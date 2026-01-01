Ang Avatar IV AI Podcast Generator ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa iyong gumawa ng podcast agad-agad. Isulat lang o i-upload ang iyong script.
Hindi mo na kailangan ng mikropono. Ginagawang malinaw at natural na boses ng aming AI ang text, handa na para sa broadcast. Perpekto para sa mga kuwento, panayam, o talakayan.

120,220,134Mga video na nabuo
93,870,008Mga avatar na nabuo
16,533,923Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Mga podcast tungkol sa kuwento at naratibo

Turn written stories into polished podcast episodes without recording. The AI podcast generator delivers clear narration and consistent pacing, making it easy to publish engaging storytelling content at scale.

Mga podcast ng panayam at talakayan

Create interview-style podcasts from prepared scripts or structured conversations. The AI produces natural back-and-forth delivery, helping you share insights and discussions without coordinating hosts or guests.

Mga podcast sa marketing at brand

Launch branded podcast episodes that explain products, share updates, or tell brand stories using a free AI podcast generator. The AI podcast generator enables fast production while maintaining a professional sound across episodes.

Pagsasanay at panloob na komunikasyon

Convert training materials, onboarding guides, or internal updates into audio content. Employees can consume information on demand without attending live sessions or reading long documents.

Nilalaman para sa edukasyon at pagkatuto

Transform lessons, lectures, or written materials into accessible podcast episodes. The AI podcast generator helps learners review topics through audio, improving flexibility and retention.

Multilingual na pag-publish ng podcast

Create podcast episodes in multiple languages from a single script. The AI adapts voice and delivery for each language, making global content distribution fast and cost-effective for your professional podcast.

Bakit Ginagamit ng mga Team ang AI Podcast Generator ng HeyGen

Kapag naghahanap ka ng pinakamahusay na AI podcast generator, may ilang partikular na feature na nakakatulong para maiba ang ilang tool kumpara sa iba. Mahalaga ang mga kakayahang ito sa pagdedetermina kung gaano ka-realistic, ka-versatile, at kapaki-pakinabang ang mga magagawang podcast, para masiguro ang de-kalidad na audio production sa bawat gamit kasama ang aming AI video generator.

Tipid sa Oras at Gastos

Gumawa ng isang pulidong 30-minutong podcast sa loob lang ng ilang minuto, nang hindi na kailangang gumugol ng napakaraming oras sa pag-susulat ng script, pagre-record, at pag-e-edit, salamat sa aming AI podcast generator. Tinatanggal ng HeyGen ang pangangailangan para sa mamahaling mikropono, acoustic treatment, at pag-upa ng studio, kaya perpekto itong AI podcast maker.

Realistikong AI Voices na Umaakit sa mga Tagapakinig

Nag-aalok ang HeyGen ng natural na tunog na AI voice cloning na malinaw na naipapahayag ang tono, emosyon, at diin. Pinananatiling engaged ng mga boses na ito ang iyong audience, kaya hindi mo na kailangan ng mga propesyonal na voice actor o mahahabang recording session, at nagagawa mong lumikha ng mga propesyonal na podcast nang mas episyente.

Suporta sa Maraming Wika para sa Pandaigdigang Abot

Pinapayagan ka ng HeyGen na gumawa ng mga episode ng podcast sa iba’t ibang wika mula sa iisang script gamit ang aming AI video maker. Sa feature na ito, mapapanatili mo ang pare-parehong mensahe habang madali kang nakakapagpalawak sa mga internasyonal na merkado nang hindi na kailangan ng mga tagasalin o voice actors.

Text-to-Podcast na Pagbuo

Gawing kumpletong podcast episodes ang mga nakasulat na script nang awtomatiko. Ginagawang malinaw at natural pakinggan ng AI ang text bilang audio, nang hindi kailangan ng mikropono, recording sessions, o mano-manong pag-edit. Tinatanggal nito ang mga teknikal na hadlang at pinapabilis ang paggawa ng podcast.

Realistik na AI Voice Cloning

Pumili mula sa makatotohanang AI na boses na natural na naipapahayag ang tono, emosyon, at diin. Gumagawa ang generator ng pare-pareho at parang totoong pagsasalita kahit sa mahahabang episode, kaya nananatiling interesado ang mga tagapakinig nang hindi na kailangan ng mga voice actor.

Boses, Musika, at Caption sa Isang Daloy

Gumawa ng mga video gamit ang built-in na mga boses at musika. Lumikha ng mga talking avatar na may subtitles na naka-sync sa audio. Magdagdag ng mga audio layer nang hindi na kailangan ng hiwalay na mga tool. Sumusuporta sa iba’t ibang video format at resolusyon.

