I-type ang iyong ideya. I-click ang generate. Kumuha ng handa-nang-i-share na video mula sa text nang mas mabilis kaysa sa inaasahan mo. Walang kailangang camera, video editing software, o production skills. I-download, i-edit, o i-share agad.
Gumawa ng AI Videos sa Malaking Sukat, Walang Kailangan na Kamera
Gumawa ng propesyonal na mga video mula sa text, mga larawan, o isang simpleng prompt gamit ang HeyGen AI video generator. Pumili ng makatotohanang presenter, ilagay ang iyong script, at gumawa ng studio-quality na content sa mahigit 175 na wika nang hindi na kailangang mag-shoot, mag-hire ng crew, o gumamit ng editing software. Lahat ng kailangan mo para gumawa ng makinis at pulidong mga video at buhayin ang iyong mga ideya, nasa iisang platform na.
Hindi mo na kailangang mag-edit ng background. Mag-type lang ng topic, i-paste ang script, o maglagay ng URL, at bahala na ang Video Agent sa lahat. Ito ang magsusulat ng script, gagawa ng storyboard, pipili ng visuals, at magre-render ng kumpletong AI video na maaari mong i-publish o i-edit pa — lahat mula sa iisang input.
Bigyan lang ang AI video maker ng blog post, PDF, o maikling prompt at ito na ang bahalang bumuo ng buong kuwento. Awtomatikong inaayos ang mga eksena, itinatapat ang B-roll at mga layout sa nilalaman mo, at sine-sync ang voiceover sa bawat frame, kaya makakakuha ka ng halos tapos na draft sa isang click.
Bawat video ay may sarili nitong visual identity. Ang AI video generator ang pumipili ng stock footage, lumilikha ng custom na mga imahe, at bumubuo ng on-screen graphics na akma mismo sa iyong script. Walang paulit-ulit na template, walang generic na layout—bawat clip ay iniangkop sa iyong mensahe at audience.
Gumawa ng social media shorts, marketing campaigns, training modules, at internal updates sa maliit na bahagi lang ng tradisyonal na production cost. Mula sa isang video kada linggo, makakapag-publish ka na araw‑araw nang hindi kailangan ng production crew, talent fees, o mahabang oras na ginugugol sa manual editing.
Mga Pinakamainam na Gawi sa Paglikha ng AI Video
Pagsamahin ang bilis ng Video Agent at ang katumpakan ng AI Studio. Gumawa ng iyong unang draft na may mga eksena, B-roll, at script, pagkatapos ay i-fine-tune ito para sa isang propesyonal na resulta.
Laktawan ang blangkong pahina. Gawing kumpletong video draft ang isang prompt, URL, o dokumento gamit ang awtomatikong nabubuong script, istruktura ng mga eksena, at B-roll. Inaako ng AI video maker ang mabibigat na gawain, kaya aabot ka na agad sa humigit-kumulang 80% ng isang pulidong resulta.
Pumili ng stock presenter o gamitin ang sarili mong digital twin para sa on-screen delivery. I-partner sila sa natural na AI voiceover mula sa library, o i-clone ang sarili mong boses para sa branded at tunay na narasyon sa bawat video.
Buksan ang anumang draft sa AI Studio para sa frame-level na kontrol. Palitan ang generic na B-roll ng sarili mong brand assets, ayusin ang bilis ng script, pinuhin ang mga transition, mag-apply ng color grading, at i-lock ang layout hanggang sa tumugma ang bawat eksena sa creative vision mo.
Palawakin ang iyong negosyo sa mga bagong merkado gamit ang video translation. I-dub ang natapos mong video sa mahigit 175 na wika habang pinapanatili ang orihinal na tono ng boses at eksaktong lip sync, nang hindi na kailangang mag-re-record.
