtitles o dubbed na audio. Ang mga AI video translator ay ina-automate ang prosesong ito nang mabilis at may mataas na accuracy.
Ang voiceover ay isang narasyon na hiwalay na nire-record at idinadagdag sa isang video upang magpaliwanag, gumabay, o magkuwento. Karaniwan itong ginagamit sa mga tutorial, dokumentaryo, at mga patalastas.