Flexible na mga Estilo at Kontrol sa Galaw

I-customize ang haba ng video, aspect ratio, at pacing. I-direkta ang mga transition gamit ang text-based na mga command tulad ng “slow pan” o “zoom on subject.” Binibigyan ka ng video generator tool na ito ng kumpletong kontrol nang walang kailangang pag-aralan.

Ginagamit ng mahigit 100,000 team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Alamin kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong meron kaming video na ginagawa ko linggo-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa kamera muli."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang pinakagusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang lakas ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit lang ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gumagana ang Aming AI Podcast Generator

Ang paggawa ng AI-generated na podcast ay mas madali kaysa sa tradisyunal na paraan ng pagre-record. Maaari kang gumawa ng propesyonal na audio content nang walang kahirap-hirap nang hindi nagsasalita sa mikropono o nag-e-edit ng mga sound file, kaya makakagawa ka ng podcast sa loob lamang ng ilang minuto. Narito kung paano gumawa ng podcast gamit ang AI sa apat na simpleng hakbang.

Hakbang 1

I-upload ang Iyong Larawan

Pumili ng mataas na kalidad na larawan kung saan malinaw na nakikita ang mukha. Sinusuportahang mga format ang PNG, JPG, HEIC, o WebP (hanggang 200MB).

Hakbang 2

Pumili at Ihanda ang Iyong Script

Magsimula sa isang script, blog post, artikulo, meeting notes, o kahit isang PDF. Siguraduhing malinaw, parang nakikipag-usap, at walang mga visual o formatting na hindi angkop para sa audio ang teksto para ma-convert mo ito nang tuluy-tuloy bilang podcast na content.

Hakbang 3

Pumili ng Tamang AI na Boses

Pumili ng boses na babagay sa tono ng iyong content, na may mga pagpipilian sa kasarian, edad, accent, at istilo ng pagbigkas.

Hakbang 4

Gumawa gamit ang AI Avatar at Tapusin ang Paghahatid

I-level up ang podcast mo sa pamamagitan ng pagpares ng audio sa isang realistic na AI avatar para sa video version. I-preview ang resulta, gawin ang anumang huling adjustments, at i-export ito bilang video o audio format para sa distribution.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI podcast generator?

Ang Podcast Generator ng HeyGen ay isang AI tool na nagko-convert ng text, audio, o mga larawan sa mga propesyonal na podcast video na handa nang i-share. Gumagamit ito ng AI voice cloning para lumikha ng natural na tunog ng boses at makatotohanang mga avatar, na nagpapaganda sa kabuuang kalidad ng iyong podcast sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi mo kailangan ng mic o voice actor. Mabilis ito, sumusuporta sa maraming wika, at nakakatipid ng oras at pera.

May AI ba na kayang gumawa ng mga podcast?

Oo, may ilang AI tools na kayang gumawa ng podcast. Ginagawang video podcast ng Podcast Generator ng HeyGen ang text o audio gamit ang AI voice cloning at mga avatar. Gumagana ito kahit wala kang mikropono o voice actor.

Anong mga format ng file ang kayang i-process ng AI podcast generators?

Karamihan sa mga AI podcast generator ay tumatanggap ng mga file na TXT, PDF, DOCX, XLSX, at HTML, at kino-convert ang teksto sa audio habang pinapanatili ang istruktura at pagiging madaling basahin.

Magkano kadalasan ang gastos sa isang AI podcast generator?

Malaki ang maaaring maging pagkakaiba ng presyo depende sa mga feature, pero karaniwan itong mula sa libreng plano hanggang sa premium plans na maaaring nagkakahalaga ng humigit-kumulang $15 hanggang $50 bawat buwan. Simulan mong i-explore ang HeyGen platform nang libre dito.

Kayang gumawa ng AI podcast generators ng content sa iba’t ibang wika?

Oo, sinusuportahan ng mga AI podcast generator ang maraming wika, kaya madali mong magagawang podcast ang anumang content na may nako-customize na boses at accent. Subukan ang feature na ito sa HeyGen dito.

Gaano katagal bago makagawa ng podcast gamit ang AI?

Ang isang script na may 2,000 salita ay karaniwang maaaring mabuo sa loob ng wala pang limang minuto, lalo na kapag ginamitan ng mga advanced na feature tulad ng AI Avatars.

Maaari ko bang i-customize ang mga AI voice sa aking podcast?

Oo, maaari mong i-adjust ang pitch, bilis, emosyon, at diin para umangkop sa tono at istilo ng iyong podcast. Subukan ang mga feature na ito sa HeyGen dito.

Paano ko maipapamahagi ang mga podcast na ginawa gamit ang libreng AI podcast generator?

Maaaring i-export ang mga podcast para sa mga kilalang audio platform o pagandahin nang visual gamit ang mga AI avatar para sa distribusyon sa mga video platform.