AI na tagalikha ng video na agad ginagawang propesyonal na video ang iyong mga script
HeyGen's AI video generator mula sa text ay nag-a-automate ng proseso ng paggawa ng video, ginagawang high-quality na mga video ang iyong script na may pare-parehong avatars, voiceovers, at visuals. Hindi mo na kailangan ng camera o production crew.
Gumawa ng mga video gamit ang AI avatars
Binibigyan ka ng HeyGen ng access sa mahigit 1100 makatotohanang stock avatar mula sa iba’t ibang lahi, edad, at istilo ng pananalita. Maaari ka ring gumawa ng sarili mong custom digital twin sa pamamagitan ng pag-upload ng maikling video mo, para makagawa ka ng personalisadong content nang hindi mo kailangang humarap sa kamera. Mayroon ang aming mga avatar na sabay na galaw ng labi sa boses, natural na mga kilos, at direktang tingin, kaya halos hindi na sila maipagkaiba sa totoong taong nasa harap ng kamera.
Gawing Video ang Text gamit ang AI
Ang aming text-to-video AI ay nagko-convert ng anumang nakasulat na content (mga blog post, script, bullet points, o kahit mga hilaw na ideya) tungo sa isang kumpletong produced na video sa loob ng wala pang dalawang minuto. Hindi tulad ng mga basic na text-to-video generator na puro generic na slideshow lang ang kinalalabasan, pinapartner ng HeyGen ang iyong mga salita sa isang makatotohanang AI avatar, naka-sync na voiceover, at maingat na piniling B-roll, para makapag-deliver ng broadcast-quality na output mula sa iisang text input.
Gumawa ng Video mula sa mga Larawan
Gawing video ang kahit anong larawan sa loob ng ilang segundo. Mag-upload lang ng image at magdagdag ng script para ma-transform ito sa isang dynamic na AI-generated na video na may realistic na AI lip-sync, natural na pacing ng pananalita, at expressive na mga boses. Pagandahin ang iyong video gamit ang text overlays, background music, at smooth na transitions—walang manual editing na kailangan. Gumawa ng AI videos sa mahigit 175 na wika at diyalekto na may iba’t ibang AI voices at accents.
Mga Video ng Product Placement
I-upload mo lang ang larawan ng produkto mo at ang script, at bahala na ang Ad Generator namin sa lahat—ilalagay nito ang produkto mo sa kamay ng iyong avatar, at puwede mo pa itong i-edit sa pamamagitan ng pagdagdag ng musika, captions, at voiceovers. Perpekto para mag-scale ng TikTok, Instagram, at Amazon content nang hindi nagpapadala ng samples o kumukuha ng production crew.
Realistik na Kontrol ng AI na Boses
Pumili ng makatotohanang AI na boses na babagay sa iyong avatar direkta sa AI Studio interface sa isang click lang, o kunin mismo ang eksaktong tono mo gamit ang aming Voice Mirroring feature. Maaari ka ring magdagdag ng kaakit-akit na background music mula sa aming stock library para bigyan ang iyong mga proyekto ng perpektong soundtrack.
Pinakamakapangyarihang mga AI Model
Ma-access ang pinakabagong generative technology direkta sa loob ng HeyGen. Gamitin ang advanced na AI video generation models tulad ng Sora, Google Veo, at Kling para gumawa ng cinematic na video B-roll na may makinis na galaw, Flux para sa high-fidelity na AI-generated images, at ElevenLabs para sa sobrang realistiko na boses. Gumawa agad ng propesyonal na video assets—mula sa cinematic scenes hanggang sa lifelike na voiceovers—nang hindi kailanman umaalis sa platform.
Mga Gamit ng AI Video Maker
Tingnan kung paano ang mga negosyo na katulad ng sa iyo ay pinalalawak ang paggawa ng content, naaabot ang mas malalaking audience, at nagtutulak ng tunay na paglago gamit ang isa sa pinaka-makabagong AI video platforms na available ngayon.
Create scroll-stopping ads, explainer videos, and social campaigns at a fraction of agency cost. HeyGen lets marketers produce polished short-form content using lifelike avatars, custom B-roll, and your brand assets. Generate daily TikTok shorts or automatically translate campaigns into multiple languages for global markets, all from a simple text script.
Replace expensive video shoots and live reshoots for onboarding and compliance training. HeyGen lets instructional designers and HR teams import PowerPoint or PDF decks and automatically turn them into engaging, avatar-led training modules with natural voiceovers and perfectly paced delivery. Make corporate training scalable and consistent.
Generate professional product demos and UGC-style ads at scale. Upload your product image and script, then use HeyGen's product placement shortcuts to create polished ads featuring an AI spokesperson. Ideal for driving traffic to affiliate offers, creating social reels, and testing marketing hooks without hiring actors or filming new scenes.
Turn a single idea into a polished short video in minutes. Generate AI avatar-led content in 9:16, 16:9, and 1:1 formats from one script. No camera or editing software required. Perfect for staying active across platforms without burning out.
Turn lesson plans or study notes into engaging explainer videos instantly. HeyGen pairs an AI avatar instructor with your script, auto-generates supporting visuals, and adds captions. Whether building an online course or a tutorial, professional video production is accessible to anyone with no filming required.
Want to appear on video without being on camera? Create a digital twin from a short clip and generate unlimited talking-head videos from your script. Ideal for YouTube vlogs, personal branding, and passion projects. Just upload a clip, type your script, and let your AI avatar do the rest.
Paano Gumawa ng Mga Video gamit ang HeyGen
Gawing makinis na video ang iyong mga ideya sa loob ng ilang minuto. Sa HeyGen, maaari mong gawing nakakaengganyo at propesyonal na video content ang simpleng text nang hindi kailangan ng pagfi-film, editing skills, o kumplikadong mga tool.
Magsimula sa pag-type ng iyong script direkta sa editor o pag-paste ng umiiral na content. Awtomatikong hahatiin ng HeyGen ang iyong teksto sa mga eksena para maayos ang pagkakabuo ng iyong video at manatiling malinaw ang daloy nito.
Pumili mula sa iba’t ibang natural na AI voices na babagay sa tono at audience mo. Para sa mas personal na dating, maaari mo ring i-clone ang sarili mong boses para sa pare-pareho at tunay na narasyon.
Pagandahin ang iyong video gamit ang mga larawan, templates, subtitles, logo, at background music. Ayusin ang mga layout, i-edit ang mga scene, at pinuhin ang istilo gamit ang intuitive na editor ng HeyGen.
Gawin ang iyong video sa ilang klik lang. I-download ito bilang MP4 o direktang ibahagi sa iyong website, social media, o learning platforms sa format na pinakaangkop sa pangangailangan mo.
Ang mga AI video generator ay mga tool na gumagamit ng artificial intelligence para gumawa ng mga video mula sa text, mga larawan, o mga script. Sila na ang bahala sa pag-edit, visuals, at voiceover nang awtomatiko, kaya hindi mo na kailangan ng video editing skills para makagawa ng propesyonal na resulta.
Ang HeyGen ay isang nangungunang AI video generator na ginawa para sa mga propesyonal at marketer. Pinapayagan ka nitong gumawa ng mga nakakaengganyong video gamit ang mga handang template o text prompts sa anumang format para sa social media, sales, o business content.
Mag-upload ng maikling video clip o reference image mo, tapos i-type ang script mo sa HeyGen. Gumagawa ang platform ng video na may makatotohanang AI na galaw at boses. Maaari mong baguhin ang format, magdagdag ng mga scene, at i-customize ang output para sa explainer videos o social media clips.
Oo, nag-aalok ang HeyGen ng libreng text-to-video at AI-generated na paggawa ng video. Kasama sa mga bayad na plano ang mga advanced na feature para sa paggawa ng video, mas pinalawak na mga tool sa editor, at suporta para sa mas maraming format depende sa planong pipiliin mo.
Maaari kang gumamit ng text, mga larawan, stock images, o audio para gumawa ng AI videos. Ginagawang HeyGen na mga explainer, tutorial, o marketing videos ang mga input na ito gamit ang nako-customize na mga template sa iba’t ibang format at estilo.
Oo. I-upload mo lang ang iyong audio at awtomatikong gagawa ng video ang AI system ng HeyGen. Isa-sabay nito ang boses at mga visual para makalikha ng makatotohanang avatars at mga video clip, na perpekto para sa podcasts, explainer videos, at educational content.
Oo. Pinapayagan ka ng text-to-video generator ng HeyGen na gumawa ng makinis at propesyonal na explainer videos at slides mula sa anumang text prompt. Tinutulungan ka ng mga video template na gumawa ng content sa paborito mong format para sa marketing, training, o product demos.
Para sa karamihan ng pangangailangan sa negosyo, marketing, at training, oo. Pinapayagan ka ng HeyGen na mag-animate ng mga eksena, magdagdag ng galaw, at gumawa ng pulidong video nang hindi kailangan ng production crew. Tinutulungan nitong makapaglabas ang mga team ng mga video nang mas mabilis habang pinananatiling simple, scalable, at matipid ang buong proseso.
Madaling gamitin ang interface ng HeyGen. I-upload mo lang ang iyong text at mga larawan, pumili ng video template, at hayaan ang AI na awtomatikong bumuo ng iyong video. Dinisenyo ang platform para makagawa ang kahit sino ng makabuluhang mga video nang mabilis, kahit walang teknikal na kasanayan.
Oo. Mag-upload ng reference image sa HeyGen at awtomatikong gagawa ang AI ng mga video na mukhang natural. Maaari kang mag-animate ng avatars, mag-adjust ng expressions, at gumawa ng mga personalized na explainer video o branded clips na may realistic na galaw at tamang audio sync.
Oo. Maaari kang gumawa ng maiikling promo video, social clips, at mga ad na naka-optimize para sa TikTok, Instagram Reels, at YouTube Shorts. Inaako ng AI video generator ang buong proseso, kaya makakagawa ka ng AI-generated na content sa bilis na kailangan ng iyong mga channel, na may mga video na mukhang at tunog propesyonal mula pa lang sa unang render.
Sa HeyGen, maaari kang gumawa ng explainer videos, promo videos, tutorials, product demos, training at onboarding content, personalized outreach videos, at maiikling social media clips. Lahat ng video ay gumagamit ng realistic na AI avatars, natural na boses, at multilingual na pagsasalin para sa mabilis at malakihang produksyon.
Napakabilis ng HeyGen, at karamihan sa mga video ay nagagawa sa loob ng isang minuto. Kung mas mahaba ang video mo, mas maraming eksena, o mas mabibigat ang mga effect, maaaring mas tumagal nang kaunti, pero karaniwan pa rin itong natatapos sa loob lang ng ilang minuto.
Oo. Pinagkakatiwalaan ang HeyGen ng mga Fortune 500 companies at enterprise teams sa L&D, marketing, sales enablement, at internal comms. Kabilang sa mga enterprise features ang SSO, API access, bulk video generation, custom avatars, brand kit controls, SOC 2 compliance, at dedikadong Customer Success support.
Oo. Pinapayagan ka ng HeyGen na gumawa ng AI videos na naka-optimize para sa TikTok, Instagram, at iba pang social platforms. Pumili ng template, magdagdag ng AI voiceovers, i-customize ang iyong video, at agad na i-publish ang content. Dinisenyo ito para makasabay sa bilis na kailangan ng iyong mga channel.
Oo. Pinapanatiling ligtas ng HeyGen ang iyong data at responsable itong lumilikha ng mga avatar. Ikaw ang may-ari ng iyong AI-generated na mga video at visual, kaya maaari kang mag-publish ng content para sa marketing o training nang may kumpiyansa.
